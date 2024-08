F1 | Leclerc esclusivo: "Mi intriga il confronto con Lewis a parità di macchina!"

Se le scelte che facciamo dimostrano ciò che siamo, Charles Leclerc è indubbiamente un pilota con la Ferrari nel cuore. Ma attenzione: nulla a che fare con il calciatore che batte la mano sul petto a favore di telecamera, la storia ha altre fondamenta, ben più solide.

Quando nel 2016 entrò a far parte della Driver Academy di Maranello, Charles era un ragazzo di diciotto anni che inseguiva un sogno. Avrebbe potuto concretizzarsi altrove, ma in questo caso il destino ci ha messo del suo, incastrando il tutto nel momento opportuno. Tre anni dopo arrivò il debutto con la Scuderia, la prima vittoria in Formula 1 ed un rinnovo record di ben cinque anni, tutto in una dolce apnea che portò Leclerc nell’arco di dodici intensi mesi nell’olimpo del motorsport.

Al termine di quel lustro Charles è un’altra persona, le esperienze temprano e forgiano, ma per quanto lo scorso inverno il bilancio complessivo dell’esperienza in rosso non fosse dei più esaltanti, Leclerc non si è lasciato tentare da offerte allettanti che lo avrebbero portato a cambiare aria. Nulla a che fare con piani ‘B’, sul tavolo di Charles c’erano proposte dal grande peso specifico, ma non ha mai esitato.

Prolungato il contratto con Maranello, Leclerc ha appreso dell’arrivo di Lewis Hamilton e ha capito poco dopo che anche nel 2024 il sogno mondiale era da accantonare. C’è di più, ovvero chi ha puntato il dito in direzione Leclerc per qualche errore di troppo. In questa intervista Charles spiega parecchio, i motivi dietro i suoi sbagli, il momento della Scuderia, l’arrivo di Hamilton, la fiducia in Vasseur così come nella parte finale della stagione in corso, il momento in cui secondo Leclerc ci sarà da raccogliere i frutti.

L’arrivo in squadra di Lewis Hamilton ha avuto un impatto sulla tua decisione di restare in Ferrari?

“Era nell’aria da un po' di tempo, ma fino a quando non c’è una conferma ufficiale non puoi esserne certo. Sapevo che c’era interesse da entrambe le parti, e in questi casi è molto probabile che si arrivi ad un accordo. Non ho chiesto di saperne di più, non fa parte del mio ruolo, ma devo dire che tutti sono sempre stati molto aperti e sinceri nei miei confronti”.

L’annuncio di Lewis ha avuto qualche impatto sul tuo modo di vedere la squadra in ottica futura?

“È stato rassicurante perché prendere un pilota come Lewis Hamilton è ovviamente un segnale forte. L’ho vista come una scelta positiva, ad iniziare dal fatto che Lewis potrebbe facilitare l’arrivo in squadra di persone molto talentuose”.

Come sei stato messo al corrente dell’arrivo di Lewis? Ti ha chiamato John Elkann o Frederic Vasseur?

“Me lo ha comunicato Fred, ma ripeto, giorno dopo giorno avevo sempre più la percezione che le cose stessero andando in quella direzione. Onestamente non ricordo nello specifico una telefonata in cui mi hanno informato dell’arrivo di Lewis, probabilmente perché non sono stato sorpreso dall’accordo, è stata una convinzione che è cresciuta progressivamente fino all’annuncio ufficiale”.

Come giudichi l’arrivo al tuo fianco di un pilota come Lewis? È una buona notizia?

“Certo. Ma ci tengo a dire che sono molto contento del modo in cui ho lavorato con Carlos, è un pilota incredibile ed abbiamo superato momenti molto difficili durante la nostra esperienza in Ferrari. Ed è anche grazie al suo contributo se stiamo migliorando, abbiamo sempre lavorato bene insieme. Allo stesso tempo, quando hai un sette volte campione del mondo che si unisce al team è sempre una buona notizia, molto interessante e molto motivante. È interessante perché potrò imparare da uno dei migliori piloti nell’intera storia della F1, ed è molto motivante perché mi intriga il confronto con Lewis a parità di macchina. Per questi due motivi non vedo l'ora di poter iniziare questo nuovo capitolo, ma ci tengo ancora a dire che mi sono sempre trovato molto bene anche con Carlos”.

Di solito in F.1 quando si viene battuti da un compagno di squadra con un gran curriculum è più facile da giustificare, al contrario, se chi ti mette dietro è un pilota giovane senza una grande esperienza può essere un problema maggiore. Concordi?

“Finora non mi sono mai trovato nelle vesti del più esperto, ma se mi ritrovo due decimi dietro il compagno di squadra… che si tratti di Lewis o chiunque altro non fa alcuna differenza. Non mi piace trovarmi dietro, e credo che sia così per tutti i piloti in griglia, vuoi sempre essere il primo, in qualsiasi situazione. Quando ero con Seb, ad esempio, odiavo ritrovarmi alle sue spalle, sapevo di essere al mio primo anno in Ferrari e che mi stavo confrontando con un compagno di squadra molto più esperto, ma la ritenevo una giustificazione sufficiente. Per quanto mi riguarda odio essere battuto”.

Vista dall’esterno la stagione della Ferrari sembra essere divisa da una linea precisa: c’è stato un mondiale fino al GP di Monaco, ed uno post-Monaco. Avete visto arrivare dei segnali che annunciavano i problemi che si sono poi manifestati a partire dal weekend di Montreal?

“No, ma è una valutazione corretta. Prima di Monaco abbiamo portato in pista poche evoluzioni, ma tutti gli aggiornamenti sono stati in linea con le aspettative. La piattaforma della vettura in generale si è confermata molto stabile, il che ha aiutato me e Carlos ad estrarre il massimo. A Montreal ci sono stati altri motivi, ovviamente non abbiamo ottenuto i risultati che speravamo di raggiungere ed il problema di affidabilità che si è verificato in gara ci è costato un buon risultato. Dalla Spagna in poi qualcosa è cambiato, abbiamo portato delle novità sulla macchina che (nelle simulazioni) ci avevano fatto vedere dei buoni numeri, ma in pista abbiamo scoperto che proprio gli aggiornamenti innescavano il saltellamento della monoposto. Nelle gare successive sono stato molto aggressivo con l'assetto per cercare di trovare delle soluzioni in grado di limitare i saltellamenti, e credo di aver pagato un prezzo elevato a causa di questo approccio".

"Mi sono ritrovato a guidare in qualifica un assetto mai provato prima, esponendomi al rischio di commettere degli errori. Un anno fa abbiamo avuto due weekend di gara con lo stesso scenario, poi a Zandvoort ci siamo detti: ok, proviamo a capire il più possibile cosa fare e cosa serve, poi raccoglieremo i frutti. Quest’anno ci siamo ritrovati in una situazione molto simile ed abbiamo ripercorso lo stesso processo nelle tre o quattro gare successive al GP di Spagna. La controindicazione è che abbiamo impiegato più tempo rispetto al 2023, ma alla fine siamo riusciti ad avere una comprensione molto più profonda di ciò che stava accadendo, abbiamo imparato molto, e se dovessi ritrovarmi nuovamente in una situazione simile punterei ancora sullo stesso approccio, ne vale la pena. Se fossimo stati in lotta avremmo probabilmente dovuto concentrarci sull'ottimizzazione del weekend, ma vista la situazione sono sicuro che sia stata la scelta giusta, ne vedremo i benefici nel resto della stagione”.

A volte è sembrato che tu abbia fatto delle scelte molto drastiche, o la va o la spacca. È così?

“Non direi, qualsiasi scelta è sempre calcolata. Tuttavia, in certe situazioni hai davvero poche opportunità. Intendo dire che se vuoi far luce su un problema devi fare scelte estreme, se ti muovi con piccole modifiche rischi di aumentare la confusione. La situazione in cui ci siamo trovati ci ha spinti ad essere aggressivi con l’obiettivo di capire l’origine dei problemi. Posso dire di essere stato in più di un’occasione piuttosto drastico nelle scelte, e questo ha compromesso tre o quattro weekend”.

L’approccio ricorda quello di una squadra di calcio che si ritrova in svantaggio di un goal e nei minuti finali si getta in attacco con tutti i rischi del caso. Perdere per un goal o tre, non fa alcuna differenza.

“È esattamente così. Ho sempre provato a limare gli ultimi centesimi, e resto convinto che questo sia l'approccio corretto quando guidi una macchina che si comporta come ci si aspetta. Ma se, ad esempio, ti ritrovi alle prese con una monoposto che saltella, non puoi andare troppo vicino al limite perché l’imprevedibilità del suo comportamento ti costringe a mantenere un margine di sicurezza. In questo scenario sono cosciente di espormi al rischio di pagare un prezzo, semplicemente perché non si sposa bene con il mio approccio. Comunque, non credo che sia stato questo il problema principale nelle gare in cui non siamo andati come avremmo voluto, abbiamo pagato delle scelte estreme sulla monoposto per poter capire l’origine dei problemi”.

Una curiosità. Nella caotica gara di Silverstone, dove il meteo è stato estremamente variabile, in certi frangenti tu e Carlos avevate informazioni quasi opposte dal muretto box. Credi di avere bisogno di un po' di rodaggio con il tuo nuovo ingegnere di pista?

“Abbiamo esaminato tutto ciò che è avvenuto, ma non entrerò troppo nei dettagli dell’analisi, diciamo che ne abbiamo parlato in squadra. Non dobbiamo dimenticare che Bryan (Bozzi) ha fatto un lavoro incredibile per riuscire ad inserirsi a metà stagione in un ruolo non semplice, e sappiamo di avere ancora del lavoro da fare insieme. A Silverstone è stata una delle prime volte in cui ci siamo trovati in condizioni atipiche, anche a Montreal lo scenario era stato simile ma in quel caso i problemi alla power unit hanno influenzato molto le nostre scelte. Quindi penso che quella di Silverstone sia stata probabilmente la prima volta in cui ci siamo trovati in una situazione molto particolare, ed è emerso che dobbiamo ancora migliorare qualcosa nella comunicazione, fa parte del lavoro che dobbiamo fare insieme, io e Bryan. Tornando al GP di Gran Bretagna, è stata la cosa giusta da fare? No, non lo è stata, e sono stato chiaro. Ma da quel momento in poi abbiamo lavorato molto bene, non vogliamo che si verifichi nuovamente quanto accaduto a Silverstone”.

La partenza a metà stagione di Enrico Cardile ha creato una situazione un po' atipica. Come la vedi?

“Credo che il mio ruolo sia quello di dare il meglio in pista. Poi, è ovvio che cerco di avere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo all'interno del team, ma ho sempre fiducia al 200% nell’operato di Fred, non credo che rimarrà direttore tecnico a lungo! Mi fido completamente, sono certo che gestirà la situazione nel miglior modo possibile, e sono anche pienamente fiducioso che non ci saranno influenze negative sulla squadra. Si tratta sempre del gruppo, non tanto di una persona in particolare”.

Come giudichi il lavoro fatto da Vasseur dal suo arrivo a Maranello?

“Credo che oggi le persone che operano abbiano una maggiore responsabilità. L’obiettivo è di mettere tutti i componenti della squadra nella posizione migliore per permettere loro di dare il 100%, e per far questo devono sentire la fiducia di Fred. Credo che sia stato molto bravo a portare avanti questo cambiamento d’approccio. Tornando alle vicende di questa stagione, ci sono volute tre o quattro gare per venire a capo dei nostri problemi, ma alla fine credo che tutti abbiano riconosciuto quali fossero i punti deboli di ciò che era stato portato sulla macchina. Probabilmente in passato un passaggio come questo non sarebbe stato facile”.

C’è chi sostiene che i veri passi avanti arrivano sempre in corrispondenza di problemi…

“Sarà anche così... ma non sono particolarmente felice quando ci sono dei problemi, spero sempre che questi momenti non arrivino. Certo, quando ci sei dentro cerchi di trovare tutti i risvolti positivi, ed è quello che stiamo cercando di fare come squadra. Poi, siamo la Ferrari, ed ogni volta che succede qualcosa crea sempre più attenzione rispetto a qualsiasi altro team, ma siamo diventati bravi a concentrarci solo su noi stessi, chiudendo la porta con il mondo esterno”.

Fino allo scorso anno tu e Carlos avevate sempre una visione comune in merito al momento della squadra. Questa stagione le cose sono cambiate, Carlos sembra più critico e tu più ottimista. È davvero così?

“Posso rispondere per me, mi fido totalmente del lavoro della squadra e credo che sia lo stesso anche per Carlos. A volte le differenze di vedute sono in realtà legate al modo in cui si parla, una parola leggermente diversa può essere interpretata in un modo molto differente. Sinceramente, vivendo all'interno del team ho sempre avuto la sensazione di avere lo stesso ottimismo e lo stesso feedback (di Sainz), forse il modo in cui viene rappresentato dall'esterno è un po' diverso. Abbiamo fatto grandi progressi negli ultimi sette-otto mesi, poi sono arrivati i problemi di Barcellona ma è stato un caso isolato, abbiamo capito dove abbiamo sbagliato e sono sicuro che torneremo presto sulla buona strada”.

Ormai ogni volta che esci di casa arriva il solito video sui social che ti immortala. Sta diventando tutto troppo pressante? Hai difficoltà nel gestire la tua vita privata?

“Non posso certo lamentarmi della posizione in cui mi trovo, sono la persona più fortunata del mondo. È anche vero che questo ruolo comporta delle controindicazioni, se me ne avessero parlato dieci anni fa non ci avrei mai creduto, ma all’inizio non realizzi cosa vuol dire la mancanza di vita privata. Nei primi anni di Formula 1 apprezzi tutto ciò che ti accade intorno, vivi ogni situazione come una sorta di riconoscimento al lavoro che hai fatto. Poi col passare degli anni ti accorgi che il tempo da dedicare alle persone care non è poi tanto, e soprattutto vorresti che quel tempo fosse privato, a volte sogni di poter vivere quei momenti come una persona comune. Quando sono a casa di amici che conosco da quando avevo 12 anni a nessuno importa chi sono nella vita, ma sono momenti sempre più rari. E sì, questo mi manca un po', ma allo stesso tempo, come ho detto, il mio ruolo mi ha portato così tanti vantaggi da non potermi certo lamentare”.

Prima di lasciarti andare… una curiosità. Puoi spiegare adesso cosa è successo nella pit-lane di Spielberg quando hai spento il motore e non riuscivi a ripartire?

“Quello che è successo veramente...non posso dirlo! Ciao!”.