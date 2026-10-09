F1 | McLaren: presa dei freni più grande e l'ala posteriore non è la H-wing perché pesa di più

La McLaren ha risolto il problema che ha condizionato le prestazioni della power unit di Lando Norris negli ultimi due Gran Premi (Baku e Sepang): il campione del mondo, infatti, non riusciva a raggiungere la velocità massima prevista in fondo ai rettilinei, ricavando un danno nel tempo sul giro di un paio di decimi.

I tecnici di Woking, insieme a quelli di HPP, sono molto confidenti che a Singapore dovremmo rivedere una McLaren nuovamente competitiva, considerato che il tracciato di Marina Bay è molto guidato ed è costituito da 19 curve. Il team principal, Andrea Stella, aveva spiegato che la MCL40 è tanto più prestazionale tanto meno ci sono lunghi dritti.

Marina Bay è conforme a queste caratteristiche: richiede un carico aerodinamico alto e per questa ragione il team papaya ha deciso di non utilizzare la H-wing, vale a dire l’alettone posteriore con i flap ribaltabili, preferendo tornare alla versione standard con i profili a corda lunga.

La motivazione è semplice: l’H-wing oltre ad avere una configurazione meno adatta a Singapore, risulta anche una realizzazione più pesante, per cui i tecnici diretti da Rob Marshall non hanno avuto dubbi nel fare un piccolo passo indietro che Ferrari e Red Bull, le prime due squadre che hanno adottato la Macarena, non hanno mai considerato.

L’unica nuova modifica introdotta specificatamente per le basse velocità medie di Singapore, associate alle alte temperature riguardano le prese d’aria dei freni anteriori che sono state ingrandite, dal momento che questa è certamente la pista più severa per l’impianto di rallentamento. Su un tracciato come quello di Marina Bay non è l’efficienza aerodinamica l’aspetto principale da curare, ma il carico, per cui ci si può concedere una maggiore resistenza all’avanzamento a favore dell’affidabilità dei sistemi.