F1 | Mercedes: "Squalifica di Lewis imbarazzante ma comprensibile"

Originariamente Lewis Hamilton aveva concluso il Gran Premio degli Stati Uniti sotto la bandiera a scacchi al secondo posto. Tuttavia, al termine dei controlli post-gara è emerso che la sua vettura non fosse conforme, motivo per il quale il sette volte campione del mondo è stato poi squalificato, unica possibilità lasciata in caso di violazione del regolamento tecnico.

Infatti, durante i controlli che avvengono dopo la corsa, i delegati della FIA avevano ravvisato un consumo eccessivo del pattino che si trova sotto il fondo, il quale presentava un’usura superiore a quella consentita dal regolamento, pari a 1 mm. A fine gara, quindi, il pattino deve avere uno spessore di quantomeno 9 mm totali, pensa l’esclusione dal Gran Premio.

Riflettendo sull'errore commesso, il direttore tecnico James Allison ha dichiarato che la squadra non ha lasciato abbastanza margine al venerdì prima dell’applicazione del parco chiuso, ritenendo che la situazione fosse sotto controllo dopo la prima e unica sessione di prove libere. Chiaramente, ogni squadra arriva in pista con un set-up già costruito sulla base del lavoro svolto al simulatore nelle settimane precedenti, il quale viene poi affinato sulla base dei dati ricavati in pista durante le prove libere. I team iniziano a effettuare le analisi già in FP1, ma parte del lavoro viene svolto al termine della giornata, quando si hanno anche i riferimenti dei long run per evidenziare come si comporta la vettura con maggior carburante a bordo.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, in pitlane per un pitstop

Tuttavia, con una sola sessione di libere a disposizione prima dell’applicazione per il parco chiuso a causa del format della sprint, vi è stato meno tempo del solito per seguire il classico programma. Non si tratta infatti solo di alzare la vettura, ma anche di ottimizzare l’altezza da terra per trovare le migliori performance. Al termine della prima sessione di libere, Mercedes pensava di aver trovato un buon assetto che gli permettesse di superare i controlli mantenendo però anche buone prestazioni: “Austin è una pista con una superficie molto sconnessa e quindi si è un po' più vulnerabili all'urto della vettura con l’asfalto. Semplicemente non abbiamo preso abbastanza margine alla fine delle prove libere 1".

"Quando abbiamo fatto l'assetto, abbiamo controllato il pattino e tutto sembrava a posto, intatto dopo le FP1. Ma i risultati della gara parlano da soli. Eravamo illegali, quindi è chiaro che avremmo dovuto impostare la nostra vettura un po' più in alto per darci un po' più di margine. Si tratta ovviamente di un errore, comprensibile in un fine settimana di gara sprint, dove è molto più difficile fare le cose per bene, soprattutto su una pista sconnessa. Ma è una lezione per noi in futuro, per assicurarci di prendere più margine, soprattutto su una pista come quella con tutti i suoi dossi", ha spiegato Allison.

Sebbene il direttore tecnico abbia ammesso che la squadra era quasi "imbarazzata" per essere incorsa in una trasgressione del regolamento, ha detto che il team ha tratto benefici dalle prestazioni complessive della W14 aggiornata. "Ovviamente la squalifica è un duro colpo. È una sensazione spiacevole. Fa male e tutti qui lo sentono. Tutti sono sconvolti e anche un po' imbarazzati, perché non ci piace affatto essere dalla parte sbagliata delle regole e lamentarci dei punti persi”.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2a posizione, arriva al Parco delle Ferme

Al di là della seconda posizione persa dopo la corsa, Allison ha anche spiegato le motivazioni a livello strategico che hanno portato Mercedes a lasciare più a lungo Hamilton al termine del primo stint. Per quanto la squadra tedesca si aspettasse che la gara vergesse più verso le due soste, dall’altra parte il timore era quello che non sarebbe stata in grado di battere Verstappen sulla medesima strategia, perciò ha provato qualcosa di diverso. Nel momento in cui è rimasta fuori nel primo stint, l’obiettivo era quello che allungare e capire quanto margine ci fosse per andare effettivamente su una tattica a una sola, risparmiando così una ventina di secondi senza il secondo pit stop.

Mercedes sperava di poter effettuare almeno altri cinque giri con un ritmo sostenuto, ma il problema è che i tempi dell’inglese sono peggiorati quasi all’improvviso, rendendo di fatto impossibile allungare quanto sperato. Nel frattempo, inoltre, Lando Norris ha allungato in maniera importante con gomma nuova, mentre Max Verstappen ha effettuato l’undercut guadagnando la seconda posizione ai danni del portacolori della Stella. Osservando i dati, con il senno di poi Mercedes avrebbe scelto di puntare decisamente sulle due soste confrontandosi ad armi pari con l’olandese della Red Bull: “Avremmo dovuto far rientrare Lewis, avremmo dovuto mantenere il vantaggio e avremmo avuto maggiori possibilità di vittoria se lo avessimo fatto. Ma è bene capire il perché e anche capire un po' di più il dilemma degli strateghi”.

“Quando abbiamo discusso della gara quella mattina, il nostro pensiero era più o meno questo: sapevamo di essere stati piuttosto veloci nella gara sprint del giorno prima, ma sapevamo anche che Max aveva un vantaggio su di noi. Austin è il tipo di pista in cui, in generale, si tende a distribuire le vetture in ordine di passo al momento della bandiera a scacchi alla fine della domenica, quindi non pensavamo di essere più lenti di Max”.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

“Quando Max è rientrato per la sua sosta, sapevamo che avrebbe effettuato l’undercut entro qualche giro. Non è stata una sorpresa. Ma stavamo guardando i tempi sul giro che Lewis faceva e pensavamo che sarebbe stata la volta buona. Noi non avevamo intenzione di battere Max solo facendo la sua stessa strategia, perché dalla gara Sprint sapevamo che era più veloce di noi. Pensavamo che, se fossimo riusciti a far funzionare la singola sosta, allora avremmo potuto batterlo .Ecco perché non abbiamo coperto Max.

Nel momento in cui Mercedes ha effettivamente visto che i tempi di Hamilton stavano peggiorando in maniera significativa, era però ormai troppo tardi per coprire Verstappen. Ciononostante, l’inglese era comunque in tempo per ritornare su una strategia a due soste, per quanto ormai sia l’olandese che Norris avessero allungato in maniera significativa: “Purtroppo, nel giro di pochissimo tempo, abbiamo perso la capacità di proteggerci da Max e i tempi sul giro di Lewis hanno iniziato a peggiorare e abbiamo sperimentato lo stesso degrado di tutti gli altri, il che ci ha fatto passare a una gara a due soste”, ha aggiunto Allison.