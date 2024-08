Esclusivo: Albon: "I progressi a lungo termine di Williams sono percepibili"

Alex Albon è convinto che la Williams stia facendo progressi, anche se sembra che la squadra stia tornando indietro.

Una vettura in sovrappeso all'inizio della stagione è culminata in un crollo di forma che l'ha vista precipitare verso il fondo della griglia, un'eventualità che si è verificata dopo che il team principal James Vowles ha supervisionato un'immediata impennata dei risultati quando è subentrato circa 19 mesi fa.

Albon sostiene che non si può leggere molto nei risultati della Williams in questa stagione, perché la squadra sta gettando le basi per tornare in testa.

"Ovviamente non siamo dove vorremmo essere", ha dichiarato a Motorsport.com in occasione del Gran Premio d'Ungheria. "A dire il vero, credo che questo sia anche merito delle altre squadre. La parte centrale della griglia ha fatto un passo enorme".

"Noi abbiamo fatto un buon passo avanti, ma rispetto agli altri forse siamo un po' indietro. Credo che la Haas si sia distinta nel gruppo. Ma allo stesso tempo non sono qui con la testa tra le mani per cercare di capire quale sia la situazione in cui ci troviamo".

"Mi sembra che abbiamo fatto molti cambiamenti all'interno della squadra, dall'anno scorso a quest'anno, ci sono stati grandi cambiamenti nel DNA della vettura, ma anche nella struttura della squadra".

"Quando si sottopone la squadra a così tanto lavoro e a così tanti cambiamenti, si vedono le crepe. Avevamo una macchina in sovrappeso, e questo è stato reso pubblico".

Alex Albon, Williams FW46, leads Logan Sargeant, Williams FW46 Photo by: Mark Sutton

"È un vero peccato che all'inizio dell'anno non fossimo a posto con i pesi, perché la nostra vettura avrebbe dovuto essere costantemente a punti per le prime gare e poi sarebbe scesa al punto in cui siamo ora".

"Ci sono molte ipotesi, ma sono contento che le basi siano state messe a posto. Non credo che, senza i cambiamenti che abbiamo apportato, ci vedrei mai come una squadra in grado di uscire dalla lotta per le retrovie, e credo che ora abbiamo almeno le basi per risalire la china".

Il messaggio di Albon è in linea con le parole di Vowles. Anche se l'attenzione si è spostata sul capo della squadra, Albon ha dichiarato di aver lavorato volentieri con Vowles e di apprezzare la sua onestà.

Ha aggiunto: "Sono stato molto coinvolto nel progetto. James mi ha coinvolto. È molto diretto. Non ti dice che le cose sono migliori di come sono in realtà, e questo mi piace".

"Mi sembra che ogni volta che qualcosa non va secondo i piani mi dica quali sono le aree su cui il team deve lavorare. Mi dice se c'è qualcosa che posso fare per aiutare".

"È l'uomo giusto per questo lavoro, credo in lui e sento che abbiamo le persone giuste".

Vowles ha esposto il suo progetto per il futuro della Williams e ha chiarito che non si aspetta di fare molti progressi in pista fino al 2026 - e Albon pensa che potrebbe non essere prima del 2027 quando la Williams tornerà a competere per le vittorie.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ha dichiarato: "Se devo essere del tutto onesto, per un po' di tempo non ci vedo in grado di lottare per le vittorie e i titoli, ma di fare dei passi in cui iniziamo a fare dei podi e quant'altro".

"Credo che il 2026 sarebbe difficile, ma vincere nel '27 sarebbe molto più realistico. Abbiamo grandi investimenti e stiamo reclutando in modo molto aggressivo".

"Non abbiamo bisogno di incoraggiamenti. Con gli ultimi due anni, soprattutto vedendo la crescita che abbiamo avuto - ovviamente ora stiamo attraversando un periodo più difficile - ma quella spinta e quella motivazione nella squadra, è davvero piacevole farne parte".