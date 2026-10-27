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Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"

Il giovane italiano guiderà la A526 nella prima sessione di prove libere a Città del Messico, compiendo un altro piccolo passo dopo un percorso nelle formule propedeutiche. Un'opportunità preziosa per accumulare esperienza con le vetture attuali e contribuire al lavoro del team francese al simulatore.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 27 ott 2026, 15:34

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Gabriele Minì, Alpine

Foto di: Alpine

Dopo diverse sessioni di test TPC con le vetture del precedente ciclo tecnico, per Gabriele Minì è finalmente arrivato il momento del debutto in un weekend ufficiale di Formula 1. Il pilota siciliano salirà infatti a bordo dell'Alpine A526 nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico, nell'ambito del programma rookie previsto dal regolamento.

Ogni squadra è infatti tenuta a schiare un giovane piloti che soddisfi i requisiti stabiliti dalla FIA durante almeno quattro sessioni di prove libere nel corso della stagione, in modo da dare la chance a chi arriva dalle serie propedeutiche di interfacciarsi con la classe regina.

Finora Alpine aveva affidato questo compito a Paul Aron, schierato sia in Ungheria che a Monza, ma la pausa della Formula 2 offrirà anche a Minì l'opportunità di mettersi al volante della monoposto francese durante un weekend di gara. Entrato nell'Alpine Academy nel 2023 durante la sua stagione d'esordio in Formula 3, l’italiano ha sfiorato il titolo nel 2024 in una bella battaglia con Leonardo Fornaroli.

Gabriele Mini, F2

Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Dopo una breve esperienza proprio alla fine del 2024 a Baku, dove conquistò tra l’altro subito un podio nella gara di debutto, Minì ha poi proseguito il suo percorso in Formula 2 sia lo scorso anno che durante questa stagione, dove attualmente occupa il quarto posto in classifica avendo raccolto due vittorie oltre ad altri sette piazzamenti sul podio. Inoltre, è stato a lungo tra i pretendenti al titolo assieme a Camara, Tsolov e Dunne.

"È una bellissima emozione, è un piccolo sogno che si avvera, quindi cercheremo di fare il miglior lavoro possibile, quindi voglio ringraziare Flavio [Briatore], Steve [Nielsen] e tutto il team per questa opportunità e per la fiducia. In preparazione per questa FP1 abbiamo fatto diverse sezioni di simulatore e siamo riusciti anche a svolgere dei test in pista con le macchine dell'anno scorso e questo fa sì di conoscere sia i comportamenti e anche le procedure della macchina, quindi questo farà sì che sarò pronto sin da subito", ha detto Minì.

"Condividere la pista con le leggende del motosport, tutti i piloti di altissimo livello e appunto avere questa opportunità in generale di essere in una sezione ufficiale di Formula 1 è un po' un piccolo sogno che si avvera e poi d'altra parte cercheremo di dare una mano al team e anche mostrare la mia velocità in pista".

Gabriele Mini, F2

Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Per Minì, tuttavia, l'appuntamento di Città del Messico non rappresenta solamente un'opportunità per mettersi in mostra, ma anche la chance di guidare l'A526 in ottica del lavoro che il siciliano svolge al simulatore per supportare la squadra fuori dai weekend di gara o quando non è impegnato con la F2.

Nel corso di questa stagione ha già accumulato chilometri preziosi attraverso il programma TPC, scendendo in pista in diverse occasioni con le monoposto del precedente ciclo regolamentare, tra cui le sessioni svolte a Silverstone e al Paul Ricard.

L'esperienza maturata con quelle vetture gli ha permesso di prendere confidenza con le procedure operative di un team di Formula 1, ma la possibilità di guidare direttamente la A526 rappresenta un passo ulteriore dato che ha caratteristiche molto diverse rispetto a quelle dello scorso anno. Tra l'altro, in passato Minì ha guidato anche la Gen3 di Formula E con Nissan, accumulando esperienza su più fronti anche nella gestione energetica.

"Il simulatore aiuta moltissimo perché sarà la prima volta che guiderò queste macchine, che sono molto diverse e decisamente più complesse. È importante capire come reagiscono e imparare a svolgere correttamente tutte le procedure: da questo punto di vista è un grandissimo aiuto", ha spiegato Minì.

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