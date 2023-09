F1 | Red Bull: tagliato il flap mobile per ridurre la resistenza

La Red Bull l’anno scorso aveva vinto il GP d’Italia con Max Verstappen con una particolarità: la squadra di Milton Keynes aveva rinunciato al picco di velocità massima, scegliendo un’ala posteriore più carica della concorrenza. Gli aerodinamici di Adrian Newey avevano privilegiato la percorrenza delle Varianti per avere una maggiore velocità di uscita dalle curve e una minore usura delle gomme.

Il team campione del mondo non sembra voler rinunciare a questo concetto che con la RB18 aveva pagato, anche se nei box di Monza abbiamo potuto osservare due soluzioni molto diverse che saranno domani oggetto di prove comparative.

Red Bull Racing RB19: ecco l'ala più carica che sarà provata domani da Max Verstappen Photo by: Uncredited

Sulla vettura di Max Verstappen si osserva l’ala posteriore con la configurazione più carica di tutta la pitlane, mentre sulla RB19 di Sergio Perez, al profilo principale caratterizzato da un cucchiaio piuttosto pronunciato, si aggiunge un flap che è stato tagliato di qualche centimetro nel bordo d’uscita, ma che mostra un nolder che segue tutta la lunghezza dell’elemento che si arcua solo in prossimità del sostegno laterale.

Domani i tecnici diretti da Pierre Waché valuteranno in pista il comportamento delle due soluzioni prima di decidere con quale configurazione proseguiranno il weekend che potrebbe portare Max alla decima vittoria consecutiva, sbriciolando il primato che l’olandese adesso divide con Sebastian Vettel.

Le due ali posteriori, infatti, assicurano una differente efficienza del DRS che su una pista come il Tempio della velocità pesa meno rispetto ad altri tracciati, ma in Red Bull non vorrebbero rinunciare alla soluzione che può garantire una maggiore durata delle gomme.