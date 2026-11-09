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F1 | Piastri, si chiude un capitolo per iniziare un altro: Webber non sarà più il suo manager

Il pilota della McLaren e il suo connazionale hanno annunciato di comune accordo di terminare il contratto che li legava, per cui Webber non sarà più il suo manager. Una decisione maturata dopo un lungo periodo di riflessione, con Piastri che già a inizio anno aveva iniziato a riorganizzare il proprio staff.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 9 nov 2026, 14:51

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Oscar Piastri, McLaren, Mark Webber

Foto di: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Era nell’aria ormai da diverso tempo, ma oggi è arrivata anche l’ufficialità della conclusione del rapporto tra Oscar Piastri e il suo storico manager Mark Webber. I due hanno infatti annunciato dopo la corsa del Brasile di aver deciso, di comune accordo, di risolvere il contratto di gestione tra le due parti, per quello che è stato un percorso di crescita stupendo, ma dal finale amaro.

Già a inizio dell’anno erano arrivati i primi segnali in tal senso, quando durante la sosta invernale Oscar aveva deciso di riorganizzare il suo staff in pista, ridimensionando la presenza di Webber al suo fianco.

Una scelta che arrivò al termine di una lunga riflessione in inverno, ma è altrettanto logico che, arrivato al quarto anno in F1, Piastri stia acquisendo maggiore esperienza in F1 per prendere certe decisioni più in autonomia e circondarsi delle persone che ritiene giuste attorno a sé per crescere.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, secondo classificato, si congratula con Mark Webber in Parco chiuso.

Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Crearsi attorno quel cerchio famoso magico per isolarsi trovare la giusta serenità è fondamentale e quel percorso con Webber ormai è giunto al termine. Marko e sua moglie erano diventati i manager di Piastri nel 2019, l'anno in cui il giovane pilota aveva battuto di misura Victor Martins conquistando il titolo della Formula Renault Eurocup e un posto nell'Academy F1 della Renault.

Da quel momento l'ascesa di Piastri ha seguito un percorso stellare, che ha portato tutti a pensare che il pilota australiano potesse essere una delle future stelle della Formula 1. Dopo aver vinto il titolo in F3 e in F2 al debutto, in maniera anche estremamente convincente, nel 2022 è stato costretto a restare un anno fermo a causa della mancanza di posti in griglia, con la promessa dell’Alpine di aiutarlo.

Sotto la guida di Webber, Piastri ha compiuto la scelta decisiva per il lancio della sua carriera: lasciare l'orbita Alpine e firmare un contratto da titolare con la McLaren per la stagione 2023. Una decisione che ha pagato, perché il team di Woking gli ha permesso di arrivare a giocarsi il titolo nel 2025, conquistando un totale di sei pole position e nove vittorie fino ad ora con i colori della scuderia papaya.

"Siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo fondamentale negli anni di formazione della carriera di Oscar e di averlo portato in F1 permettendogli di lottare al vertice fin da subito", ha spiegato Webber.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Dopo la nostra minore presenza in pista durante questa stagione, abbiamo concordato insieme che questo fosse il momento opportuno per concludere il nostro accordo di gestione. Ciò consentirà a Oscar di proseguire sui suoi successi con una nuova struttura manageriale, e a noi di intraprendere le nostre nuove attività. Auguriamo a Oscar tutto il meglio per una carriera lunga e ricca di successi".

Anche Piastri ha confermato la separazione, ringraziando Webber per il supporto maturato in tutti questi anni, dato che l’australiano è stato comunque una figura fondamentale per il suo arrivo in F1: "Desidero ringraziare Mark e Ann per tutto il supporto e i consigli che mi hanno dato nel corso degli anni. La loro guida è stata inestimabile, specialmente nel muovere i primi passi della mia carriera in F1. Auguro loro il meglio per il futuro".

L'addio, del resto, non è frutto di un momento di rottura improvvisa, bensì dell'evoluzione naturale di un percorso di maturazione. Al suo arrivo in F1, la presenza dell'ex pilota Red Bull si è rivelata fondamentale: la sua esperienza gli ha permesso di fare da scudo e di anticipare scenari, problematiche e retroscena che in quel momento rappresentavano una novità per un esordiente.

Tuttavia, con il passare del tempo, le dinamiche sono inevitabilmente cambiate. Piastri ha sviluppato una propria autonomia professionale, come aveva lasciato intendere già più volte quest'anno parlando del suo rapporto con Webber, costruendo quel bagaglio di esperienza che lo ha portato a riorganizzare il suo gruppo di lavoro inserendo nel suo staff Pedro Matos, suo ingegnere di pista alla Prema in Formula 2, e la mental coach Emma Murray.

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