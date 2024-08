F1 | Lewis: "Kimi promette bene, ma ricordate che ha solo 18 anni"

Promette bene, ha fatto il percorso giusto, ma gli serve tempo per crescere. Non è un segreto che Lewis Hamilton caldeggi da tempo l'arrivo di Andrea Kimi Antonelli al suo posto, una volta che la stagione sarà terminata e lui avrà lasciato Brackley per provare la sua ultima avventura in Formula 1 con la Ferrari.

Nella prima giornata di Monza, sede del Gran Premio d'Italia di Formula 1, il 7 volte campione del mondo accompagnerà idealmente Antonelli in pista nel primo turno di prove libere, dove il giovane italiano prenderà il posto di George Russell al volante della Mercedes W15.

Anche oggi Lewis ha puntato su Andrea, spendendo parole molto belle per lui, ma anche mettendo in guardia... i tifosi e gli appassionati: sebbene l'azzurro prometta bene, gli servirà il tempo necessario per capire la categoria, estrarre il massimo dalla monoposto pur avendo un futuro brillante davanti a lui.

"Ho detto molto tempo fa che penso che la squadra dovrebbe scegliere proprio lui in futuro. E il tempo ci dirà cosa... cosa non hanno deciso di fare", ha subito detto Hamilton.

"Ma credo che sia uno di quei giovani ragazzi di grande talento che si sono affermati. Voglio dire, ora è un giovane adulto, ma sì, ha solo 18 anni. Quindi penso che sarebbe bene che la gente ricordasse che ha appena compiuto 18 anni e che ha un futuro brillante davanti a sé e sono davvero entusiasta di vedere e osservare i suoi progressi".

"Ho visto una foto di noi due nel 2018, credo, e lui era uno dei ragazzi della griglia e io gli stringevo la mano davanti alla griglia. Quindi è emozionante - ovviamente ti ricorda quanti anni hai quando fai queste esperienze! Ma non vedo l'ora di vedere la sua crescita e il suo percorso in Formula Uno".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

A livello tecnico, Hamilton pensa che Antonelli non debba essere costretto a fornire per forza feedback al team. A suo avviso dovrebbe solo godersi l'esperienza pur avendo già preso parte a un programma stilato da Mercedes che lo ha visto scendere in pista con Mercedes 2022 a effetto suolo.

"Sul fatto che possa darci una mano a livello di feedback lo scopriremo domani. Sicuramente è sempre positivo avere più input. Per Kimi, domani, credo che si tratti solo di divertirsi e di divertire. Domani sarà un'esperienza straordinaria per lui. Ovviamente ha già provato la vecchia macchina, ma domani sarà la prima volta che, credo, proverà la nuova macchina, che è molto più bella di quella del 2022".

"Domani sarà sicuramente tutto sorridente, perché la differenza è drastica. E sì, più informazioni e più input riceviamo e meglio è. Quindi non so cosa aspettarmi, cosa ci proporrà, ma sicuramente ne terremo conto", ha concluso Lewis.