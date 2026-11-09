Commento

Formula 1 Brasile

F1 | Norris, la vittoria della maturità. Stella: "Nell'adattarsi alle condizioni è un maestro"

Terzo successo stagionale per Lando Norris, protagonista di una gara impeccabile nella gestione delle condizioni mutevoli della pista. Stella esalta la capacità di adattamento dell'inglese: “Quando è al massimo, è uno dei migliori piloti in grigli". La McLaren torna a vincere grazie anche agli aggiornamenti, ma soprattutto a un'esecuzione perfetta.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 9 nov 2026, 09:35

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Lando Norris, McLaren

Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

È stata una prova di maturità di grande valore quella offerta da Lando Norris sul circuito di Interlagos. La terza vittoria stagionale del pilota inglese è arrivata al termine di una corsa complicata, nella quale le condizioni della pista sono cambiate continuamente, imponendo ai piloti di adattare la propria guida a livelli di aderenza molto differenti. Dalle gomme intermedie alle slick, per poi tornare nuovamente alle intermedie nel finale: una sequenza che ha messo in evidenza quanto le prestazioni delle monoposto siano sensibili alle condizioni dell'asfalto.

Norris ha interpretato ogni fase con una lucidità impressionante. L'unica sbavatura è arrivata allo spegnimento dei semafori, quando un eccessivo pattinamento delle ruote posteriori gli ha impedito di sfruttare la pole position. Da quel momento, però, la sua è stata una gara senza errori, costruita attraverso una gestione intelligente delle gomme, una grande sensibilità nella ricerca del grip e la capacità di mantenere la calma anche nei momenti più delicati.

“Normalmente in una situazione del genere mi sarei arrabbiato molto di più – ha ammesso Norris riferendosi alla partenza – ma sono rimasto paziente. Sapevo che sarebbe stata una gara nella quale potevano succedere molte cose. E alla fine tutto è tornato a mio favore”.

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

È forse proprio in questa dichiarazione che si trova una delle chiavi della sua domenica. Norris non ha cercato di recuperare immediatamente quanto perso al via: anche quando Kimi Antonelli nelle fasi iniziali ha preso il largo ha saputo attendere che la corsa gli offrisse le opportunità per tornare davanti.

La sensibilità di Norris ha fatto la differenza

L'analisi più interessante della prestazione dell'inglese è arrivata da Andrea Stella. Il team principal della McLaren ha sottolineato come la capacità di adattamento sia diventata una delle qualità più importanti per un pilota, soprattutto con monoposto che raramente offrono un bilanciamento ideale in tutte le condizioni.

“Quando Lando riesce a esprimersi al massimo è sicuramente uno dei migliori piloti in griglia – ha spiegato Stella - non è la prima volta che, in condizioni variabili, è tra i più veloci nel trovare il limite. Lo abbiamo visto anche oggi: quando la pista si trovava a metà strada tra asciutto e bagnato, era probabilmente il momento in cui guadagnava più tempo rispetto a tutti gli altri”.

Un giudizio che va oltre la semplice velocità. Stella ha evidenziato la capacità di Norris di comprendere rapidamente quanta aderenza sia disponibile e di utilizzare gli strumenti a disposizione del pilota per adattare la monoposto alle condizioni.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Foto di: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

“Lando è molto sensibile nel capire quanto grip abbia a disposizione. È un pilota estremamente completo dal punto di vista tecnico, sa come utilizzare gli strumenti della vettura e adattarsi al suo bilanciamento. Non avrai mai una macchina perfetta, così come non avrai mai condizioni ideali. Per questo credo che l'adattabilità sia probabilmente la qualità più importante che un

pilota possa possedere. E Lando, sotto questo aspetto, è un maestro”. Parole significative considerando che la McLaren continua a essere, per ammissione dello stesso Stella, una monoposto difficile da guidare.

Una gara decisa anche dalla temperatura delle gomme

La corsa di Interlagos ha proposto uno scenario tecnico insolito. Nei primi giri Verstappen e Hamilton sono riusciti a sfruttare una migliore capacità di portare rapidamente in temperatura gli pneumatici, un vantaggio determinante su un asfalto molto freddo. Con l'evoluzione della pista, però, i rapporti di forza sono cambiati. La McLaren ha inizialmente sofferto, per poi trovare un rendimento molto competitivo sia con le intermedie sia con le soft.

Stella ha individuato nelle basse temperature ambientali una delle ragioni principali della competitività della MCL40. Nelle prove disputate in condizioni più calde, la McLaren aveva mostrato la tendenza a surriscaldare gli pneumatici. In gara, invece, il freddo ha consentito di mantenere le gomme nella corretta finestra di funzionamento.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il momento nel quale Norris ha fatto maggiormente la differenza è arrivato nella parte conclusiva dello stint con le slick, quando la pioggia ha iniziato nuovamente a rendere insidioso l'asfalto. Mentre diversi avversari perdevano rapidamente prestazione, Lando è riuscito a mantenere tempi sul giro molto competitivi. “Quando la pista stava diventando scivolosa, prima del ritorno alle intermedie, Lando riusciva a mantenere i suoi tempi molto meglio di chiunque altro”, ha confermato Stella.

La pressione su Antonelli e l'esecuzione McLaren

Norris ha individuato un momento decisivo nel confronto con Antonelli. Prima del passaggio alle slick, il pilota McLaren si trovava a otto secondi dalla Mercedes. Norris ha anticipato la sosta di un giro rispetto alla Mercedes, e quando Antonelli è rientrato in pista, Lando si è ritrovato immediatamente alle sue spalle. “Questo mi ha permesso di mettergli pressione – ha confermato Norris - costringendolo a spingere un po' di più. Alla fine ha commesso un errore e sono riuscito ad approfittarne”. Un episodio che riassume bene la gestione della gara da parte di Lando: essere sempre nella posizione giusta per sfruttare le opportunità, senza assumersi rischi inutili.

Anche dal muretto la McLaren ha lavorato con grande precisione. La scelta di effettuare un secondo stint con gomme soft, anziché provare a raggiungere direttamente la fase finale con le intermedie, è stata dettata dal degrado degli pneumatici e dall'incertezza sull'arrivo della pioggia.

Per Stella è stata una decisione razionale, sostenuta anche dalla consapevolezza del vantaggio garantito dalle gomme nuove. Una strategia accompagnata da pit stop finalmente solidi, dopo un periodo nel quale la squadra aveva mostrato qualche difficoltà nelle operazioni ai box.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Una vittoria che conferma i progressi, ma non cancella i limiti

Il successo di Interlagos rappresenta anche una conferma del lavoro di sviluppo della McLaren. Gli aggiornamenti introdotti in Ungheria avevano permesso alla squadra di tornare competitiva, prima che i progressi degli avversari ridimensionassero il vantaggio. Le novità

portate in Brasile, compresa la nuova ala anteriore, hanno rappresentato un ulteriore passo avanti. Stella ha confermato che a Las Vegas arriveranno altri componenti, parte di un percorso tecnico che costituisce anche la base della monoposto 2027.

Norris, tuttavia, ha evitato facili entusiasmi. “Abbiamo portato aggiornamenti che hanno funzionato, ma non sono sufficienti per dire che siamo tornati a essere sempre i più veloci. Oggi avevo una macchina con cui potevo lottare per vincere, ma la differenza l'hanno fatta anche la strategia, i pit stop e il fatto di non commettere errori. Non siamo ancora al livello necessario per lottare per un mondiale".

È una valutazione che non ridimensiona il valore della vittoria, semmai lo rafforza. Norris non disponeva necessariamente della monoposto migliore in ogni fase della corsa, ma è riuscito a estrarne il massimo quando le condizioni lo richiedevano. “È stata sicuramente una delle mie vittorie migliori – ha concluso – soprattutto per la difficoltà delle condizioni e per l'esecuzione della gara. In giornate come questa è facilissimo commettere errori, e noi non ne abbiamo fatti”. Una domenica nella quale Norris ha ricordato perché, di fatto, è uno dei top driver presenti oggi in Formula 1.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Ferrari, il Brasile riapre vecchie ferite: la SF-26 torna a mostrare i suoi limiti

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | Ferrari, il Brasile riapre vecchie ferite: la SF-26 torna a mostrare i suoi limiti



Formula 1



Formula 1



Brasile



11 h



F1 | Ferrari, il Brasile riapre vecchie ferite: la SF-26 torna a mostrare i suoi limiti





F1 | Lawson si gioca il futuro: a Interlagos parte terzo e mette pressione alla Red Bull



Formula 1



Formula 1



Brasile



18 h



F1 | Lawson si gioca il futuro: a Interlagos parte terzo e mette pressione alla Red Bull





F1 | Ferrari, la pioggia sarà un'alleata: a Interlagos rimonta possibile, ma Lewis non crede ai sorpassi



Formula 1



Formula 1



Brasile



20 h



F1 | Ferrari, la pioggia sarà un'alleata: a Interlagos rimonta possibile, ma Lewis non crede ai sorpassi

More from

Lando Norris





F1 | Stella riconosce: "Russell era probabilmente il più veloce, Norris ha sfruttato l'occasione"



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Stella riconosce: "Russell era probabilmente il più veloce, Norris ha sfruttato l'occasione"





F1 | McLaren: la nuova ala anteriore cambia la filosofia della MCL40. Nel 2027 allungherà il passo



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | McLaren: la nuova ala anteriore cambia la filosofia della MCL40. Nel 2027 allungherà il passo





F1 | McLaren farà esordire un'ala anteriore che dovrebbe essere la base 2027



Formula 1



Formula 1



Brasile



5 g



F1 | McLaren farà esordire un'ala anteriore che dovrebbe essere la base 2027

More from

McLaren





F1 | Chi ha rapito il vero Oscar Piastri?



Formula 1



Formula 1



Messico



4 g



F1 | Chi ha rapito il vero Oscar Piastri?





WEC | McLaren promuove Grégoire Saucy sulla MCL-HY per il 2027



WEC



WEC 4 g



WEC | McLaren promuove Grégoire Saucy sulla MCL-HY per il 2027





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





F1 | Norris, la vittoria della maturità. Stella: "Nell'adattarsi alle condizioni è un maestro"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



1 min



F1 | Norris, la vittoria della maturità. Stella: "Nell'adattarsi alle condizioni è un maestro"





MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



24 min



MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"





WEC | Robert Kubica annuncia l'addio alla Ferrari di AF Corse



WEC



WEC WEC 1 h



WEC | Robert Kubica annuncia l'addio alla Ferrari di AF Corse





F1 | Ferrari, il Brasile riapre vecchie ferite: la SF-26 torna a mostrare i suoi limiti



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



11 h



F1 | Ferrari, il Brasile riapre vecchie ferite: la SF-26 torna a mostrare i suoi limiti

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti