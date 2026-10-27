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F1 | Mercedes: primi buoni segnali dalle novità. Wolff: "Ma è Kimi che va oltre i limiti della W17"

Il pacchetto introdotto a Sepang dalla Mercedes inizia a dare buoni frutti dove serve carico, ma ha ancora punti oscuri che vanno sistemati. Wolff incensa Antonelli: lo ritiene capace di andare oltre ai limiti imposti dal mezzo come abbiamo visto ad Austin.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 27 ott 2026, 11:30

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Slitz / Getty Images

Antonelli ci ha abituato bene. La vittoria di Austin, arrivata lo scorso fine settimana, è stata accolta come l'ultimo, grande passo verso la conquista del titolo iridato, che ormai è a un passo e potrebbe essere artigliato a Città del Messico. Ma quella colta al Circuit of the Americas rischia di essere la vera pietra miliare della sua stagione.

Toto Wolff, estasiato al sabato per la pole inattesa firmata dal bolognese e ulteriormente rinfrancato dal ritorno alla vittoria firmato sempre da Antonelli il giorno successivo, non ha esitato a definire il successo texano come la miglior gara fatta sino a ora dal talento italiano.

"Per quanto riguarda Kimi, ovviamente, il punto principale è che, secondo me, ha disputato la sua miglior gara finora. È riuscito a partire con una gomma meno performante e poi a gestire la situazione in ogni momento della gara".

Ciò che ha portato il manager austriaco a definire in tal modo la vittoria di Kimi è anche l'imperfezione momentanea in cui imperversa la W17. Il nuovo pacchetto di aggiornamenti introdotto a Sepang è stato oggetto di numerose analisi dopo aver dato diversi grattacapi in pista.

Mercedes sembra aver trovato la strada opportuna, ma ci sono ancora dettagli da mettere a punto. E così, secondo Wolff, sarebbe stato Kimi a portare la W17 oltre i suoi attuali limiti.

"Per il resto, il campione — che ancora non è campione, ma che ha dimostrato qualità eccezionali — ha fatto qualcosa di straordinario. Credo quindi che abbia reso al di sopra del potenziale della vettura. Forse è un po’ eccessivo dirlo, ma penso che il suo stile di guida si sposi perfettamente con la macchina. Lo abbiamo visto anche in qualifica, quando, nel suo ultimo giro, avrebbe potuto guadagnare ancora uno o due decimi e mezzo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Come detto, il team di Brackley sembra aver trovato la strada per sfruttare meglio le novità. Il carico aerodinamico che gli ingegneri andavano cercando c'è, e si vede soprattutto nelle curve veloci. Ma servono ancora passi avanti, perché sul lento le cose non sono ancora messe a punto e la finestra d'utilizzo per sfruttare le nuove caratteristiche delle W17 continua a essere stretta.

"Penso che l’aggiornamento che abbiamo introdotto sulla vettura sia difficile da sfruttare. Quando avremo analizzato tutto, cercheremo di ripercorrere ogni decisione che abbiamo preso e di metterla in correlazione con la mancanza di prestazioni di venerdì e con il rendimento relativamente migliore di sabato e domenica. La notizia positiva, almeno, è che la vettura funziona. Ora si tratta di ampliare la finestra di funzionamento".

"Penso che un aggiornamento riuscito sia quello che abbiamo introdotto a Montreal: lo monti sulla vettura, il pilota ti dice che funziona e riesci a percepirne subito gli effetti. L’aggiornamento dà i risultati attesi nell’area su cui si è concentrato lo sviluppo, che si tratti delle curve ad alta o a bassa velocità. Questo aggiornamento, invece, all’inizio non ha funzionato".

Le difficoltà di messa a punto si sono rivelate importanti e hanno creato diversi grattacapi a piloti e team. Ma avere trovato la strada da perseguire è una buona notizia per il futuro: la base attuale della W17 dovrebbe rappresentare quella che sarà utilizzata per la W18, la monoposto della prossima stagione.

"Penso che, al momento, stiamo seguendo lo stesso approccio anche con l’aggiornamento. I nostri dati ci dicono che la vettura dispone del carico aerodinamico necessario e ci indicano anche dove si trovano i punti deboli. Questa, del resto, è stata la direzione che abbiamo seguito nello sviluppo negli ultimi tre mesi e mezzo. Continueremo quindi su questa strada, cercando di correggere gli elementi che non funzionano come dovrebbero".

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