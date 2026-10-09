F1 | Pirelli: ecco le mescole per i GP di Stati Uniti, Messico e Brasile

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

F1 | Leclerc amareggiato: "Da qualche gara abbiamo perso performance, non siamo abbastanza veloci per lottare"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Leclerc amareggiato: "Da qualche gara abbiamo perso performance, non siamo abbastanza veloci per lottare"

F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

F1 | Mercedes: Antonelli boccia l'ala anteriore sperimentale, ma insiste con la nuova aero della W17

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes: Antonelli boccia l'ala anteriore sperimentale, ma insiste con la nuova aero della W17
Ultime notizie
Formula 1 Stati Uniti

F1 | Pirelli: ecco le mescole per i GP di Stati Uniti, Messico e Brasile

La Casa italiana fornitrice unica di pneumatici della F1 ha svelato quali gomme porterà nei GP che formano la tripletta americana, attesa tra ottobre e novembre. Quest'anno non ci sarà salto di mescola, ma in Brasile saranno di un grado più soffici rispetto al 2025.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Gomme Pirelli F1

Gomme Pirelli F1

Foto di: Kym Illman (Getty Images)

In questo fine settimana si concluderà la tripletta asiatica della seconda parte della stagione 2026 di Formula 1, ma tra 2 settimane scatterà quella americana. Pirelli, fornitrice unica di pneumatici della F1, ha annunciato oggi le mescole che porterà nei prossimi 3 eventi previsti in calendario.

Le tre gare in questione sono il Gran Premio degli Stati Uniti, che si terrà dal 23 al 25 ottobre ad Austin, il Gran Premio di Città del Messico (30 ottobre - 1 novembre) e il Gran Premio di San Paolo del Braile (6-8 novembre).

Per il primo appuntamento del trittico, quello che si terrà al Circuit of the Americas, in Texas, Pirelli porterà C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft. 

Per il secondo, quello che si terrà in Messico - casa di Sergio Perez, pilota Cadillac - la Casa italiana porterà invece C3 come Hard, C4 (Medium) e C5 (Soft. 

Per questi due appuntamenti si tratta di una selezione in parte differente rispetto allo scorso anno. Nel 2025 Pirelli propose in entrambi i casi il salto di mescola per la Hard (ad Austin venne portata la C1, in Messico la C2). 

I team, però, preferirono utilizzare intensamente le due mescole più morbide e non tentare di risparmiare una sosta sfruttando l'impiego di una Hard che garantiva maggiore durata. Per questo motivo, quest'anno non ci sarà salto di mescola.

Per quanto riguarda San Paolo, invece, ci saranno le stesse mescole scelte per il Messico, dunque C3, C4 e C5. SI tratta di una scelta che risulta un grado più morbido rispetto a quello del 2025. Lo scorso anno la Hard venne impiegata poco, con i team che preferirono la doppia sosta e un impiego massivo delle mescole soffici. 

Il tris più morbido di mescole selezionato per San Paolo potrebbe favorire scenari che prevedono anche l'utilizzo di tutte e tre i compound nel corso della gara. 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | McLaren: presa dei freni più grande e l'ala posteriore non è la H-wing perché pesa di più
Prossimo Articolo F1 | Singapore, Libere 1: Russell parte subito davanti, poi Leclerc e Norris a 2 decimi

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

Ultime notizie

F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode