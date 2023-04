F1 | Pirelli soddisfatta: "Centrati gli obiettivi sulle gomme 2023"

Carica lettore audio

Durante lo scorso anno, Pirelli ha lavorato duramente con l’obiettivo di migliorare le proprie coperture in vista del campionato 2023, smussando quei difetti e problemi riscontrati tra i piloti all’inizio del nuovo ciclo regolamentare. Non bisogna dimenticare che anche per il costruttore italiano si trattava della prima stagione con i nuovi pneumatici da 18 pollici, per cui si è reso necessario un percorso di studio per individuarne limiti e pregi.

Tra le novità, Pirelli quest'anno ha introdotto una sesta mescola che si posiziona tra la C2 e la C1 del 2022 (che ha assunto il nome di C0) per allargare la gamma slick e ridurre quell'ampio delta prestazionale tra i due compound riscontrato nella scorsa stagione.

“La necessità di una nuova C1 è emersa in alcune gare, come ad esempio quella di Barcellona. In quel caso la C1 si è rivelata troppo lenta e per questo motivo tutte le squadre hanno puntato su una strategia a tre soste pur di evitare le hard", aveva spiegato il responsabile del motorsport Pirelli, Mario Isola a margine dei test di Abu Dhabi di fine campionato dello scorso anno.

Nel 2022 i piloti si erano lamentati del comportamento delle gomme soprattutto per il sottosterzo, aspetto che, secondo la casa italiana, dovrebbe essere stato risolto con l’introduzione di una nuova costruzione che ha aiutato a bilanciare alla vettura nonostante qualche difficoltà iniziale. Tanto lavoro è stato fatto anche sulla gestione delle pressioni, ora con valori generalmente inferiori rispetto a quelle che Pirelli consigliava ai team nell’arco della scorsa stagione.

Nel complesso, il costruttore milanese si ritiene soddisfatto del lavoro completato, avendo centrato gli obiettivi preposti in fase di sviluppo prima dell’inizio della stagione.

“Sono soddisfatto perché gli obiettivi erano di aumentare il livello di integrità della nuova costruzione, cosa che abbiamo fatto perché si utilizza una pressione inferiore”, ha aggiunto Isola durante il fine settimana del Gran Premio d’Australia.

Pneumatici Pirelli Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Il secondo punto riguardava la riduzione del sottosterzo e anche in questo caso credo che la nuova costruzione stia aiutando a bilanciare la vettura”.

“Il terzo punto è stato quello di testare la nuova mescola C1 che ha funzionato abbastanza bene in Bahrain. Stiamo anche cercando di capire se possiamo utilizzarla in altre gare. È vicina alla C2 e forse a volte possiamo sostituire la C2 con la C1. Dobbiamo ottenere un po' più di dati e concordare con la FIA la ripartizione. Ma sì, il nuovo pacchetto funziona come previsto. Quindi, sono contento”, ha aggiunto l’ingegnere italiano.

Dal GP dell'Emilia-Romagna debutterà una gomma full wet di nuova specifica. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

In occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, in programma per fine maggio, faranno il proprio debutto anche i nuovi pneumatici Full Wet, nuove coperture da pioggia estrema che non necessitano essere riscaldate nelle termocoperte prima di scendere in pista. Pirelli sta proseguendo questo percorso anche per le mescole d’asciutto, il cui programma di sviluppo continuerà nei prossimi mesi prima di una decisione definitiva dopo il Gran Premio di Gran Bretagna.