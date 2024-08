F1 | Alpine: ecco grosse novità che faranno da base per l'auto 2025

Alpine sta pianificando un aggiornamento "piuttosto grande", che costituirà la base della sua vettura 2025, per le fasi finali della stagione attuale di Formula 1.

Sino a ora la casa francese ha avuto una stagione 2024 difficile, con la sua A524 che ha iniziato l'anno in Bahrain come la più lenta della griglia.

Da allora il team ha subito importanti cambiamenti infrastrutturali, tra cui la partenza del direttore tecnico Matt Harman verso la Williams e l'imminente uscita del team principal Bruno Famin.

Tuttavia, ci sono state anche delle assunzioni, tra cui Flavio Briatore come consulente della squadra di F1 e David Sanchez come direttore tecnico esecutivo, mentre Oliver Oakes diventerà il team principal dopo la pausa estiva.

Questi cambiamenti arrivano parallelamente ai solidi progressi compiuti dalla squadra in pista. Da quei primi giorni in cui faticava nelle retrovie, è tornata una squadra che ottiene punti con maggiore regolarità. Alpine, che continua ad avere sede a Enstone, è attualmente ottava nel campionato costruttori.

Ora, dopo un pesante aggiornamento arrivato in occasione del Gran Premio del Belgio, la squadra ha rivelato i piani per un grande cambiamento in arrivo per i gran premi di fine stagione.

Riflettendo sugli ultimi aggiornamenti, Sanchez ha dichiarato: "Questo è un primo passo nella nostra suddivisione temporale della seconda parte della stagione. Ne abbiamo un altro, che dovrebbe essere piuttosto grande, e che dovrebbe essere la base per il prossimo anno. Sicuramente faremo di più sulla vettura di quest'anno".

David Sanchez, Alpine Executive Technical Director Photo by: Alpine

Sanchez ha detto che dopo il suo arrivo, il team ha deliberatamente lavorato su un programma parallelo per introdurre due fasi di aggiornamento.

"Abbiamo lavorato su questo fin dal primo giorno", ha detto. "L'altro è un'estensione, che sfrutta un po' di tempo in più per andare oltre".

Alla domanda su quando sarà l'aggiornamento, Sanchez ha risposto: "Qualche gara dopo la pausa".

Mentre la prima fase della stagione ha visto Alpine alle prese con un'auto sovrappeso e grossi problemi di trazione, Sanchez ha detto che ora la squadra è uscita dalla fase di risoluzione dei problemi e sta invece cercando di ottenere guadagni in termini di prestazioni.

"Il problema numero uno per tutti è trovare più deportanza e cercare di eliminare alcune anomalie che si possono riscontrare con la vettura attuale", ha detto. "Questo pacchetto [l'ultimo aggiornamento] è stato pensato principalmente per ottenere più deportanza, ma anche un po' più di velocità massima".

Essendo arrivato in Alpine solo a maggio, Sanchez non ha avuto molto tempo per apportare cambiamenti radicali all'organizzazione. Tuttavia, ritiene che la palla stia ora rotolando su sviluppi che dovrebbero lasciare il team in buone condizioni per l'incombente cambiamento delle regole a partire dal 2026.

"Dal punto di vista delle infrastrutture, la squadra era già a buon punto con i suoi piani", ha detto. "Ma abbiamo valutato insieme se fosse necessario dare priorità ad alcuni elementi piuttosto che ad altri".

"Penso che il piano che abbiamo ora, se guardo al 2026 e oltre, dovrebbe essere in una buona posizione. Ora si tratta più che altro di mettere tutto nella giusta direzione con questa vettura, la prossima, e di creare maggiore fiducia nella squadra".