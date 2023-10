F1 | Verstappen campione al sabato? Ci sono cinque precedenti L'olandese potrebbe diventare iridato per la terza volta con la Red Bull sabato nella gara Sprint di Losail: non si tratta della prima volta perché nella storia del Circus ci sono ben cinque stati precedenti. Il primo è stato di Jack Brabham nel 1959, ma l'aspetto curioso è che Nelson Piquet ha colto tutti e tre i titoli mondiali (1981, 1983 e 1987) in un giorno feriale, l'ultimo addirittura al venerdì per il botto di Mansell a Suzuka nella prove.