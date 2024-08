F1 | Ocon spera che le regole aerodinamiche 2026 rimangano rigide

Esteban Ocon spera che la FIA mantenga uno stretto controllo sui regolamenti aerodinamici della Formula 1 per il 2026, in modo da garantire che un maggior numero di squadre possa entrare in gioco per la vittoria.

Il regolamento 2026 prevede l'introduzione dell'aerodinamica attiva sulle ali anteriori e posteriori, oltre ad un fondo più basso per limitare l'efficacia dei tunnel Venturi sottostanti. Le vetture saranno inoltre più strette e più corte, nel tentativo di migliorare l'agilità complessiva.

Subito dopo che sono state rivelate, in occasione del Gran Premio del Canada, le regole sono state criticate da alcuni team perché ritenute troppo restrittive, con una forte opposizione ad alcune delle proposte avanzate dalla FIA.

Tuttavia Ocon, che si unirà alla Haas con un accordo pluriennale a partire dal 2025, vuole che i regolamenti rimangano rigidi per garantire che i team siano equamente assortiti all'inizio del ciclo di regole, piuttosto che sparpagliati a causa di percorsi di sviluppo divergenti all'inizio del 2026.

"Attualmente, non sono d'accordo sul fatto che ci siano vincitori diversi", ha esordito Ocon. "Sì, McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari, sono sempre gli stessi che c'erano tempo fa e molto tempo prima. La McLaren si è unita a loro, quindi una sola squadra è riuscita, in pratica, in questo cambio di regolamento a farcela".

"C'è un campionato costruttori e conta ancora quale sia la squadra migliore. Ma tutte le vetture dovrebbero stare entro tre o quattro decimi".

"Vedo che le nuove regole sono molto limitate su molti aspetti aerodinamici e vedo che i team stanno spingendo per aprirle di più. Spero quindi che la FIA sia molto severa su questo punto e che dica: 'No, non spingiamo per una maggiore apertura'".

"Perché se così fosse, allora dipenderebbe da chi fa il lavoro migliore durante il weekend, più che dallo sviluppo generale della vettura. Cosa amiamo come tifosi? Amiamo le corse, amiamo le battaglie ruota a ruota, amiamo le lotte per la testa della corsa fino alla fine della gara".

"Ci interessa molto meno chi ha il miglior sviluppo nel corso della stagione, quello non è molto bello da guardare in TV la domenica".

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

Ocon ha aggiunto che lo scenario ideale sarebbe quello di avere una griglia più simile a quella che ha sperimentato durante il suo periodo in Formula 3 e nel DTM, suggerendo persino che l'attuale vicinanza di prestazioni tra le squadre in Formula E sia uno scenario ideale.

Anche se questo renderebbe i propulsori - anch'essi ridefiniti per il 2026 - un fattore più importante per le prestazioni, Ocon ritiene che ciò rappresenterebbe comunque un fattore di differenziazione molto più attenuato rispetto ad uno sviluppo aerodinamico non vincolato.

"Come appassionato di questo sport e come pilota, quello che voglio vedere sono dieci vetture in grado di vincere in un weekend. Come accadeva in Formula 3, come accadeva a volte nel DTM".

"Spero che nel 2026 ci sia qualche differenza tra le power unit. Ma che dal punto di vista aerodinamico ce ne sia meno. Non come la Formula E, ma quasi, questo è il mio desiderio".

"La power unit ha un impatto molto minore di quanto si pensi. È un fattore prestazionale, molto importante, ma nulla in confronto allo sviluppo aerodinamico e a tutto il resto. È il 10% dell'intero pacchetto. Quindi è quello che dico: bene la power unit, ma limitate tutto il resto!".