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F1 | Ferrari: l'aria rarefatta del Messico è un'opportunità da sfruttare per tornare a vincere?

La Scuderia con il secondo posto di Leclerc ad Austin ha avuto la conferma che il pacchetto di aggiornamento funziona e potrebbe essere una risorsa importante per inseguire il terzo successo stagionale. A Città del Messico il Cavallino dovrebbe avere qualche arma da giocare per sfruttare più le qualità di progetto della SF-26 che subirne i difetti.

Franco Nugnes

Pubblicato: 27 ott 2026, 09:05

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Clive Mason/Getty Images

Si è rivisto qualche sorriso non di circostanza nel box della Ferrari. I dati raccolti ad Austin hanno dato la conferma che, non solo l’ultimo pacchetto di aggiornamento funziona, ma anche sono stati confermati gli indirizzi che i tecnici di Loic Serra stanno seguendo nella progettazione della 679, la vettura del prossimo anno che viene concepita intorno al nuovo motore che avrà il compito di trovare 25 cavalli per colmare il gap di potenza dall’unità endotermica di Mercedes e Red Bull Powertrains.

Il GP degli Stati Uniti è stato importante per dare la livella della competitività della SF-26 e corroborare le convinzioni che muovono le scelte per il 2027. Un dato è stato particolarmente apprezzato: il lavoro svolto nella notte del venerdì al simulatore ha dato dei numeri che poi il tracciato texano aveva confermato al sabato mattina con un Lewis Hamilton davanti a tutti. La perfetta correlazione fra gli strumenti di simulazione, la galleria del vento e la pista ha confermato che il potenziale dell’ultima evoluzione della rossa poteva essere superiore al "decimino" che i piloti avevano dichiarato nell’incontro con i media di giovedì.

Lasciando gli Stati Uniti per il Messico c’è la consapevolezza che la Ferrari potrà giocarsi le sue carte nelle ultime gare della stagione, difendendo non solo il secondo posto nel mondiale Costruttori, ma anche alimentando l’ambizione di aggiungere almeno una vittoria alle due che erano state siglate nell’estate (Hamilton a Barcellona e Leclerc a Silverstone).

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Il monegasco si è lasciato andare a previsioni ottimistiche: “Penso che il passo fosse molto buono quando non c'era più nessuno davanti, mentre quando ero dietro a una macchina che era a tre o quattro secondi perdevo abbastanza. Kimi ha fatto il lavoro perfetto sia in qualifica ieri che in gara oggi e si merita ampiamente la vittoria. Però noi stiamo facendo dei passi avanti e spero che una, due, tre o cinque vittorie prima di fine anno le prenderemo!”.

In questo fine settimana, secondo appuntamento della triplice che poi proporrà a chiudere il Brasile, si va sull’altopiano di Città del Messico, la Capitale che si trova a 2.240 metri di quota rispetto al livello del mare e l’aria risulta molto rarefatta.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 con le modifiche alla bocca dei radiatori e al fondo

Foto di: Stuart Codling

I motori registreranno una perdita di potenza e sarà interessante scoprire quali scostamenti vedremo rispetto ai valori standard: il 6 cilindri della Stella è valutato 545 cavalli, mentre lo 067/6 della Scuderia è accreditato di 520 cavalli.

In altura entrano in gioco delle qualità che potrebbero intaccare i soliti valori: se un tempo gli aspirati perdevano circa il 25% della potenza sull'altopiano messicano, gli attuali motori turbo ibridi soffrono decisamente meno, anche se il turbocompressore è costretto a girare a un regime inevitabilmente più più alto del solito per comprimere l'aria rarefatta e mantenere la cercata pressione di sovralimentazione, per quanto con un calo di efficienza. Chi trarrà vantaggio da questa situazione?

Il raffreddamento è l'altro tema chiave per avere prestazioni e affidabilità in altura. Le squadre sono obbligate ad aumentare gli sfoghi dell’aria calda e le prese dei freni per tenere le temperature funzionali sotto controllo. Vedremo se sulla SF-26 verranno aperte meno branchie rispetto agli avversari sull’engine cover visto che il motore endotermico funziona “caldo” e ha bisogno di radiatori più piccoli. Teoricamente, quindi, la rossa potrebbe giocare un piccolo vantaggio.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

E se ci aggiungiamo che nella città azteca, dove di solito le monoposto raggiungevano velocità molte elevate con picchi oltre i 350 Km/h, ma con il massimo carico aerodinamico (erano montate ali da... Monte Carlo) per compensare la minore downforce generata dall’aria meno densa, vedremo le F1 agili che, per concezione regolamentare, hanno il 30% in meno della spinta verticale per cui i piloti si troveranno a fare i conti con macchine difficili da guidare e con pochissimo grip.

La rossa, che dispone del sistema FTM più spinto e produce più carico aerodinamico grazie allo scarico soffiante, può forse contare su un fattore prestazionale a Città del Messico. Tutto questo, sommato al quarto pacchetto di aggiornamento che consente di trovare più downforce senza esasperare la ricerca dell’altezza minima da terra, dovrebbe rendere la SF-26 più stabile nell’arco del giro, assicurando un migliore bilanciamento, fondamentale a preservare gli pneumatici dall’usura.

Gli analisti del Cavallino, che hanno studiato i dati di Austin, hanno rilevato che già negli USA c’era il potenziale per infastidire Kimi Antonelli, ma Leclerc con l’errore alle ultime due curve ha compromesso la possibilità di mettere la rossa in prima fila, dovendo accontentarsi del quarto posto in griglia. Non solo, ma la scelta di partire con le gomme soft, costruendo la gara sui due pit stop, non avrebbe pagato: copiare la scelta di Antonelli avrebbe potuto tenere la SF-26 più in gioco.

Ma guardare indietro non serve a niente, se non a costruire il prossimo weekend. Coltivando qualche speranza...

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