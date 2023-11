F1 | Prosegue lo scontro sul titolo 2008: Massa salta il Brasile

Il brasiliano si è rivolto agli avvocati per valutare un'azione legale su quella che ritiene una cospirazione che gli ha fatto perdere il campionato del mondo 2008 a favore di Lewis Hamilton.

Massa ritiene che, all'epoca, la FIA e la FOM (Formula One Management) non abbiano agito correttamente in base alle conoscenze che avevano sull'incidente intenzionale di Nelson Piquet nel GP di Singapore del 2008, che si è rivelato influente per il titolo.

Massa ritiene che il risultato del GP di Singapore avrebbe dovuto essere completamente cancellato, il che sarebbe costato a Hamilton quei punti in più che gli sono bastati per vincere la corona iridata del 2008 nell'ultimo round della stagione.

Con la situazione ancora aperta, mentre i legali di Massa attendono chiarimenti dalla FIA e dalla FOM, il brasiliano si è tenuto alla larga dal paddock della F1, avendo cancellato le presenze previste per i Gran Premi d'Italia e del Giappone.

Ma visto che il GP del Brasile è così vicino a casa sua e che lui è un eroe locale, si pensava che forse avrebbe fatto lo sforzo di visitare Interlagos. Tuttavia, parlando con Motorsport.com, Massa ha dichiarato che probabilmente eviterà di recarsi al Gran Premio e che non gli è stato chiesto di svolgere alcun compito di ambasciatore.

"L'unica cosa che so è che la F1 mi ha chiesto di non andare alla gara di Monza. Dovevo anche andare alla gara in Giappone [come ambasciatore] e non ci sono andato".

Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 3° posizione, con Felipe Massa dopo la volata

"Del Brasile non si è parlato, non abbiamo avuto alcun contatto da quel momento prima di Monza fino ad ora, quindi...".

Spiegando se sarebbe andato alle gare in proprio, Massa ha detto: "Credo che non lo farò. Andrei alle gare solo come ambasciatore. Ma rispetto al 100% la situazione [legale] che si sta verificando in questo momento, forse [al punto] di non andare a causa di [tutto] quello che sta accadendo.

"Ma non c'è stato nessun invito e nessuna conversazione sul mio ruolo di ambasciatore, quindi non credo di dover partecipare".

Massa ha dichiarato più volte che l'obiettivo di ogni azione legale che intende intraprendere è quello di ribaltare l'esito del campionato del mondo 2008.