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F1 | Wolff racconta la rinascita Mercedes: “Quattro anni difficili, ma abbiamo continuato a credere nelle persone”

Il titolo Costruttori conquistato a Interlagos chiude quattro stagioni difficili e riporta la Mercedes al vertice della Formula 1. Wolff racconta la filosofia che ha permesso alla squadra di ritrovare il successo: “Per me, presto significa tra dieci anni”. Ma avverte: “Non credo che vedremo più lunghi cicli di dominio”.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 9 nov 2026, 10:11

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Il diciassettesimo titolo mondiale conquistato dalla Mercedes sotto la sua gestione, considerando i campionati Piloti e Costruttori, ha portato Toto Wolff ad affiancare Ron Dennis in una statistica che racconta un pezzo importante della storia della Formula 1. Un traguardo che il team principal austriaco ha accolto con orgoglio, ma anche con una certa ritrosia nell'accostare il proprio nome a quelli di due figure che considera riferimenti assoluti del motorsport.

“Frank Williams e Ron Dennis sono due giganti di questo sport. Non mi considero neppure nella stessa galassia di Frank, pensando a ciò che è riuscito a realizzare dopo il suo incidente. E Ron è sempre stato un punto di riferimento, una persona che ha stabilito nuovi standard. Non mi vedrò mai al loro livello”.

Al di là dei numeri, il titolo Costruttori conquistato a Interlagos ha per Wolff un significato particolare. Non è soltanto la conferma del valore della monoposto 2026, ma soprattutto il punto d'arrivo di un percorso iniziato quattro anni fa, quando la Mercedes si è trovata improvvisamente a dover inseguire dopo un lungo periodo di dominio.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Anadolu via Getty Images

Il valore di quattro anni difficili

Wolff non ha nascosto quanto sia stato complicato attraversare le stagioni nelle quali la Mercedes non è riuscita a ritrovare la competitività che aveva caratterizzato il ciclo precedente. “Quando attraversi momenti difficili non è semplice continuare ad andare avanti. Guardandoti indietro puoi dire che quelle difficoltà erano necessarie per crescere come persone e come organizzazione, ma quando sei nel mezzo della crisi è molto difficile riuscire a vederla in questo modo”.

La parte più frustrante è stata la continua alternanza tra la convinzione di aver individuato un problema e la successiva scoperta di non averlo realmente compreso. “Per quattro anni siamo passati dal commettere errori al pensare di aver capito perché li avevamo commessi, per poi renderci conto che in realtà non avevamo capito. È stato un continuo andare avanti e indietro”.

Eppure, osservando i risultati, la Mercedes non era certo diventata una squadra di secondo piano. Sono arrivati piazzamenti importanti nei campionati e diverse vittorie, ma la percezione interna era molto diversa. “Se tra dieci o vent'anni guarderemo le statistiche, non sembrerà che siamo stati dei perdenti in quelle quattro stagioni. Abbiamo continuato a vincere delle gare. Ma le sensazioni erano molto differenti".

È per questo che Wolff attribuisce un valore speciale al ritorno al successo. Poche organizzazioni sportive, dopo aver dominato per tanti anni ed essere entrate in una fase difficile, sono riuscite a ricostruire un ciclo vincente.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Non siamo un'organizzazione che assume e licenzia”

La parte più interessante della riflessione di Wolff riguarda però il modello di gestione della Mercedes. Alla domanda se la stabilità del personale sia stata decisiva per tornare al vertice, il team principal ha introdotto un concetto differente. “La stabilità è certamente un fattore, ma abbiamo anche molte persone arrivate recentemente. La parola che preferisco utilizzare è sicurezza”.

Wolff si riferisce alla sicurezza psicologica delle persone che lavorano all'interno della squadra, un principio che considera fondamentale per costruire risultati duraturi. “Non siamo un'organizzazione nella quale si assume e si licenzia continuamente. Cerchiamo di offrire una cultura e un ambiente nei quali le persone possano crescere, dove sia consentito commettere errori e dove tutti possano esprimere la propria opinione”.

È una filosofia che richiede tempo e continuità, soprattutto in un ambiente competitivo come quello della Formula 1, nel quale ogni errore può avere conseguenze immediate. “Non è qualcosa che puoi semplicemente scrivere su una presentazione PowerPoint. Devi alzare i tuoi standard ogni giorno. A volte falliamo, ma continuiamo a guardare alla visione di lungo periodo".

Poi una frase che riassume la prospettiva con cui Wolff guida la Mercedes. “Per me, presto significa tra dieci anni. Ed è per quel futuro che devo preparare la squadra”. Una visione che aiuta a comprendere perché Mercedes abbia mantenuto una parte importante della propria struttura anche nei momenti più difficili, scegliendo di investire sulla crescita dell'organizzazione anziché cercare continuamente soluzioni immediate.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il 2027 è già iniziato

Il ritorno al titolo non significa però che Mercedes possa considerare concluso il proprio lavoro. Wolff è convinto che la Formula 1 sia entrata in una fase nella quale sarà sempre più difficile per una singola squadra costruire lunghi periodi di dominio.

“Basta guardare le ultime gare. Non abbiamo vinto, e oggi all'inizio Kimi sembrava poter prendere il largo. Pensavamo che potesse essere la nostra giornata, ma la concorrenza è diventata sempre più forte”. Il riferimento è a Ferrari, McLaren e Red Bull, tre avversarie che hanno progressivamente ridotto il distacco dalla Mercedes.

“Ci sono quattro squadre che possono vincere le gare e che potranno lottare per il mondiale. Non ho dubbi che il prossimo anno sarà molto difficile per noi”. Per questo motivo, nonostante il titolo appena conquistato, Wolff ha già spostato parte della propria attenzione sulla prossima stagione.

"Per me il 2027 è iniziato adesso. Dobbiamo utilizzare le ultime tre gare per imparare. Capire cosa possiamo ottimizzare, cosa non abbiamo individuato quando abbiamo introdotto gli aggiornamenti, e quali indicazioni possiamo trasferire alla monoposto e alla power unit del prossimo anno”.

Un approccio che trova conferma anche nelle difficoltà incontrate a Interlagos, dove sia Russell sia Antonelli hanno lamentato un comportamento anomalo della vettura. Wolff ha ammesso che la squadra potrebbe aver sbagliato qualcosa nelle pressioni degli pneumatici o nell'assetto, sottolineando come le gomme posteriori siano risultate molto consumate a fronte di anteriori praticamente nuove. Un problema ancora da comprendere, nonostante in alcune fasi della gara la Mercedes sia stata estremamente veloce.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Una Formula 1 senza più padroni?

La riflessione conclusiva di Wolff guarda oltre il 2027 e riguarda l'evoluzione stessa della Formula 1. Il team principal ritiene che la crescente professionalità delle squadre e la disponibilità di risorse e competenze abbiano ridotto la possibilità di assistere a nuove egemonie prolungate.

“Credo che stia iniziando un'era probabilmente più competitiva che mai. Le squadre hanno raggiunto livelli di professionalità, capacità e risorse tali che non riesco più a immaginare stagioni dominate da un solo team, o cicli di quattro oppure otto titoli consecutivi”.

Il motivo è la velocità con cui possono cambiare i rapporti di forza. “Puoi essere dominante e, nel giro di poche gare, scoprire che un aggiornamento non funziona e ritrovarti terzo. È fantastico per lo sport. Naturalmente preferirei che iniziasse un'altra era di dominio Mercedes, ma non credo che questa sia la realtà”.

È una conclusione che rende ancora più significativo il titolo conquistato a San Paolo. La Mercedes è tornata sul tetto del mondo, ma il suo team principal sa che difendere quanto conquistato potrebbe rivelarsi una sfida ancora più difficile. Ed è proprio per questo che, anche nel giorno dei festeggiamenti, Wolff continua a guardare dieci anni avanti.

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