F1 | Alfa Romeo: livrea speciale a Monza dedicata alla 33 Stradale

Alfa Romeo Racing si appresta a prendere parte all'ultimo Gran Premio d'Italia di Formula 1 prima di lasciare Sauber e diventare partner del team Haas F1 a partire dalla prossima stagione.

Il marchio che fa parte del Gruppo Stellantis ha deciso di adottare una livrea speciale, in cui spicca il colore rosso Alfa Romeo e il tricolore italiano, per celebrare il lancio della sua ultima fuori serie, la 33 Stradale.

Le C43 che saranno pilotate a Monza da Valtteri Bottas e GuanYu Zhou saranno contraddistinte da una livrea mai così Alfa Romeo. Se il nero farà da base, l'occhio viene attirato sul muso, tutto rosso Alfa Romeo, e contornato da due bande, una sottile bianca e una verde per ogni lato, così da formare il tricolore italiano.

La livrea dell' Alfa Romeo F1 Team per il GP d'Italia Photo by: Alfa Romeo

Ma non è tutto, perché la parte più interessante è proprio legata al retrotreno. Sul cofano motore e sulle fiancate delle C43 di Bottas e Zhou ci sarà un enorme tricolore, che andrà da lato a lato, con il nome della 33 Stradale, il quadrifoglio appena dietro l'airscope e i numero di gara dei piloti dorati.

Tricolore anche l'alettone posteriore, con il nome della 33 stradale in oro posto nella parte retrostante del profilo principale del DRS. Novità anche sui copri cerchi, anche in questo caso con il disegno che da rosso diventa dorato.

Alessandro Alunni Bravi, team principal di Alfa Romeo, ha dichiarato: "In vista della nostra gara di casa a Monza, è un piacere svelare questa incredibile livrea, un vero e proprio tributo non solo alla 33 Stradale, ma all'Alfa Romeo nel suo complesso e al Paese da cui proviene, l'Italia. Questa livrea è probabilmente una delle più belle che abbiamo mai avuto su una vettura, e poterla mostrare davanti al pubblico di casa - tra cui centinaia di membri del nostro team di Hinwil sulle tribune - è un onore per tutti noi".

La livrea dell' Alfa Romeo F1 Team per il GP d'Italia Photo by: Alfa Romeo

"Personalmente, sono entusiasta dei riferimenti alla 33 Stradale: il modello originale del 1967 è stato un'auto iconica che ha influenzato lo stile e il design di una generazione e oltre, e la sua ultima incarnazione incarna tutto questo patrimonio, tracciando al tempo stesso la strada per il futuro dell'Alfa Romeo".

"Con la nuova 33 Stradale volevamo creare qualcosa che fosse all'altezza del nostro passato, che fosse al servizio del marchio Alfa Romeo e che rendesse orgoglioso il fandom degli Alfisti", ha aggiunto Jean Philippe Imparato, amministratore delegato di Alfa Romeo. "Un risultato del genere poteva essere raggiunto solo grazie alla competenza, al duro lavoro e alla passione del nostro team, con il supporto di un management che ha la chiara ambizione di contribuire a scrivere i capitoli del futuro del marchio, nel pieno rispetto della sua storia unica".

"Questa è la prima fuoriserie del marchio dal 1969 e prometto che non sarà l'ultima. La livrea tributo dell'Alfa Romeo F1 Team Stake incarna lo spirito, la passione e la visione che abbiamo messo nella 33 Stradale: è pura sportività classica, e combina estetica e prestazioni. Non vedo l'ora di vederla in pista questo fine settimana".

La livrea dell' Alfa Romeo F1 Team per il GP d'Italia Photo by: Alfa Romeo