F1 | Red Bull: arrivati da Milton Keynes due fondi nuovi

Alla Red Bull non basta mostrare una superiorità tecnica che ha portato a vincere diciassette GP sui diciotto disputati. La squadra di Milton Keynes non ha concluso lo sviluppo della RB19: la sensazione è che il team campione del mondo stia già lavorando in vista della prossima stagione.

Non deve stupire, quindi, se nel paddock di Città del Messico giovedì mattina sono stati consegnati due nuovi fondi spediti all’ultimo dalla Gran Bretagna. Sia Max Verstappen, sia l’idolo locale, Sergio Perez, dovrebbero disporre di una soluzione evoluta che guarderà con gli sviluppi a concetti che potranno essere adottati nel 2024 sulla RB20.

Photo by: Giorgio Piola Red Bull RB19: la monoposto in allestimento nei box di Città del Messico avrà delle parti sperimentali

A sentire le indiscrezioni che si raccolgono nel paddock, la Red Bull dovrebbe avere altre novità interessanti che prefigurano scelte che Adrian Newey ha intenzione di fare per il prossimo campionato. Il lavoro dello staff tecnico diretto da Pierre Waché è tutto orientato al futuro, ma gli esperimenti che verranno fatti da qui alla fine della stagione dovrebbero, comunque, consentire anche un piccolo miglioramento prestazionale della RB19, se i riscontri delle prove libere saranno positive.

Non è detto, quindi, che parti che saranno montate in macchina nelle libere del venerdì essere essere usate anche nel weekend di gara: ciò che stupisce è che nella squadra che domina il campionato non c’è l’accenno minimo a rallentare un passo, come se la fame di vittorie non sia stata affatto saziata…