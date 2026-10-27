Ultime notizie

Formula 1 Stati Uniti

F1 | Red Bull, per sistemare le partenze serve attendere il 2027: non è solo PU, va rivista la frizione​‌

Nonostante i chiari progressi compiuti nel corso della stagione, le partenze restano uno dei punti deboli della Red Bull. Il problema coinvolge diversi elementi della vettura, dalla Power Unit alla frizione: per Laurent Mekies saranno necessari interventi hardware che troveranno spazio soltanto con il progetto 2027.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 27 ott 2026, 16:59

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

C’è un aspetto che quest’anno ha messo particolarmente in crisi la Red Bull ed è quello delle partenze. Anche ad Austin sia Max Verstappen che Isack Hadjar, pur partendo da due lati diversi della griglia, non sono stati autori di uno scatto particolarmente convincente che, nel caso del francese, è costato anche due posizioni sulle Ferrari, mentre l’olandese ha perso l’opportunità di impensierire Antonelli.

A inizio anno non era inusuale vedere i due piloti del team di Milton Keynes, così come quelli della Racing Bulls, scivolare indietro nei primi metri, vanificando così magari una bella qualifica. Come avvenuto per Mercedes, chiaramente anche i tecnici Red Bull hanno lavorato per migliorare su questo fronte, ma per fare un ulteriore step servirà attendere il 2027 dato che il tema è più complesso di quanto sembri.

“Il tema delle partenze è un problema più complesso da risolvere, nel senso che la prestazione allo start coinvolge praticamente tutti i reparti dell'azienda, a eccezione dell'aerodinamica”, ha spiegato Laurent Mekies, Team Principal della Red Bull, al termine del weekend di Austin. Anche a Singapore, ad esempio, il timore era quello di perdere la pole al via, vanificando quanto costruito al sabato.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

In realtà, anche a Marina Bay lo scatto al via non è stato perfetto, ma per un motivo differente rispetto a altri GP e questo lascia ben intendere come il problema sia multi-dimensionale e non riguardi una sfera specifica: “Entrano in gioco il motore, il cambio, la frizione e altri aspetti. Fin dall'inizio della stagione abbiamo visto che non rappresentiamo il punto di riferimento al via”, ha aggiunto Mekies.

Da inizio sono stati fatti progressi, ma manca costanza

Nel frattempo, la vettura è migliorata, al punto che ora sembra essersi inserita stabilmente tra le vetture di testa in grado di giocarsi il podio. Ciò mostra la qualità dello sviluppo messo in campo dalla Red Bull dopo essere partita molto indietro a inizio anno, avendo scelto di investire tante risorse sulla lotta iridata del 2025, ma ora che la macchina è più competitiva, perdere posizioni al via ha un peso doppio.

Il rischio è che, come nel caso della Ferrari, anche se nel suo caso più per le prestazioni in qualifica che per il giro secco, di ritrovarsi costretti a inseguire nell’aria sporca, dovendo quindi osare. Avere un buono spunto spesso può semplificare in maniera importante le gare. “Sebbene siamo riusciti a ridurre il divario, e ricorderete quanto fossero difficili le nostre partenze all'inizio dell'anno, non siamo ancora il riferimento”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

“Da un lato sono fiducioso che da qui alla fine della stagione continueremo a ridurre il gap, perché a ogni gara impariamo qualcosa e troviamo piccoli modi per avvicinarci. Dall'altro, so altrettanto bene che non diventeremo il punto di riferimento prima della fine dell'anno: serviranno modifiche significative al progetto e cambiamenti hardware, aspetti che vedremo solamente nella prossima stagione”.

In effetti, i miglioranti rispetto alla prime gare confermano che le modifiche apportate a livello software e alle procedure, ma le ultime parole di Mekies sono anche le più importanti, perché indicano come la Red Bull dovrà attendere il prossimo anno per compiere un ulteriore step avendo bisogno di modifiche a livello hardware. Ciò non vuol dire che le partenze ora siano sempre negative, ma c’è poca costanza.

La frizione è troppo sensibile alle temperature

Ci sono state occasioni in cui i piloti di Milton Keynes o di Faenza sono stati autori di ottimi scatti, altre in cui hanno perso posizioni: a mancare è proprio la continuità di rendimento perché, anche svolgendo le procedure corrette, c’è una finestra fin troppo ristretta. Parte del problema è dovuto al portare il turbo al giusto livello di “carico”, perché con queste vetture è difficile portarlo nella corretta finestra di lavoro.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

In parte, come sottolineato da Isack Hadjar, c’è anche un problema di frizione, troppo sensibile a micro-variazioni nel modo in cui la si sfrutta e alle temperature. “La frizione ha bisogno di una revisione a livello progettuale. Al momento è troppo delicata e soffre particolarmente la gestione delle temperature. È un incubo”.

Ciò è in parte collegato anche proprio al cambio regolamentare. Senza l’MGU-H a fornire energia al turbo per aumentarne la velocità di rotazione da fermo, è difficile generare la pressione necessaria solo restando fermi in griglia, il che ha portato la FIA a concedere i 5 secondi extra proprio per dare più tempo al sistema di arrivare alla corretta finestra operativa.

Ma la procedura più lunga introduce anche una variabile aggiuntiva. Per portare il turbo nella corretta finestra operativa, i piloti spendono più tempo in griglia con il motore a regimi elevati prima del via, un aspetto che rende ancora più delicata la gestione delle temperature e della frizione. Ciò aiuta a capire perché il problema non riguardi un solo aspetto ma, come spiegato da Mekies, servirà attendere il 2027 per apportare modifiche hardware per migliorare l’interazione tra frizione, cambio e turbo.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca D'Alessandro





Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"



Formula 1



Formula 1



Messico



1 h



Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"





F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



2 h



F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato





F1 | Hadjar è rimasto nella mappa del pit stop per metà gara: non aveva potenza sotto il 40% di acceleratore



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



1 g



F1 | Hadjar è rimasto nella mappa del pit stop per metà gara: non aveva potenza sotto il 40% di acceleratore

More from

Max Verstappen





F1 | Red Bull, il podio di Verstappen non basta più: Mekies spiega cosa manca per vincere



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



1 g



F1 | Red Bull, il podio di Verstappen non basta più: Mekies spiega cosa manca per vincere





F1 | Verstappen e la bufera sui dossi: "Il boss del COTA guidi la mia vettura, dopo 5 giri non camminerà più"



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



2 g



F1 | Verstappen e la bufera sui dossi: "Il boss del COTA guidi la mia vettura, dopo 5 giri non camminerà più"





GT World | Verstappen difende il compagno Lulham dagli insulti dopo l'incidente di Portimão



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



6 g



GT World | Verstappen difende il compagno Lulham dagli insulti dopo l'incidente di Portimão

More from

Red Bull Racing





F1 | Red Bull, il caso Lawson svela le due anime della Racing Bulls



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



3 g



F1 | Red Bull, il caso Lawson svela le due anime della Racing Bulls





F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



4 g



F1 | Hadjar: “Verstappen a Singapore avrebbe vinto anche con la Ferrari". Leclerc: "Sciocchezze”





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





F1 | Red Bull, per sistemare le partenze serve attendere il 2027: non è solo PU, va rivista la frizione​‌



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



10 min



F1 | Red Bull, per sistemare le partenze serve attendere il 2027: non è solo PU, va rivista la frizione​‌





Lamborghini World Finals: Monza celebra passato e futuro davanti a 35.000 spettatori



Lamborghini Super Trofeo



LBST Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



40 min



Lamborghini World Finals: Monza celebra passato e futuro davanti a 35.000 spettatori





MotoGP | La Honda di Zarco con l'elettronica in tilt nella Sprint di Phillip Island: "Era troppo pericoloso continuare"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



1 h



MotoGP | La Honda di Zarco con l'elettronica in tilt nella Sprint di Phillip Island: "Era troppo pericoloso continuare"





Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



1 h



Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti