F1 | Piastri: “Aiutare Norris? È distante da Max, voglio vincere”

Negli ultimi mesi le ambizioni in casa McLaren sono passate dall’essere un semplice sogno a una quella che potrebbe essere una possibilità concreta di rivedere il team di Woking trionfare alla fine dell’anno. Se il mondiale costruttori appare effettivamente un obiettivo raggiungibile, con la Red Bull distante soli trenta punti, ben più complesso è il discorso per quanti riguarda la classifica piloti.

Al momento in cima al mondiale c’è Max Verstappen, che può contare su 70 lunghezze di vantaggio su Lando Norris, il quale nel corso del campionato ha visto sfumare diverse opportunità per ridurre in modo significativo il gap. Con ancora nove appuntamenti da disputare, di cui 3 sprint, la lotta è ancora aperta, ma è logico che a Norris servirà non solo vincere quante più gare possibili, ma anche qualche colpo di fortuna e tutto l’aiuto possibile dalla McLaren stessa.

Oscar Piastri ha già dimostrato di poter essere una spina nel fianco per le ambizioni del pilota britannico, come si è visto ad esempio in Ungheria, ma sono diverse le gare in cui l’australiano ha battuto o avrebbe potuto battere il suo compagno di casacca.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Per questo si è discusso anche dell’opportunità che lo stesso Piastri possa mettersi a supporto di Norris nella lotta al titolo, soprattutto considerando che rimane un numero sempre minore di appuntamenti in calendario per recuperare e ogni punto potrebbe rivelarsi fondamentale. Tuttavia, al momento l’australiano non ha dubbi: per lui la priorità è continuare a provare a vincere dei Gran Premi, soprattutto per assicurarsi che la McLaren trionfi nel mondiale costruttori, l’obiettivo davvero alla portata del team.

“Credo che continuerò ad approcciarmi a ogni weekend con l’obiettivo di provare a vincere delle gare. Siamo ancora indietro nel campionato costruttori e vogliamo essere sicuri di vincere. Il mio miglior contributo a questo obiettivo è cercare di vincere delle gare”, ha detto Piastri alla vigilia del Gran Premio d’Italia, sottolineando come, al momento, il gap tra i primi due in classifica sia ancora troppo grande.

“Credo che il divario tra Lando e Max sia ancora molto grande e anche per me è ancora più grande rispetto a Max, ma non è impossibile. Quindi, sì, valuteremo caso per caso ogni fine settimana. Naturalmente, se il divario si riduce in modo significativo e io non fossi più coinvolto nella lotta al titolo, allora sono consapevole che potrei essere chiamato a dare una mano”.

“Ma credo che con il divario che c'è al momento, sia ancora molto, molto presto per farlo. E, in definitiva, voglio anche provare a vincere delle gare. Ma so che, se sarò chiamato in causa, sarò felice di dare una mano”, ha aggiunto il pilota della McLaren, che al momento è ancora concentrato sul portare a casa il miglior risultato possibile.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il primo obiettivo sarà quello di fare una buona qualifica e non rimanere bloccato nel traffico come in Olanda perché, a pista libera, l’australiano aveva dimostrato di avere un ottimo passo. Tuttavia, date le velocità di punta non proprio altissime della McLaren, sopravanzare Mercedes e Ferrari si è rivelato più complicato del previsto, dovendosi così accontentare di un quarto posto che non ha fatto felice nessuno.

A Monza ci saranno ali completamente riviste da basso carico e, secondo Piastri, la situazione potrebbe cambiare rispetto a quella vista a Zandvoort, nonostante il pacchetto di novità portato dalla McLaren la scorsa gara. L’idea è che Red Bull possa tornare ad essere più vicina, un po’ come visto a Spa, ma Piastri non sottovaluta nemmeno Mercedes e Ferrari: “Non credo che sarà come a Zandvoort. Mi aspetto che la Red Bull sia un po' più forte, ma mi aspetto che la Mercedes e soprattutto la Ferrari siano molto più forti. Credo che domenica a Zandvoort la Ferrari abbia sorpreso molte persone, compresi loro stessi, per la loro competitività”.

“Ho sentito dire che qui hanno apportato alcuni aggiornamenti e che tradizionalmente è una pista su cui sono stati molto forti e che ha caratteristiche simili a quelle di altri posti in cui sono stati veloci. Quindi mi aspetto che siano davanti. Penso che sarà molto combattuta”.