Ultime notizie
Formula 1 Messico
Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"
Il giovane italiano guiderà la A526 nella prima sessione di prove libere a Città del Messico, compiendo un altro piccolo passo dopo un percorso nelle formule propedeutiche. Un'opportunità preziosa per accumulare esperienza con le vetture attuali e contribuire al lavoro del team francese al simulatore.
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato: 27 ott 2026, 15:34
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Gabriele Minì, Alpine
Foto di: Alpine
Dopo diverse sessioni di test TPC con le vetture del precedente ciclo tecnico, per Gabriele Minì è finalmente arrivato il momento del debutto in un weekend ufficiale di Formula 1. Il pilota siciliano salirà infatti a bordo dell'Alpine A526 nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico, nell'ambito del programma rookie previsto dal regolamento.
Ogni squadra è infatti tenuta a schiare un giovane piloti che soddisfi i requisiti stabiliti dalla FIA durante almeno quattro sessioni di prove libere nel corso della stagione, in modo da dare la chance a chi arriva dalle serie propedeutiche di interfacciarsi con la classe regina.
Finora Alpine aveva affidato questo compito a Paul Aron, schierato sia in Ungheria che a Monza, ma la pausa della Formula 2 offrirà anche a Minì l'opportunità di mettersi al volante della monoposto francese durante un weekend di gara. Entrato nell'Alpine Academy nel 2023 durante la sua stagione d'esordio in Formula 3, l’italiano ha sfiorato il titolo nel 2024 in una bella battaglia con Leonardo Fornaroli.
Gabriele Mini, F2
Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images
Dopo una breve esperienza proprio alla fine del 2024 a Baku, dove conquistò tra l’altro subito un podio nella gara di debutto, Minì ha poi proseguito il suo percorso in Formula 2 sia lo scorso anno che durante questa stagione, dove attualmente occupa il quarto posto in classifica avendo raccolto due vittorie oltre ad altri sette piazzamenti sul podio. Inoltre, è stato a lungo tra i pretendenti al titolo assieme a Camara, Tsolov e Dunne.
"È una bellissima emozione, è un piccolo sogno che si avvera, quindi cercheremo di fare il miglior lavoro possibile, quindi voglio ringraziare Flavio [Briatore], Steve [Nielsen] e tutto il team per questa opportunità e per la fiducia. In preparazione per questa FP1 abbiamo fatto diverse sezioni di simulatore e siamo riusciti anche a svolgere dei test in pista con le macchine dell'anno scorso e questo fa sì di conoscere sia i comportamenti e anche le procedure della macchina, quindi questo farà sì che sarò pronto sin da subito", ha detto Minì.
"Condividere la pista con le leggende del motosport, tutti i piloti di altissimo livello e appunto avere questa opportunità in generale di essere in una sezione ufficiale di Formula 1 è un po' un piccolo sogno che si avvera e poi d'altra parte cercheremo di dare una mano al team e anche mostrare la mia velocità in pista".
Gabriele Mini, F2
Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images
Per Minì, tuttavia, l'appuntamento di Città del Messico non rappresenta solamente un'opportunità per mettersi in mostra, ma anche la chance di guidare l'A526 in ottica del lavoro che il siciliano svolge al simulatore per supportare la squadra fuori dai weekend di gara o quando non è impegnato con la F2.
Nel corso di questa stagione ha già accumulato chilometri preziosi attraverso il programma TPC, scendendo in pista in diverse occasioni con le monoposto del precedente ciclo regolamentare, tra cui le sessioni svolte a Silverstone e al Paul Ricard.
L'esperienza maturata con quelle vetture gli ha permesso di prendere confidenza con le procedure operative di un team di Formula 1, ma la possibilità di guidare direttamente la A526 rappresenta un passo ulteriore dato che ha caratteristiche molto diverse rispetto a quelle dello scorso anno. Tra l'altro, in passato Minì ha guidato anche la Gen3 di Formula E con Nissan, accumulando esperienza su più fronti anche nella gestione energetica.
"Il simulatore aiuta moltissimo perché sarà la prima volta che guiderò queste macchine, che sono molto diverse e decisamente più complesse. È importante capire come reagiscono e imparare a svolgere correttamente tutte le procedure: da questo punto di vista è un grandissimo aiuto", ha spiegato Minì.
Leggi anche:
Formula 1F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato
Formula 1F1 | Antonelli: la vittoria di Austin è più significativa di quella di Monza?
Formula 1F1 | Mercedes: primi buoni segnali dalle novità. Wolff: "Ma è Kimi che va oltre i limiti della W17"
Formula 1F1 | Ferrari: l'aria rarefatta del Messico è un'opportunità da sfruttare per tornare a vincere?
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Gianluca D'Alessandro
F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato
Formula 1
Formula 1
Stati Uniti
1 h
F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato
F1 | Hadjar è rimasto nella mappa del pit stop per metà gara: non aveva potenza sotto il 40% di acceleratore
Formula 1
Formula 1
Stati Uniti
22 h
F1 | Hadjar è rimasto nella mappa del pit stop per metà gara: non aveva potenza sotto il 40% di acceleratore
F1 | "6 giri buoni, 50 male": Russell è tornato nel vortice dei dubbi ora che la W17 è più estrema
Formula 1
Formula 1
Stati Uniti
1 g
F1 | "6 giri buoni, 50 male": Russell è tornato nel vortice dei dubbi ora che la W17 è più estrema
More from
Gabriele Mini
F1 | Gabriele Miní torna al volante dell'Alpine: ha girato al Paul Ricard in un'altra sessione di test TPC
Formula 1
Formula 1 10 g
F1 | Gabriele Miní torna al volante dell'Alpine: ha girato al Paul Ricard in un'altra sessione di test TPC
F1 | Test per Gabriele Miní con l'Alpine: ha completato oltre 600 km a Silverstone
Formula 1
Formula 1 3 gm
F1 | Test per Gabriele Miní con l'Alpine: ha completato oltre 600 km a Silverstone
Minì torna in Formula E: guiderà la Nissan nel rookie test di Miami
Formula E
Formula E
Miami ePrix
9 gm
Minì torna in Formula E: guiderà la Nissan nel rookie test di Miami
More from
Alpine
WEC | Il futuro di Alpine potrebbe essere con Dumarey Group
WEC
WEC 4 g
WEC | Il futuro di Alpine potrebbe essere con Dumarey Group
F1 | Alpine meglio in qualifica che in gara: i problemi di degrado gomma dipendono anche dai cerchi
Formula 1
Formula 1
Singapore
9 g
F1 | Alpine meglio in qualifica che in gara: i problemi di degrado gomma dipendono anche dai cerchi
WEC | Sfuma l'accordo Alpine-Geely per avere ancora le A424 in griglia nel 2027?
WEC
WEC
6h di Barcellona
15 g
WEC | Sfuma l'accordo Alpine-Geely per avere ancora le A424 in griglia nel 2027?
Ultime notizie
Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
1 min
Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"
F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato
Formula 1
F1 Formula 1
Stati Uniti
1 h
F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato
MotoGP | Mir torna senza rivelare la malattia che lo ha tenuto fuori per 44 giorni: "Non è stato un periodo facile"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
1 h
MotoGP | Mir torna senza rivelare la malattia che lo ha tenuto fuori per 44 giorni: "Non è stato un periodo facile"
La nuova Toyota GR GT3 affronterà la sua prima gara nel Super GT a Motegi
Super GT
SGT Super GT 3 h
La nuova Toyota GR GT3 affronterà la sua prima gara nel Super GT a Motegi
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti