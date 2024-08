F1 | Esclusivo: la nuova strategia commerciale di Racing Bulls

Dopo il suo primo legame hollywoodiano con il film campione d'incassi Twisters, il team gemello della Red Bull, Racing Bulls, spera di andare molto più lontano nel mescolare sport e intrattenimento, con l'ambizioso obiettivo di democratizzare l'accesso alla serie.

Il cambio di nome da AlphaTauri a RB, Racing Bulls o VCARB non è stato privo di polemiche, con il nuovo moniker molto simile a quello della squadra principale, nonostante le aspirazioni di ritagliarsi un'immagine propria.

La Red Bull è stata la squadra più divertente della F1 quando è entrata a farne parte nel 2005, nota per le sue feste sfarzose e le memorabili attività di pubbliche relazioni. Tra queste, il suo equipaggio ai box si è vestito da clone troopers al Gran Premio di Monaco del 2005 per promuovere Star Wars Episodio III, e un anno dopo David Coulthard ha indossato un mantello da Superman per promuovere Superman Returns.

David Coulthard, Red Bull, retires from the race

Da allora, anno dopo anno, la Red Bull è diventata una macchina vincente, che tiene la maggior parte delle sue iniziative originali lontano dal paddock mentre la squadra corse si dedica agli affari.

Ma nella sua nuova veste, Racing Bulls sta cercando di raccogliere il testimone e di portarlo avanti, dopo aver visto la popolarità di cui godono i suoi piloti Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda tra i giovani fan della F1 e dopo aver ottenuto come sponsor principali i partner di primo piano Visa e CashApp.

Quando il team ha svelato la sua nuova identità in un lancio a Las Vegas, l'amministratore delegato Peter Bayer ha annunciato che l'azienda avrebbe cercato di utilizzare la sua identità giovane e fresca per coniugare la F1 con l'intrattenimento fuori pista.

In occasione del Gran Premio di Miami, la scuderia ha organizzato un evento nel quartiere artistico Wynwood di Miami per lanciare una coloratissima livrea unica e, prima del Gran Premio di Silverstone, ha concluso un accordo con la Warner Bros. per promuovere il film di successo Twisters, secondo la tradizione della scuderia madre.

Questo è solo il primo passo delle ambizioni di Bayer al di fuori della pista, non solo per offrire ai suoi partner un buon rapporto qualità-prezzo, ma anche per espandere il seguito della squadra tra i giovani e i diversi gruppi demografici che la F1 sta attivamente perseguendo.

"La promozione a Miami è stata probabilmente il miglior esempio di ciò che stiamo cercando di realizzare", spiega Bayer a Motorsport.com.

"Vogliamo assicurarci di democratizzare lo sport con attività a cui tutti sono invitati a partecipare, una combinazione di contenuti di Formula 1 mescolati con musica, arte e cultura".

"Abbiamo continuato con il film Twisters e abbiamo un paio di altre collaborazioni cinematografiche in arrivo, ma continueremo anche a spingere su tutto ciò che è musica, perché crediamo che sia uno di quei linguaggi universali che tutti capiscono".

RB launched a colourful one-off livery at a car wash event in Miami's Wynwood neighbourhood. Photo by: Red Bull Content Pool

"Cerchiamo di fare cose al di fuori della Formula 1 perché molte persone non possono venire alle gare, o perché è tutto esaurito o perché è troppo costoso. Quindi crediamo che ci sia un gruppo di giovani che non è ancora servito nella misura in cui penso che dovremmo farlo".

"Abbiamo giovani fan di sesso femminile che si uniscono a noi e questo è esattamente ciò che crediamo sia un'enorme opportunità".

"Ho parlato con Daisy Edgar-Jones, l'attrice protagonista di Twisters, e mi ha detto che si riunisce con tutti i suoi amici per guardare la serie su Netflix e seguire i risultati e i piloti".

"È una cosa che, onestamente, un paio di anni fa era inaudita. La Formula 1 sarebbe stata un'esperienza da ragazzi come me con cinque amici e un paio di birre!".

Perché Bayer ritiene che la RB - o VCARB, come preferisce chiamare la squadra - sia stata così attraente per gli sponsor e le attivazioni di Hollywood?

"Credo che sia perché c'è un nuovo ragazzo sul blocco, che fa le cose in modo diverso e cerca di raggiungere i diversi pubblici che abbiamo", spiega.

"La Formula 1 ci fornisce tutti questi dati e approfondimenti e, da quello che ricordo, siamo la squadra con la base di fan più equilibrata tra uomini e donne, abbiamo la base temporale più giovane. E questo è il target perfetto anche per il film".

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, signs autographs for fans Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando gli si fa notare che questo tipo di partnership sarebbe stata una partnership della Red Bull solo pochi anni fa, non della squadra sorella, annuisce: "Sì, è vero. Ovviamente fa parte del DNA della Red Bull. La Red Bull avrebbe potuto fare la partnership, ma semplicemente si adatta meglio a noi.

"Ci riferiamo sempre alla Red Bull come al fratello maggiore, il che è vero sotto molti aspetti. Loro lottano per il campionato del mondo. Hanno anche un paio di grandi partner aziendali e probabilmente, in alcune aree, hanno meno libertà di manovra".

"Inoltre, tutto doveva accadere molto rapidamente [a Silverstone] e noi abbiamo ancora questo spazio, non solo fisicamente sulla vettura, ma abbiamo anche la possibilità di adottare una partnership come Twisters, che è una situazione vantaggiosa per tutti".

"Molte persone hanno parlato di sinergie e di come possiamo aiutarci a vicenda e lavorare insieme. La verità è che dal punto di vista tecnico non c'è molto da guadagnare, ma dal punto di vista della comunicazione e del marketing ci sono molte opportunità di collaborare in modo molto significativo".

Secondo Bayer, le iniziative intraprese dal team a livello commerciale hanno impressionato anche la F1 e il suo amministratore delegato Stefano Domenicali, perché è esattamente la direzione che Liberty Media vuole dare alla serie.

"Continueremo con le nostre attività fuori pista, abbiamo in programma un paio di emozionanti cambi di livrea ed eventi di lancio", ha aggiunto.

"La Formula 1 è stata estremamente solidale e apprezza il nostro lavoro. Parlo spesso con Stefano. Lo adora perché è esattamente il modo in cui lui e Liberty Media vedono crescere lo sport".

"Guardate l'evento di Silverstone, dove c'è una festa dei tifosi semplicemente incredibile. Ci sono gruppi musicali dal vivo e c'è sempre di più. Oggi un Gran Premio è molto di più di un semplice weekend di gara".