F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Qatar

A distanza di due anni dall'ultima edizione targata 2021, torna il Gran Premio del Qatar di Formula 1 che si disputerà sul tracciato di Losail. Non si tratta di uno dei soliti appuntamenti fuori dall'Europa, perché questo fine settimana avrà diversi punti di interesse.

Primo tra tutti il format del fine settimana. Sarà accantonato quello classico per dare spazio alle Qualifiche spostate al venerdì e dedicare il sabato ai turni "Sprint", ossia la Shootout Sprint che andrà a definire poi la griglia di partenza della Sprint Race prevista nel pomeriggio locale. Alla domenica, invece, solito appuntamento con la gara tradizionale.

Oltre al format ci sarà molto di più. Max Verstappen potrebbe laurearsi campione del mondo per la terza volta in carriera già in questo fine settimana. Potrebbe aggiungere la terza stella al suo casco nella Sprint Race, qualora si presentassero determinate condizioni che lo porterebbero a diventare matematicamente irraggiungibile per tutti gli avversari.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1° posizione, Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ma non è tutto, perché Sergio Perez sarà chiamato a dare l'ennesimo segnale di ripresa dopo un periodo buio che sta durando da tanto, troppo tempo. Il suo contratto parla di un'altra stagione garantita con Red Bull Racing, ma il ritorno alle gare di Ricciardo (che a Losail non correrà perché ancora infortunato alla mano) e le buone prestazioni di Liam Lawson lo hanno messo ulteriormente sotto pressione. Lewis Hamilton, terzo nel Mondiale, è a 33 punti da lui.

Sotto la lente d'ingrandimento del fine settimana ci sarà anche la lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Red Bull ha vinto il titolo in Giappone, un paio di settimane fa, ma Mercedes e Ferrari si stanno contendendo la piazza d'onore e hanno tutta l'intenzione di lottare fino all'ultima curva dell'ultima gara per conquistare un posto che darebbe morale in vista dell'inverno e della stagione 2024.

Mercedes ha oggi un vantaggio di 20 punti sulla Ferrari, ma il team di Maranello è in piena rimonta grazie all'introduzione di novità importanti sulla SF-23 e sulla ritrovata vena dei propri piloti, ora più in sintonia con il mezzo rispetto alla prima metà della stagione.

A proposito di sfide nel Costruttori, non mancherà quella tra Aston Martin Racing e McLaren, con il team di Silverstone che proverà a difendere la quarta posizione dopo essersi vista scalzare prima da Mercedes e poi da Ferrari. La squadra diretta da Andrea Stella è in piena rimonta da quest'estate grazie all'introduzione di un pacchetto di novità mai così azzeccato, ma la strada che si prospetta per la rimonta è ancora lunga: i due team sono separati da 49 punti quando mancano sei gare al termine della stagione.

George Russell, Mercedes F1 W14, Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, e Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

GP del Qatar 2023: i numeri di Losail

Primo Gran Premio disputato: 2021

Lunghezza della pista: 5.419 metri

Numero di giri previsti: 57

Distanza di gara complessiva: 308.611 chilometri

Zone DRS: 1 (Settore 1)

Giro record: TBD - pista modificata

I primi tre qualificati Oscar Piastri, McLaren MCL60, l'uomo della pole Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, nel Parc Ferme Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

GP del Qatar 2023: gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 6 ottobre

Prove Libere 1: ore 15:30 - 16:30

Qualifiche: ore 19:00 - 20:00

Sabato 7 ottobre

Sprint Shootout: ore 15:00 - 15:44

Sprint Race: 19:30 - 20:30

Domenica 8 ottobre

Gara: ore 19:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Venerdì 6 ottobre

Qualifiche: ore 22:00

Sabato 7 ottobre

Shootout Sprint: ore 19:30

Sprint Race: ore 21:30

Domenica 8 ottobre

Gara: ore 22:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 6 ottobre

Prove Libere 1: ore 15:00 - 16:40

Qualifiche: ore 18:30 - 20:10

Sabato 7 ottobre

Sprint Shootout: ore 14:30 - 15:54

Sprint Race: 19:00 - 20:40

Domenica 8 ottobre

Gara: ore 18:30

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images