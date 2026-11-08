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F1 | Antonelli, vittoria sfumata tra i rimpianti: "Sono arrabbiato, è successo qualcosa di anomalo alla vettura"

Al termine del primo stint, la gara sembrava totalmente in discesa per Antonelli, ma nel momento in cui ha montato la soft qualcosa non ha funzionato e Kimi ha perso il ritmo, finendo anche in testacoda. Per il team era un problema di mettere in temperatura le gomme, ma per l'italiano è successo qualcosa di anomalo sulla sua W17.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 8 nov 2026, 21:12

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Dopo aver conquistato la prima posizione subito al via, sopravanzando Lando Norris allo spegnimento dei semafori, la corsa di Andrea Kimi Antonelli sembrava in discesa. Nelle prove libere asciutte, l’italiano si era dimostrato il più rapido sia sul giro secco che sul passo, ma nel complesso sperava e contava di poter essere competitivo anche sul bagnato.

E in effetti così è stato, perché nella prima parte di gara sulle intermedie, Kimi è riuscito a guidare la gara costruendo anche un buon vantaggio di sette secondi sugli inseguitori, a partire proprio da Norris. Ma è lì che la corsa ha preso una svolta per molti versi inaspettata, perché proprio quando tutti sono passati alle gomme da asciutto ad Antonelli è mancato il ritmo dei migliori.

La scelta di Norris di anticipare il pit stop ha aiutato a chiudere in parte la finestra di sette secondi che si era creata nel primo stint, ma a costare la testa della corsa all’italiano della Mercedes è stato un lungo (con annesso testacoda) in curva 1 nel corso del ventesimo giro. Antonelli è riuscito a recuperare la sua W17 e tornare in pista, scivolando però al secondo posto.

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Al netto del testacoda, per Antonelli sarebbe stato comunque molto difficile riuscire a mantenere alle sue spalle il britannico della McLaren, perché nello spazio di pochi giri non solo Lando ha preso il largo, ma Kimi è poi stato sopravanzato anche dalle due Red Bull di Isack Hadjar e Max Verstappen. Già prima del testacoda, l’italiano aveva riportato infatti delle difficoltà.

Mentre ai box erano certi che si trattasse solo di una questione di mandare in temperatura le gomme, in realtà per Antonelli il timore era che ci potesse essere un problema alla sospensione, al punto che sentiva la vettura tirare verso un lato anche sui rettilinei, senza dargli la possibilità di essere competitivo nelle curve verso sinistra.

Quelle difficoltà di bilanciamento sono costate secondi preziosi e la chance di lottare per una vittoria che sembrava alla portata: “Sono molto deluso per la gara. A dire il vero sono molto arrabbiato, ma metterò tutto questo da parte per ora perché la squadra ha conquistato il titolo", ha dichiarato Antonelli dopo la corsa, con la Mercedes che si è aggiudicata il titolo costruttori con tre gare di anticipo al termine di una stagione in larga parte dominata, quantomeno fino alla sosta estiva.

"Abbiamo conquistato il titolo per la squadra, se lo meritano tutti e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questo team che ha fatto e continua a fare così tanto per me, e sono molto felice per loro. Ma parlando nello specifico della gara, sì, è molto deludente”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La delusione nasce proprio da quel problema che per Antonelli è quasi un mistero, dato che anche nel momento in cui è riuscito poi a portare in temperatura le gomme, in realtà sentiva di non avere il passo dei primi che, al contrario, aveva sul bagnato. Potrebbe essere una questione di setup, ma il fatto che al venerdì fosse stato il più veloce sia sul giro secco che sulla lunga distanza dimostra che la velocità c’era.

È strano che dalle intermedie alle slick ci sia stato un salto di performance così grande ed è per questo che Kimi è rimasto perplesso, anche per il testacoda è stato molto repentino, come se si fosse bloccato di colpo il posteriore: “Eravamo in lizza per la vittoria fino a quel momento. Anche in testa, una volta riuscito a mettere in temperatura [le gomme], stavo prendendo il ritmo. Sul testacoda devo ancora riflettere perché non so perché abbia perso il posteriore così rapidamente”.

“In pratica nessun avviso, niente. Ma a dire il vero, già quando ho messo le gomme soft, ho avvertito qualcosa di anomalo con la macchina. Dobbiamo quindi verificare cosa sia successo ma, d'altra parte, è un peccato perché abbiamo perso la gara lì”.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Andando più nel dettaglio, Antonelli ha spiegato che il problema si verificava solo nelle curve a sinistra, in particolare nei tratti ad alta velocità, un problema non di poco conto a Interlagos essendo una pista con senso antiorario.

Il bloccaggio rimediato nel testacoda gli hanno reso la vita molto più difficile, ma quando ha montato un secondo set di soft i suoi tempi sono migliorati e si è riavvicinato ad Hadjar, al punto da tornare in lotta per il terzo posto, sebbene poi abbia concluso in quinta posizione alle spalle del compagno di box sulle intermedie, quando il team gli ha indicato di invertire le vetture e restituire la posizione a Russell.

"Dobbiamo controllare qualcosa nella geometria della macchina, del posteriore, perché ho riscontrato questo problema solo nelle curve a sinistra. Quindi specialmente nell'alta velocità è stato quando l'ho avvertito di più. E il posteriore sembrava molto instabile, anche arrivando sul traguardo nella curva a sinistra, il posteriore era molto strano”.

“Dobbiamo controllare qualcosa nella macchina per vedere se sia successo qualcosa. Ma è stata una sensazione molto strana. E poi ovviamente quando ho fatto il testacoda, le gomme erano finite; tutte e quattro le ruote spiattellate. Solo quando poi ho montato il secondo set siamo tornati su un buon ritmo. Ma sì, è stato un peccato”.

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