F1 | Norris: "Sarà lotta McLaren-Ferrari per il secondo posto"

McLaren contro Ferrari, il duello si ripete. Dopo la battaglia di una settimana fa a Singapore, con Carlos Sainz Jr. che ha avuto la meglio su Lando Norris, Suzuka ripropone lo scontro tra i due team al Gran Premio del Giappone.

Se a Marina Bay le due fazioni si stavano contendendo la vittoria, questa volta il duello sembra circoscritto alla seconda piazza. Suzuka è una pista esigente per le gomme per via dei carichi laterali e verticali a cui le sottopone. Questo significa che il degrado sarà uno degli aspetti fondamentali per fare bene in gara.

Intanto sul giro secco Lando Norris è riuscito ad avvicinare Charles Leclerc (distante appena 144 millesimi dal monegasco), miglior pilota della Ferrari a fine giornata alle spalle del solo - e tornato imprendibile - Max Verstappen. Per la McLaren un buon inizio di fine settimana sia nella simulazione qualifica che in quella di gara.

"Direi che passo gara e degrado gomme saranno le chiavi del fine settimana, ha dichiarato Norris ai microfoni di Sky Sport. "Ma credo che sarà una gara più complessa rispetto a Singapore per questi aspetti".

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Il passo gara è tornato a essere piuttosto buono. Non stiamo soffrendo da questi punti di vista. Però ci saranno tanti team competitivi. Dobbiamo capire nei long run con le gomme dure come saremo rispetto agli altri".

Nel corso del secondo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone è parso già chiaro come possano essere McLaren e Ferrari a giocarsi la prima posizione alle spalle di Max Verstappen. Sergio Perez è molto lontano dal compagno di squadra sia sul giro secco che sul passo gara, mentre le Mercedes sembrano molto distanti dai migliori, peggiorate rispetto alle buone prestazioni offerte a Singapore.

"Credo che sia abbastanza normale. Spesso siamo riusciti a impensierire Perez e non Max. Spesso le cose vanno in questa maniera. Red Bull sarà molto veloce in qualifica e come sempre forti in gara".

"Max probabilmente vincerà tutto, ma ci sarà una bella battaglia per la seconda posizione. Lotteremo noi e la Ferrari. Se riusciremo a migliorare ulteriormente sarà una cosa molto buona per noi", ha concluso il pilota della McLaren.