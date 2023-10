F1 | Qatar: terminati i lavori di ammodernamento prima del GP

Nel 2021, il Qatar ha fatto il proprio debutto nel mondiale di Formula 1 per riempire un buco nel calendario lasciato in seguito alla cancellazione di altri eventi per la pandemia. Il Paese ha poi firmato un accordo decennale con la F1 che prenderà il via quest'anno dopo aver saltato il 2022 in modo da evitare concomitanze con la Coppa del Mondo di calcio.

Tuttavia, se nel 2021 si trattava di una situazione eccezionale nata da eventi esterni, il contratto in essere dal 2023 ha spinto gli organizzatori a rivedere alcuni aspetti del tracciato. Ad esempio, i box erano stati progettati con misure più compatte sulle esigenze delle squadre di MotoGP, motivo per il quale si è deciso di costruire un edificio per i garage ed un paddock completamente nuovi, aggiungendo tunnel per migliorare l'accesso all'impianto e al parcheggio.

"I box sono ora adatti alle gare di F1, a differenza di quelli che avevamo in passato per la MotoGP. Abbiamo 50 box. Non credo che nessun altro circuito di F1 abbia un numero simile di box", aveva spiegato Amro Al-Hamad, amministratore delegato della Federazione automobilistica e motociclistica del Qatar e del circuito di Lusail in merito ai lavori di ammodernamento.

Aggiornamento sul circuito internazionale di Lusail Photo by: Laliberte Media

"I cambiamenti hanno riguardato anche gli edifici riservati alle squadre. È un cambiamento completo rispetto al passato. Prima avevamo un solo tunnel. Ora abbiamo fino a quattro tunnel per servire l'ingresso e l'uscita degli spettatori".

Nell'ambito dei lavori di ammodernamento, il circuito è stato anche riasfaltato, anche se non sono state apportate modifiche a layout del tracciato. Nell'ambito del progetto sono stati costruiti numerosi nuovi edifici, tra cui un nuovo media centre, un nuovo centro medico, un'area paddock e diversi edifici per gli ospiti.

A ciò si aggiunge anche il lavoro fatto per migliorare i pannelli luminosi per le segnalazioni ai piloti e le postazioni dei marshall. Essendo un tracciato progettato per la MotoGP, le vie di fuga sono particolarmente ampie: tuttavia, attenzione ai cordoli, che nel 2021 hanno causato numerosi problemi.