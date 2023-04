F1 | Vasseur: "La penalità Red Bull in galleria vale un decimo"

Carica lettore audio

Fred Vasseur è consapevole dei problemi della Ferrari, ma è convinto che a Maranello si stia lavorando sodo per mettersi nella direzione giusta. Nel collegamento con i media internazionali, il team principal è stato sollecitato dai giornalisti sulla penalità attribuita alla Red Bull Racing a seguito del mancato rispetto del Budget Cap nel campionato 2021.

Al di là della multa che va alla FIA, la squadra di Milton Keynes si è vista ridurre del 10% le ore di sviluppo in galleria del vento: secondo il manager francese la punizione è stata fin troppo indulgente a avrà poco effetto sulla stagione, tanto più che la RB19 ha letteralmente dominato le prime tre gare 2023…

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Penso che la penalità sia stata troppo blanda - ha detto Vasseur -. Basti pensare che le prestazioni delle monoposto di quest’anno miglioreranno di poco meno di un secondo nel corso della stagione per effetto degli sviluppi aerodinamici. La loro penalità è del 10% e quindi può valere un decimo di secondo”.

“E poiché in realtà non c’è una progressione lineare, probabilmente il margine sarà inferiore tanto più che potrai spendere i soldi risparmiati in un altro campo di ricerca, come la riduzione del peso. E’ per questo che ritengo la penalità troppo blanda”.

Vasseur ha riconosciuto che la RB19 trae un grande guadagno di velocità rispetto agli avversari quando apre il DRS, una circostanza che ha attirato l'attenzione di molti piloti degli altri team.

"Hanno un effetto DRS mega, maggiore di tutti gli altri. Ora dobbiamo capire come sono in grado di ottenere questo vantaggio. Sono dell’idea che fosse maggiore l’anno scorso, perché in parte abbiamo compensato il divario. Ma su questo dobbiamo ancora migliorare”.