F1 | Magnussen: "Rimpianti per essere tornato? Assolutamente no!"

Kevin Magnussen ha ribadito di non avere rimpianti per il suo ritorno "selvaggio" ed "emozionante" in Formula 1, mentre si avvicina la fine del suo periodo con la Haas.

Il danese era stato abbandonato dal team al termine della stagione 2020 ed era passato alle corse di auto sportive con Chip Ganassi, solo che il destino gli ha concesso una tregua in F1.

Con l'invasione russa dell'Ucraina che ha segnato la fine di Nikita Mazepin alla Haas, l'allora direttore della scuderia Guenther Steiner si è rivolto a Magnussen per occupare il posto vacante con breve preavviso in vista della campagna 2022.

Da allora, l'ex pilota di McLaren e Renault ha ottenuto la sua prima pole position - anche se di venerdì, nel Gran Premio del Brasile in volata - anche se, con il calo delle prestazioni di questa stagione, terminerà il suo periodo con la squadra alla fine dell'anno.

Alla domanda di Motorsport.com in un'intervista esclusiva se si fosse pentito di essere tornato in F1, Magnussen ha risposto: "No, no, no, onestamente no".

"Non me ne pento. È stato divertente ed è divertente provare qualcosa di così inaspettato. È stato un viaggio selvaggio, perché ho chiuso quel capitolo, completamente, mentalmente, ho avuto un figlio e ho iniziato la fase successiva della mia vita con mia moglie e la mia famiglia".

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Poi - boom - sono tornato di nuovo, e tutta questa esperienza è stata davvero emozionante per me e per la mia famiglia".

Il primo weekend di ritorno di Magnussen lo ha visto precipitarsi in gara con una mancanza di test pre-stagionali all'attivo, ma è riuscito a conquistare un quinto posto che sottolinea il suo livello di abilità.

In merito alle sue sensazioni durante il fine settimana, ha spiegato: "Ero seduto su una spiaggia con un drink in mano, completamente estraneo alla Formula 1 e poi improvvisamente in preda al panico".

"Dalla spiaggia all'aeroporto, bam, bam, bam, e poi mi sono ritrovato nel paddock, scottato dal sole, completamente fuori di testa. L'intera transizione è stata pazzesca ed emozionante".

Mentre Magnussen ha impressionato al fianco di Mick Schumacher nel suo primo anno di ritorno, il ritorno di Nico Hulkenberg ha messo in ombra i suoi risultati lo scorso anno e questa forma è continuata anche nella campagna attuale.

"C'è da aspettarselo quando si entra in Formula 1", ha detto Magnussen a proposito dei tempi duri. "Quando sono tornato ero già un pilota di Formula 1 esperto e sapevo cosa stavo per fare".

"Niente è stato una sorpresa, quindi lo sapevo. Sapevo che ci sarebbero state delle difficoltà e sapevo anche che non sarebbe filato tutto liscio e che ci sarebbe stata una fase di luna di miele e poi, insomma... tutto questo l'avevo già pensato. Fa tutto parte di questo".