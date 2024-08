F1 | Hamilton ha goduto più di Russell dei progressi Mercedes

Mercedes ritiene che Lewis Hamilton abbia beneficiato più del compagno di squadra George Russell dei vantaggi ottenuti con i miglioramenti della W15.

Il costruttore tedesco ha avuto un inizio di stagione 2024 difficile, con la sua monoposto che si è dimostrata incoerente e con una finestra di prestazioni ristretta.

Tuttavia, quando la squadra è riuscita a sbloccare almeno parte del potenziale della W15, la vettura è avanzata verso la prima della griglia, e ora ha vinto tre delle ultime quattro gare.

Questo passo in avanti è coinciso anche con la capacità di Hamilton di sfruttare meglio la monoposto, dopo aver faticato contro Russell nelle prime fasi della stagione.

Il direttore tecnico della Mercedes, Andrew Shovlin, ritiene che le prestazioni di Hamilton siano migliorate proprio perché, all'inizio, aveva difficoltà con le caratteristiche della W15.

"Credo che all'inizio forse Lewis abbia trovato la macchina più difficile da gestire", ha spiegato Shovlin.

"Una delle aree in cui siamo migliorati con la vettura è la capacità di arrivare con un assetto nelle Prove Libere 1 che sia una buona base per iniziare a costruire le prestazioni, e poi metterlo a punto. Questo lo aiuta enormemente nel corso del weekend".

"All'inizio dell'anno, facevamo modifiche relativamente piccole e all'improvviso il bilanciamento dell'auto ci abbandonava e facevamo davvero fatica".

"E, sì, probabilmente è giusto dire che nelle prime gare Lewis ha avuto più difficoltà di George nella messa a punto".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, con Andrew Shovlin, Direttore Tecnico Mercedes-AMG Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

La Mercedes e Hamilton sono consapevoli che l'attuale generazione di vetture e pneumatici con effetto suolo non è ideale per lo stile di guida del sette volte campione del mondo, che non può sfruttare al massimo il suo potenziale in frenata.



Tuttavia, dal momento che la Mercedes ha reso la W15 più veloce, Shovlin afferma che entrambi i piloti ora esigono cose simili dalla vettura stessa.



"C'è un certo stile di guida che si adatta a questi pneumatici", ha detto. "Tendenzialmente i due piloti non sono mai così distanti sulla messa a punto”.



"Quindi, una volta che la macchina si trova in una buona finestra di utilizzo, lo stesso approccio funziona abbastanza bene per entrambi. E tra una sessione e l'altra, i due piloti studiano quello che fa l'altro per cercare di individuare i vantaggi".



"Nel corso dell'anno i due hanno lavorato insieme. All'inizio nessuno dei due voleva finire dove eravamo noi, e sono stati in grado di aiutarsi a vicenda provando diversi esperimenti con l'assetto e lo stile di guida. In generale, si progredisce come squadra, ed è così che funziona un team con due piloti".

Shovlin ha ammesso che le prime gare sono state una sfida particolare per tutti, perché la squadra si sentiva molto vicina ai primi, ma non riusciva a concludere nelle posizioni desiderate.



"All'inizio dell'anno è stato piuttosto frustrante, perché finivamo quinti, sesti, settimi, e spesso ci accorgevamo che con un altro decimo di prestazione saremmo stati tre posizioni più in alto sulla griglia", ha aggiunto. "Quindi abbiamo fatto dei progressi”.



"Ecco perché ora riusciamo a salire sul podio. Ma a prescindere dal fatto che la vettura sia veloce o meno, o che sia lenta, i piloti sono sempre lì ad aiutarci a capire qual è il passo successivo, dove è meglio spendere le nostre risorse per lo sviluppo e cercare di trasformarle in prestazioni”.



"Questo non è cambiato. Solo che con una macchina più veloce è tutto molto più divertente".