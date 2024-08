Esclusivo: perché Haas investe con un numero di assunzioni mai visto

Ayao Komatsu ha dichiarato che la Haas sta mettendo in atto una campagna di reclutamento "mai vista prima" nella sua storia in Formula 1, dopo aver convinto il proprietario Gene Haas e il suo luogotenente chiave a fare nuovi investimenti.

Komatsu è stato nominato team principal della squadra americana all'inizio del 2024, dopo che Gene Haas ha deciso di licenziare a sorpresa l'ex capo della squadra Guenther Steiner.

Questo dopo che la Haas si era classificata ultima nel campionato costruttori 2023 e il suo proprietario non voleva fornire ulteriori capitali fino a quando la squadra non avesse dimostrato di poter migliorare con quello che già aveva, un approccio che ha frustrato Steiner.

Komatsu, tuttavia, ha sempre insistito sul fatto che la Haas dovesse essere in grado di fare esattamente questo e, con la sua VF-24, il team ha già ottenuto il 56% in più del suo bottino di punti nel 2023, a 10 gare dalla fine dell'attuale campagna.

Di conseguenza, l'ex ingegnere capo della Lotus si è rivolto ai suoi capi per avviare una nuova campagna di reclutamento - che, a quanto risulta a Motorsport.com, era stata precedentemente rifiutata - dopo il GP d'Australia del 2024, dove la Haas ha ottenuto il suo primo doppio piazzamento a punti dal GP d'Austria del 2022.

La Haas intende aumentare di circa il 10% l'organico del team, che attualmente è di circa 300 persone, molto meno delle migliaia di persone impiegate nei migliori team di F1.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, and Oliver Bearman, Haas F1 Team, with engineers Photo by: Mark Sutton

"Abbiamo dimostrato di poter migliorare le prestazioni", ha dichiarato Komatsu a Motorsport.com in un'intervista esclusiva.

"Allora quello che dobbiamo convincere il proprietario sono le prestazioni. Lui pensa sempre a: 'Vogliamo migliorare, come possiamo andare più veloci?'. Quindi, se riusciamo a dimostrare a piccoli passi che se lavoriamo insieme, anche con le stesse risorse...".

"Ora, anche se stiamo facendo un enorme sforzo di reclutamento che non abbiamo mai visto prima nella storia di Haas F1 Team, non abbiamo ancora assunto queste persone, quindi siamo ancora in gran parte della stessa dimensione.

"Ma quando si lavora insieme, l'atmosfera è molto diversa. E quando l'atmosfera è così diversa, quando c'è così tanta positività, ovviamente le persone funzionano meglio, producono prestazioni. Questa è la differenza più grande, credo".

Komatsu riconosce anche l'impatto "massiccio" della visita del CEO di Haas Automation Bob Murray alla base di Banbury del team, ai test invernali e a diverse gare, per far capire che, dopo aver dimostrato ciò che era possibile fare con lo stesso livello di risorse che aveva nel 2023, il team Haas poteva fare ancora meglio con un numero maggiore di risorse.

Oltre alla campagna di reclutamento, l'anno prossimo la Haas avrà un nuovo motorhome per la prima volta nella sua storia in F1, che il team ritiene importante per aumentare il morale della squadra e migliorare le strutture per gli ospiti e gli sponsor.

"La mia strategia è stata quella di coinvolgere persone come Bob, che è stato il braccio destro di Gene per 38 anni, e Gene, e di fargli capire cosa serve per avere successo in Formula 1", ha spiegato Komatsu.

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team, on the grid Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"La strategia precedente poteva essere opposta. Ma la mia strategia, fin dal primo giorno, è stata: 'Se il proprietario non capisce la realtà, è ovvio che si arrabbierà perché si aspetta un risultato che non possiamo ottenere'".

"Ma per far sì che le sue aspettative siano giuste, avevo bisogno che capisse meglio cosa serve per avere successo in Formula 1. E poi Bob è un elemento fondamentale. E Bob è una parte fondamentale di tutto questo. Quindi, è fantastico".

"E poi, ciò che mi fa davvero piacere, è che anche Bob si è impegnato in tal senso quando mi ha ingaggiato. Mi ha detto: 'Ayao, ti sosterrò, lavorerò con te'".

"Questo dimostra che da parte di Gene e Bob, la nostra casa madre, c'è un impegno. E poi Bob lo sostiene al 100% con le sue azioni. Sono davvero grato per questo".