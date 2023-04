F1 | Horner duro: "Ridicolo disputare una sprint race a Baku"

Carica lettore audio

Prima dell’avvio della stagione la Formula 1 ha deciso di raddoppiare il numero di sprint durante l’arco della stagione, portandolo da tre a sei eventi totali. Quello dell’Azerbaijan sarà il primo appuntamento di questo campionato con la sprint e arriva in un momento in cui le squadra stanno ancora costruendo scorte, ricambi e nuovi aggiornamenti, molti dei quali in quantità limitate.

Il fatto che la gara di Baku sia seguita una settimana dopo da un altro evento a Miami, quindi dall’altra parte del mondo, ha messo ancora più sotto pressione i team che devono lasciare la città ai confini europei con un numero minimo di danni per non ritrovarsi in difficoltà nei weekend successivi.

Data la natura del tracciato di Baku, ricco di staccate violente, zone ad alta velocità e di tratti particolarmente stretti, Christian Horner, Team Principal della Red Bull, ha definito "assolutamente ridicola" l'idea di una gara sprint durante il GP dell'Azerbaijan.

"La realtà è che è assolutamente ridicolo fare la prima gara sprint dell'anno in una corsa cittadina come quella dell'Azerbaijan", ha detto Horner a una domanda di Motorsport.com in merito ai rischi.

“Credo che dal punto di vista dello spettacolo per i tifosi sarà probabilmente una delle gare sprint più emozionanti dell'anno. Dal punto di vista dei costi, l'unica cosa che si può fare è distruggere la propria auto. E da quelle parti costa un sacco di soldi. Quindi una gara è sufficiente a Baku”.

"Ma questo fa parte della sfida e del compito che abbiamo. Speriamo di riuscire a riordinare il format delle gare sprint, in modo da renderle più dinamiche”, ha aggiunto il Team Principal della Red Bull.

Horner non è stato il solo ad esprimere le proprie preoccupazioni per i possibili danni dovuti a una caotica gara sprint. "Come ha detto Christian, Baku crea delle gare piuttosto emozionanti, ma anche con possibili grandi danni da incidente", ha detto Zak Brown della McLaren.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Mike Krack, responsabile della Aston Martin: "Sicuramente c'è un po' di nervosismo. Ma è la stessa cosa per tutti. Cerchiamo di mantenere le auto il più a lungo possibile".

Con la lunga pausa di quasi un mese a causa dell’impossibilità di disputare il Gran Premio in Cina, i team avranno maggior tempo a disposizione per realizzare delle scorte per i prossimi appuntamenti: "Sembra che Baku produca sempre gare interessanti. E sì, c'è più rischio perché è una gara cittadina e alcuni muri sono piuttosto vicini”, ha spiegato Otmar Szafnauer.

"L’aspetto positivo è che abbiamo queste tre settimane di pausa per realizzare un po' di ricambi in modo da essere preparati sia per la gara sprint che per la gara [principale] di Baku, e speriamo che vada tutto bene e che non soffriremo a Miami".

Il Team Principal della Haas Guenther Steiner ha suggerito che anche la sua squadra avrà abbastanza ricambi: "Penso che conosciamo abbastanza gli eventi sprint da sapere come prepararci. Credo che tutti lascino un po' di margine, sapendo che alcune di queste gare potrebbero essere difficili per il budget".

"Baku crea sempre qualcosa di inaspettato. Quindi speriamo di non essere coinvolti di tornare sani e salvi, senza danni e con qualche punto".

Anche se non è arrivata ancora la conferma definitiva da parte della Federazione, il fine settimana di Baku dovrebbe vedere una novità importante per il format della sprint race: la seconda sessione del prove libero dovrebbe essere abolito a favore di una seconda sessione di qualifiche, in modo che le griglie di partenza delle due gare vengano stabilite da due sessioni indipendenti.