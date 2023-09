F1 | Mercedes: Hamilton e Russell rinnovano fino al 2025

La storia tra Lewis Hamilton e la Mercedes continuerà per altri due anni. Dopo aver dichiarato in più occasioni che per la firma sul contratto mancavano solamente i dettagli, ora è ufficialmente tutto nero su bianco. Alla vigilia dell’appuntamento di Monza, infatti, la squadra tedesca ha confermato di aver rinnovato il con entrambi i propri piloti fino alla fine del 2025, per cui la line-up della Stella nelle prossime due stagioni sarà formata ancora una volta dal sette volte campione del mondo e da George Russell.

Hamilton proseguirà un rapporto storico che ha garantito la vittoria di sei campionati del mondo piloti e otto affermazioni nel costruttori. Da quando è entrato a far parte della squadra di Brackley, il britannico ha conquistato 82 vittorie e 78 pole position, diventando il pilota di maggior successo a livello statistico nella storia della Formula 1.

"Sogniamo ogni giorno di essere i migliori e abbiamo dedicato gli ultimi dieci anni a raggiungere questo obiettivo. Essere i migliori non è qualcosa che si ottiene da un giorno all'altro o in un breve periodo di tempo, ma richiede impegno, duro lavoro e dedizione ed è stato un onore entrare nei libri di storia con questa squadra incredibile”, ha raccontato Hamilton.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Non siamo mai stati così affamati di vincere. Abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni battuta d'arresto. Continuiamo a inseguire i nostri sogni, continuiamo a lottare a prescindere dalle sfide e vinceremo ancora. Sono grato alla squadra che mi ha sostenuto sia in pista che fuori. La nostra storia non è finita, siamo determinati a raggiungere altri traguardi insieme e non ci fermeremo finché non ci riusciremo".

Accanto a lui ci sarà George Russell, il quale ha prolungato fino al termine della stagione 2025 un rapporto iniziato nel lontano 2017, quando l'allora diciottenne era entrato a far parte del programma del team dedicato ai giovani piloti. Dopo aver completato tre anni in Williams, nel 2022 l’inglese è stato promosso in Mercedes, ottenendo la sua prima pole position in Ungheria e la sua prima vittoria durante il fine settimana del Gran Premio di San Paolo.

“Sono cresciuto con questa squadra da quando sono entrato a far parte del programma junior nel 2017. È la mia casa ed è fantastico estendere il nostro rapporto fino al 2025. Dopo essere salito sulla Mercedes lo scorso anno, volevo ripagare la fiducia che Toto e il resto del team hanno riposto in me. Ottenere la mia prima pole position e la vittoria in gara l'anno scorso è stata un'emozione indimenticabile. Ma soprattutto, è stato fantastico lavorare con tutti a Brackley e Brixworth. La loro lealtà, la loro visione e il loro duro lavoro sono fonte di ispirazione”, ha aggiunto Russell commentando il rinnovo.

George Russell sul podio in Brasile dopo la sua prima vittoria Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Abbiamo fatto passi da gigante negli ultimi 18 mesi e stiamo diventando sempre più forti come squadra. Sono entusiasta di contribuire a continuare a costruire su questo slancio mentre procediamo verso il 2024 e il 2025, concentrandoci per tornare davanti a tutti".

Soddisfatto anche il Team Principal, Toto Wolff, che ha così confermato quella che lui considera la coppia più forte della griglia, affiancando a un campione affermato un pilota che sta cercando di dimostrare il suo talento: "Continuare con la nostra attuale line-up è stata una decisione semplice. Abbiamo la coppia più forte sulla griglia ed entrambi i piloti svolgono un ruolo cruciale nella squadra per farci progredire. La forza e la stabilità che ci forniscono saranno elementi fondamentali per il nostro successo futuro”.

Nonostante ci siano volute diverse settimane per arrivare alla firma, sia Hamilton che Wolff hanno sempre considerato una formalità il rinnovo, sottolineando fin dal principio la propria voglia di continuare insieme: "La nostra partnership con Lewis è una delle più riuscite nella storia di questo sport. È sempre stata una formalità il fatto che avremmo continuato a lavorare insieme, ed è molto stimolante per tutti noi confermarlo pubblicamente”.

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes-AMG Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

“Nel corso degli anni trascorsi insieme, è cresciuto fino a diventare un pilastro e un leader della nostra squadra. Queste qualità di leadership sono cruciali quando ritorneremo in lotta per il campionato del mondo. In qualità di più grande star globale della F1, ha anche svolto un ruolo fondamentale nel definire i nostri impegni in materia di diversità, inclusione e sostenibilità, che saranno le basi del nostro successo negli anni a venire”, ha aggiunto il Team Principal, sottolineando il ruolo che l’inglese ha avuto anche nel delineare un programma per migliorare l’inclusività nello sport.

Seppur il 2023 sia stato ricco di alti e bassi, complice anche un periodo in cui non vi era il giusto feeling con la vettura, il team ha scelto di dare fiducia al suo talento, consapevole che Russell ha ancora margini di miglioramento e le potenzialità per affermarsi con maggior costanza: "George è uno dei protagonisti della sua generazione. Ha ripagato la fiducia che gli abbiamo dimostrato quando lo abbiamo promosso a un posto in gara nel 2022. La sua prima pole position in Ungheria e la sua prima vittoria in un Gran Premio a San Paolo sono stati momenti salienti della scorsa stagione. Come pilota, combina una velocità impressionante con la tenacia di un vero combattente”.

“Ma è anche dotato di un'intelligenza e di un'attenzione ai dettagli che lo aiuteranno a continuare a crescere, a svilupparsi e a migliorare ulteriormente. È un elemento naturale per la squadra e siamo lieti di aver prolungato il rapporto per i prossimi anni", ha spiegato Wolff.