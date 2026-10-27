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F1 | "Ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato
L'italiano è a un passo dal titolo mondiale di F1 che potrebbe arrivare già nel weekend nel GP del Messico. Dopo la vittoria ad Austin, il Team Principal della McLaren, Andrea Stella, ha sottolineato come vada riconosciuto a Kimi di essere riuscito a far combaciare il suo stile di guida molto aggressivo con le necessità di queste vetture.
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato: 27 ott 2026, 14:30
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Mancano solo due punti ad Andrea Kimi Antonelli per vincere il titolo iridato durante questo weekend in Messico, la realizzazione di un sogno costruito con una stagione disputata ad altissimi livelli, sfruttando al meglio la vettura che a lungo è stato il riferimento della griglia. Ad Austin Toto Wolff ha spiegato come l’italiano sia andato anche oltre i limiti dell’attuale W17, definendola la vittoria più bella dell’anno.
In questa direzione vanno lette anche le parole di Andrea Stella. Il Team Principal della McLaren ha voluto sottolineare come vada riconosciuto ad Antonelli il merito di essere riuscito a far combaciare il proprio stile di guida con le richieste delle vetture 2026.
Più volte nel corso della stagione, infatti, Stella ha spiegato come con queste vetture si debba essere aggressivi nella guida per farle funzionare e Kimi lo ha trasformato in un punto di forza, come raccontato in un approfondimento dedicato. Spesso si parla di quanto queste monoposto siano Power-Unit dipendenti, ma è solo una parte del discorso, perché il cambio di regolamento tecnico ha cambiato anche la dinamica di guida.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Non è solo PU: con queste vetture è cambiato il modo di guidare
Ciò lo si avverte in ingresso curva, in particolare quando si frena e si sterza in contemporanea, perché è una fase molto delicata dove il rischio, in particolare con queste gomme più strette, è quello di arrivare a innescare un bloccaggio, poiché faticano a passare dal carico longitudinale al puro carico laterale. Un tema che si aggiunge all’instabilità del posteriore insita nei nuovi regolamenti, dato il minor carico.
Proprio per reagire a questa sensibilità in inserimento, alcuni piloti tendono a saturare l’avantreno nella fase di ingresso curva, dando un colpo di sterzo molto rapido. Ciò aiuta a stabilizzare maggiormente il posteriore, con l’anteriore che prende poi progressivamente aderenza. Nel caso di Antonelli ciò è ancor più evidente quando cerca di accorciare il raggio della curva in maniera molto aggressiva.
Kimi è uno di quei piloti che tende a tagliare in ingresso e a sterzare in maniera decisa all’ultimo, in modo da ridurre il tempo tra la fase di frenata e la zona morta della curva, ma serve anche grande padronanza del mezzo, soprattutto nelle curve a media e bassa velocità, dove questo stile è più efficace. Al contrario, un approccio molto morbido e pulito per massimizzare la fase di uscita quest’anno non sembra pagare come in passato, quando le vetture erano più stabili e si poteva spalancare rapidamente il gas.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Logan Riely / Getty Images
Questo non è l’unico aspetto a contraddistinguere il modo in cui guida Antonelli, anche perché ciò non funziona allo stesso modo su ogni pista e in ogni condizione, soprattutto quando le temperature iniziano a salire, ma è un pezzo del puzzle che aiuta a capire le parole di Stella, anche perché a cascata il modo in cui si guida ha un’influenza diretta sul comportamento degli pneumatici.
“Entrando più nel dettaglio tecnico di questa stagione, Kimi è un pilota molto interessante da osservare perché attacca praticamente in ogni momento. Si vede spesso quanto sia al limite, quante volte finisca largo o oltre i confini della pista, e dai camera car appare estremamente aggressivo”, ha raccontato il TP della McLaren dopo essersi congratulato con Antonelli per la vittoria di Austin e per la stagione.
Non è solo una guida aggressiva, ma anche efficace
Stella ha più volte rimarcato come con queste vetture 2026 i piloti debbano essere costantemente all’attacco, in parte anche per spiegare le differenze all’interno della McLaren tra Oscar Piastri e Lando Norris, con quest’ultimo che si è trovato spesso più a suo agio nell’estrarre performance dalla MCL40. Per tutti i piloti capire come guidare queste vetture ha richiesto del tempo, proprio perché sono molto diverse da quelle ad effetto suolo, ma Kimi lo ha trasformato in un punto di forza.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Mark Thompson / Getty Images
“Non si tratta soltanto di una guida aggressiva o d'attacco: è una guida efficace. E se pensiamo a quanto parliamo in queste conferenze stampa di quanto le macchine siano difficili da guidare con costanza e velocità, credo che gli si debba riconoscere il merito di essere riuscito a coniugare il suo stile di guida con ciò che queste vetture richiedono”.
“Ma allo stesso tempo, quasi in contraddizione con quello che sto dicendo, quando è il momento di portare a casa il risultato, è stato in grado di farlo. Per questo penso che sia meritatamente il leader del campionato. Sta scrivendo una pagina importante della storia del motorsport perché, una volta conquistato il titolo, diventerà il campione più giovane di sempre”.
“E questo ci riporta a nomi come Farina e Ascari quando si parla di automobilismo italiano. Non possiamo che ammirarlo e congratularci con lui. E, da parte nostra in McLaren, speriamo di potergli dare battaglia molto presto”, ha aggiunto Stella. Un elogio a chi sta scrivendo una pagina di storia, ma anche la promessa di voler tornare presto nelle prime posizioni per duellare proprio con Antonelli.
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