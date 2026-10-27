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F1 | Aston Martin: Honda ha già previsto 2 step evolutivi per la PU 2027. Ecco quando arriveranno

La Casa giapponese sta lavorando sul motore della prossima stagione per Aston Martin. Il primo sviluppo esordirà in Australia, ma non basterà per colmare il ritardo dai rivali. Per questo è previsto un secondo step al GP numero 8 (quello a Monaco).

Giacomo Rauli

Pubblicato: 27 ott 2026, 09:38

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Il 2026 che sta vivendo Aston Martin Racing sta costringendo il team di Silverstone a guardare più avanti rispetto agli avversari. Il presente non è all'altezza delle aspettative, ma è diventato ancora più importante per capire la strada da intraprendere per arrivare all'obiettivo ambizioso prefissato qualche mese fa.

Uno dei reparti in cui la squadra britannica ha maggiormente bisogno di fare passi avanti è quello legato alla power unit. Honda, partner di Aston Martin da questa stagione, ha stilato un piano che non prevede l'arrivo di un mastodontico pacchetto di novità per portare il V6 giapponese all'altezza dei rivali, ma un viaggio fatto di tappe,

Una di queste è nota ormai da tempo: il primo gran premio della prossima stagione. A Melbourne, dove scatterà il Mondiale 2027 di Formula 1, Honda si presenterà con una power unit aggiornata che dovrà permettere ad Aston Martin di avvicinare la concorrenza dal punto di vista della power unit e di avere una migliore sinergia e interazione con quella che sarà la AMR27.

Shintaro Orihara, vertice di Honda Racing Corporation (HRC), ha parlato proprio del programma di sviluppi al motore per la prossima stagione, confermando sì il primo sviluppo a Melbourne, ma anche quello all'ottava gara che aveva già indicato poche ore prima Adrian Newey.

"Come ho già detto, dobbiamo compiere diversi passi avanti per raggiungere i nostri principali concorrenti. Il nostro obiettivo è introdurre alcuni miglioramenti già per la prima gara. Tuttavia, dobbiamo ammettere che, anche allora, non saremo ancora al livello dei team di vertice".

"Avremo quindi bisogno di un ulteriore passo avanti. Come ha detto Adrian (Newey, ndr), il nostro obiettivo è introdurre un altro importante aggiornamento a metà stagione, diciamo intorno all'ottava gara. Questa è la nostra tabella di marcia e stiamo lavorando per rispettarla".

Qualora nel 2027 non dovessimo vedere ritardi o cancellazioni di GP, l'ottavo appuntamento della prossima stagione sarà il Gran Premio di Monaco, fissato nel fine settimana che andrà dal 4 al 6 giugno. E' in quel fine settimana che Honda dovrebbe far esordire il secondo pacchetto di novità per la sua power unit.

Orihara ha ammesso che i lavori si concentreranno prevalentemente sul motore a combustione interna, perché è stato ritenuto una delle parti meno virtuose della power unit giapponese.

Come ormai sappiamo da diverse settimane, il prossimo anno la ripartizione della potenza dei "cuori" delle Formula 1 di nuova generazione non sarà più 50-50%: il propulsore termico avrà maggiore importanza anno dopo anno e lo farà proprio a partire dal 2027. Ecco perché in Giappone lavoreranno per migliorarne le prestazioni.

"Sicuramente il nostro punto debole è il motore a combustione interna. Stiamo quindi lavorando duramente per migliorarlo, soprattutto in vista del prossimo anno. Le prestazioni del motore saranno più importanti rispetto a quest'anno. Quindi sì, questo è un aspetto fondamentale per noi".

Le modifiche per migliorare il turbo lag funzionano

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Intanto quest'anno Honda ha messo mano alla propria unità motrice - di gran lunga la meno prestazionale del Circus iridato - e l'ultimo aggiornamento portato a Singapore ha avuto l'obiettivo di migliorare il turbo lag che tanti problemi ha dato ad Alonso e Stroll nel corso della stagione.

"Dopo Singapore, abbiamo aggiornato alcune delle nostre strategie di controllo per migliorare il turbo lag. Abbiamo effettuato alcune regolazioni durante le prove libere e, in gara, abbiamo verificato che tutto funzionasse bene, come previsto".

"Questo è quindi un piccolo aspetto positivo per noi in questo fine settimana: abbiamo visto che la strategia aggiornata funziona bene nella gestione del turbo lag. Inoltre, abbiamo ottimizzato le impostazioni della gestione dell’energia per questo weekend e abbiamo confermato in gara che funzionano come previsto".

Ad Austin, però, Aston Martin è stata letteralmente fermata al primo giro della gara. Le sue ambizioni di andare a punti, più che legittime considerando quanto Alonso è riuscito a fare con una vettura molto danneggiata, sono svanite in curva 11, quando Fernando è stato colpito dalla Williams di Alexander Albon, andando a distruggere una parte dei bargeboard e il fondo.

"Purtroppo, però, la vettura ha subito alcuni danni nel corso del primo giro, quindi non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati".

"Nel complesso, comunque, per quanto riguarda la power unit, è stato un fine settimana senza particolari problemi, con sessioni regolari e una buona quantità di giri in pista", ha concluso Orihara.

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