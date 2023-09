F1 | Ferrari: l'ala piatta posteriore per le velocità di Monza La Scuderia per il GP d'Italia ha deliberato una configurazione da minimo carico aerodinamico con un profilo principale piatto e un flap mobile con una corda piuttosto lunga e un'incidenza minima. La SF-23 conta di rilanciarsi a Monza sfruttando i lunghi rettilinei dello Stradale, nella convinzione che il tracciato di casa abbia ben poco in comune con la deludente Zandvoort. La Ferrari ha scelto il doppio pilone come sostegno dell'ala posteriore.