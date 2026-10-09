F1 | Pirelli: ecco le mescole per i GP di Stati Uniti, Messico e Brasile
La Casa italiana fornitrice unica di pneumatici della F1 ha svelato quali gomme porterà nei GP che formano la tripletta americana, attesa tra ottobre e novembre. Quest'anno non ci sarà salto di mescola, ma in Brasile saranno di un grado più soffici rispetto al 2025.
Gomme Pirelli F1
Foto di: Kym Illman (Getty Images)
In questo fine settimana si concluderà la tripletta asiatica della seconda parte della stagione 2026 di Formula 1, ma tra 2 settimane scatterà quella americana. Pirelli, fornitrice unica di pneumatici della F1, ha annunciato oggi le mescole che porterà nei prossimi 3 eventi previsti in calendario.
Le tre gare in questione sono il Gran Premio degli Stati Uniti, che si terrà dal 23 al 25 ottobre ad Austin, il Gran Premio di Città del Messico (30 ottobre - 1 novembre) e il Gran Premio di San Paolo del Braile (6-8 novembre).
Per il primo appuntamento del trittico, quello che si terrà al Circuit of the Americas, in Texas, Pirelli porterà C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft.
Per il secondo, quello che si terrà in Messico - casa di Sergio Perez, pilota Cadillac - la Casa italiana porterà invece C3 come Hard, C4 (Medium) e C5 (Soft.
Per questi due appuntamenti si tratta di una selezione in parte differente rispetto allo scorso anno. Nel 2025 Pirelli propose in entrambi i casi il salto di mescola per la Hard (ad Austin venne portata la C1, in Messico la C2).
I team, però, preferirono utilizzare intensamente le due mescole più morbide e non tentare di risparmiare una sosta sfruttando l'impiego di una Hard che garantiva maggiore durata. Per questo motivo, quest'anno non ci sarà salto di mescola.
Per quanto riguarda San Paolo, invece, ci saranno le stesse mescole scelte per il Messico, dunque C3, C4 e C5. SI tratta di una scelta che risulta un grado più morbido rispetto a quello del 2025. Lo scorso anno la Hard venne impiegata poco, con i team che preferirono la doppia sosta e un impiego massivo delle mescole soffici.
Il tris più morbido di mescole selezionato per San Paolo potrebbe favorire scenari che prevedono anche l'utilizzo di tutte e tre i compound nel corso della gara.
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