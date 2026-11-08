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F1 | Leclerc penalizzato per il contatto con Lawson: scivola all’ottavo posto

I commissari del GP di San Paolo hanno sanzionato il monegasco per il contatto in curva 12 con la Racing Bulls di Lawson durante gli ultimi giri. Secondo la FIA, infatti, il sorpasso successivo è nato proprio da quel contatto, per cui il monegasco perde il 7° posto che passa proprio al neozelandese, mentre il Ferrarista scende in ottava posizione.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 8 nov 2026, 21:44

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Charles Leclerc, Ferrari, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Cambia ancora la classifica del GP di San Paolo e non sorride alla Ferrari. I commissari hanno infatti inflitto una penalità di cinque secondi a Charles Leclerc per un contatto con Liam Lawson nelle fasi finali della gara durante un duello sotto la pioggia, con il Ferrarista che scivola dal settimo all'ottavo posto, proprio alle spalle del pilota della Racing Bulls.

Tutto è nato quando a due tornate dalla bandiera a scacchi, il monegasco ha tentato di inserirsi in curva 12 all’interno del neozelandese, arrivando però a toccare la sua gomma anteriore destra lo pneumatico posteriore sinistra della Racing Bulls. Si è trattato di un contatto lieve, tanto che Lawson è stato in grado di mantenere la posizione in uscita di curva, tuttavia ha avuto un impatto nel prosieguo del duello.

Dovendo correggere per il contatto, Lawson ha infatti perso spunto in uscita compromettendo la fase di trazione e ciò ha dato modo a Leclerc di avvicinarsi sul rettilineo successivo. Inoltre, proprio a causa di quel contatto si sarebbe danneggiato anche il cerchio posteriore sinistro sulla vettura del neozelandese con una perdita di performance.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Pur riconoscendo che il contatto è stato lieve, dopo aver esaminato il duello in pista tra le due vetture, concludiamo che la vettura numero 16 [Leclerc] è riuscita ad avvicinarsi alla vettura numero 30 [Lawson] e poi a sorpassarla proprio a causa del contatto", si legge nella motivazione della decisione dei commissari con cui è stata inflitta una penalità di cinque secondi al monegasco.

In realtà il sorpasso non è arrivato immediatamente. Lawson ha infatti mantenuto la posizione fino all'inizio del giro successivo, quando Leclerc è stato autore di una bella manovra all'esterno di curva 3 che gli ha permesso di completare il sorpasso. Per gli steward, però, quell'attacco è stato reso possibile proprio dalle conseguenze del precedente contatto in curva 12.

“Il contatto [in curva 12] ha chiaramente disturbato la vettura numero 30 e ha permesso alla vettura numero 16 di affiancarsi da una distanza maggiore rispetto a quella che aveva prima del contatto". In altre parole, senza quella perdita di slancio e di trazione in uscita da curva 12, Lawson sarebbe riuscito a conservare un margine sufficiente per impedire a Leclerc di arrivare affiancato alla staccata di curva 1 e costruire le basi per l’attacco e il sorpasso pochi metri più tardi.

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Nella loro valutazione, i commissari hanno inoltre ricordato come, secondo le linee guida, il contatto sia causato da Leclerc perché Lawson aveva diritto di traiettoria. La natura lieve dell'incidente e le condizioni di pista bagnata hanno però rappresentato delle attenuanti. Per questo motivo gli steward hanno scelto di infliggere una penalità di cinque secondi invece dei dieci normalmente previsti per episodi simili.

Come specificato nel comunicato, "le condizioni di bagnato, unite alla natura del contatto, sono state prese in considerazione nell'infliggere una penalità di 5 secondi anziché di 10 secondi". La sanzione modifica così il risultato finale del GP di San Paolo, sorridendo alla Racing Bulls che guadagna altri punti preziosi per la classifica costruttori: Leclerc perde una posizione e scende in ottava posizione, mentre Lawson guadagna il settimo posto davanti alla Ferrari.

Dopo la corsa, la FIA ha penalizzato di cinque secondi anche Andrea Kimi Antonelli per un unsafe release su Franco Colapinto durante il pit stop, tuttavia nel caso dell'italiano la sanzione di cinque secondi non cambia il risultato, con il pilota della Mercedes che resta in quinta posizione.

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