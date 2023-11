F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Las Vegas e Abu Dhabi

Mancano solamente tre gare alla conclusione del campionato. Dopo la tappa in Brasile, che segue la doppia trasferta tra Stati Uniti e Messico, la Formula 1 farà ritorno in Nord America per il Gran Premio di Las Vegas, nuova tappa di questa stagione che fa tornare la mente all’inizio degli anni Ottanta, quando la serie fece tappa nella città del Nevada.

A differenza di una quarantina di anni fa, tuttavia, ci sarà un tracciato completamente nuovo ad attendere la Formula 1, il quale si snoderà per 6,201 chilometri toccando alcuni fra i punti più iconici della famosa Strip, come il Bellagio, il Venetian e il Caesars Palace. Le vetture sfrecceranno quindi, accanto alle insegne illuminate e alle fontane che rendono famosa Las Vegas in tutto il mondo.

Il terzo Gran Premio dell’anno che si svolgerà negli USA costituisce una vera incognita. Le squadre non hanno alcun riferimento reale di appuntamenti passati e dovranno basarsi sulle simulazioni per definire un assetto di base, da sviluppare e affinare durante il fine settimana. A ciò si aggiunge anche il team temperature, dato che tutte le sessioni si svolgeranno dopo il tramonto. Le prime due sessioni di prove libere sono in programma giovedì sera alle 20:30 locali e nella notte tra giovedì e venerdì. Stessi orari anche per la FP3 e qualifiche del venerdì, mentre la gara prenderà il via sabato sera alle 22 per favorire gli orari europei.

I team hanno già spiegato che sarà complicato accendere gli pneumatici, sia per le basse temperature, sia per la conformazione del tracciato, il quale vede tante curve a bassa energia a cui seguono lunghi rettilinei, dove le gomme tendono a raffreddarsi. Questo potrebbe generare del graining, rendendo ancor più complicata sia la sessione di qualifiche che la gara per i piloti e gli ingegneri che dovranno trovare un buon compromesso.

Per questo Pirelli ha scelto anche la sezione più morbida a disposizione dell’intera gamma: le squadre avranno infatti a disposizione la C3 come P Zero White hard, la C4 come P Zero Yellow medium e la C5 come P Zero Red soft. La medesima configurazione verrà poi portata anche ad Abu Dhabi, quando si tornerà in Medio Oriente per quello che è ormai diventato il classico appuntamento conclusivo della stagione.

L’Autodromo di Yas Marina ad Abu Dhabi ospita un Gran Premio ininterrottamente dal 2009 e in ben dodici occasioni, ad esclusione del 2011 e 2012, è stata l’ultima gara del calendario. L’asfalto è poco abrasivo e il layout non è particolarmente impegnativo per gli pneumatici, soggetti a forze longitudinali e laterali abbastanza bilanciate fra i due assi. Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà seguito da una giornata di test a cui prenderanno parte tutti i team, il martedì successivo alla gara.