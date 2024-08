F1 | Haas dovrà offrire a Ocon una comunicazione mai avuta in Alpine

Esteban Ocon ha lamentato la mancanza di comunicazione all'interno del team alpino di Formula 1 e ha dichiarato che farà del suo meglio "per non perdere nessun dettaglio" alla Haas.

Il francese ha trascorso le ultime quattro stagioni e mezzo con la scuderia di Enstone, le cui prestazioni in questo lasso di tempo sono ristagnate e poi peggiorate. La squadra è passata dal quarto posto nel campionato costruttori 2022 all'attuale ottava posizione con appena 11 punti conquistati: il peggior record della squadra dalla campagna 2016, quando la Renault è tornata in F1 come costruttore.

Con la decisione di Alpine di separarsi per la prossima stagione - l'annuncio è arrivato sulla scia della collisione di Monaco con il compagno di squadra e rivale Pierre Gasly, per la quale Bruno Famin, allora team principal, aveva avvertito che ci sarebbero state "conseguenze" - Ocon passerà alla Haas.

Il periodo trascorso da Ocon all'Alpine è stato segnato dall'instabilità dell'azienda, soprattutto a livello dirigenziale, con la partenza di 12 team leader, tra cui quattro team principal e cinque capi tecnici.

È particolarmente aggravato dalla mancanza di comunicazione all'interno della squadra, che considera la causa principale del suo attuale declino.

In un'intervista esclusiva a Motorsport.com, Ocon ha chiesto se ha qualche rimpianto per aver lasciato Alpine: "No, perché ho dato tutto quello che avevo a questa squadra".

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo by: Alpine

"Rimpianti a un punto tale che, sapete, non sono solo io: sono Daniel [Ricciardo], Fernando [Alonso], Pierre [Gasly], io stesso. Tutti i piloti che sono passati da questo team hanno dato un feedback alla squadra.

"Normalmente c'è un circolo in cui, dai piloti alla squadra, si danno alcune informazioni. Poi c'è il feedback tecnico: 'sì, avete ragione, dobbiamo affrontare questo aspetto' oppure 'no, non possiamo, a causa di questo o quel motivo'. Non c'è stato nulla di tutto ciò. L'anno successivo si scopre che alcuni dei problemi di cui si è parlato non sono stati risolti e sono andati nella direzione opposta".

"Cerco di guidare la squadra al meglio, ma non sempre siamo stati ascoltati. E questo è il motivo per cui alcuni problemi rimangono ancora dopo cinque anni in questa squadra".

"Ora ci sono persone nuove, all'interno della squadra, dal punto di vista tecnico. Auguro loro il meglio e spero che questa squadra possa avere successo. Ma quel cerchio era fondamentale fin dall'inizio e non è stato messo a posto correttamente per farci fare un passo - un passo sufficiente per il futuro".

Questa esperienza negativa sarà comunque preziosa per Ocon, che cercherà di sfruttare al meglio la sua nuova sfida alla Haas, dove farà coppia con il debuttante Oliver Bearman.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alla domanda se assumerà il ruolo di caposquadra nella squadra americana, vista la mancanza di esperienza del suo compagno di squadra, Ocon ha sfumato: "Non so se 'il caposquadra' sia la cosa giusta da dire, ma ci metterò impegno, sforzi, dedizione per non perdere nessun dettaglio e per condividere tutto ciò che ritengo importante per migliorare - ma in fretta".

"Non è necessario aspettare un anno perché le cose arrivino, perché ci vuole tempo per svilupparle, per crearle. E se ti manca qualcosa per i primi sei mesi, beh, può passare un anno e sei mesi prima che ti arrivi".

"Ho imparato che il cerchio è la chiave. E deve accadere. E mi assicurerò che una volta detto qualcosa riceva [un feedback] e una spiegazione, in modo da poter aprire un dibattito. Perché se parli nell'aria, sai, il discorso si disperde e non va da nessuna parte".