Ultime notizie

F1 | Pirelli: ecco le mescole per i GP di Stati Uniti, Messico e Brasile La Casa italiana fornitrice unica di pneumatici della F1 ha svelato quali gomme porterà nei GP che formano la tripletta americana, attesa tra ottobre e novembre. Quest'anno non ci sarà salto di mescola, ma in Brasile saranno di un grado più soffici rispetto al 2025.