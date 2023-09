F1 | Suzuka, Libere 2: Leclerc si avvicina a Verstappen

La seconda sessione di prove libere del GP del Giappone si è interrotta due minuti prima della bandiera a scacchi a causa dell'incidente di Pierre Gasly che è finito largo alla curva 9 e ha sbattuto con l'anteriore sinistra contro le barriere. Inevitabile la bandiera rossa, pilota incolume, macchina neanche troppo conciata perché l'impatto non è stato ad alta velocità.

Max Verstappen si è confermato il più veloce con la Red Bull, ma il campione del mondo ha fatto ricorso a due treni di gomme soft per rifilare tre decimi alla Ferrari di Charles Leclerc. La squadra di Milton Keynes non sente l'assenza di Adrian Newey che è in Toscana per partecipare a una gara di storiche: Max, oltre a svettare nel giro secco, detta il passo anche nella simulazione di gara che l'arancione ha svolto incredibilmente con la gomma Test, vale a dire la C2 sperimentale che la Pirelli ha portato in Giappone in vista del 2024. Evidentemente non hanno voluto dare riferimenti precisi agli avversari, ma la Ferrari se l'è cavata più che egregiamente.

La prima notizia è che Charles Leclerc ha ripreso la supremazia in squadra su Carlos Sainz. Il monegasco con 1'31"008 non ha espresso il suo meglio perché ha commesso un errore nel primo settore che gli è costato almeno un decimo, ma la SF-23 in versione standar ha poi mostrato una buona andatura nel long run svolto con le medie. Il vincitore di Singapore, Sainz nel pomeriggio ha fatto più fatica e ha chiuso quarto adattandosi meno bene alle nuove soluzioni. L'usura della gomma per Carlos è stata decisamente superiore con l'aggiornamento: la novità ha funzionato con il monegasco e la vedremo certamente domani.

Lando Norris con la McLaren si è di nuovo infilato fra le due rosse: l'inglese paga un decimo da Leclerc, ma soprattutto ha mostrato un degrado di gomme maggiore rispetto alla Ferrari nella sequenza di giri con benzina. Oscar Piastri è ottavo, ma lascia quasi mezo secondo al compagno di squadra.

In quinta posizione c'è George Russell che si è inventato un giro secco, ma la Mercedes fra i tre top team sembra quello più in difficoltà anche sul passo. Male Lewis Hamilton nella simulazione della qualifica: il sette volte campione del mondo è addirittura 14esimo. Peggio delle previsioni.

Fernando Alonso è sesto con l'Aston Martin davanti ad Alexander Albon con la Williams: lo spagnolo ha trovato un buona andatura nel long run e potrebbe insidiare la freccia nera. La FW45 stupisce nel terzo settore con Logan Sargeant che è il più rapido di tutti, ma poi alla resa dei conti l'americano ha chiuso ultimo degli ultimi, segno che la vettura di Grove è veloce sul dritto, ma manca di carico aerodinamico.

Sergio Perez è imbarazzante: nono con la Red Bull a un secondo da sua maestà Max. La sensazione è che al messicano i giapponesi della Honda non hanno aperto il motore come all'olandese. Capiremo meglio domani...

Chiude la Top 10 Valtteri Bottas che ha avuto un momento di risveglio con l'Alfa Romeo, mentre GUanyu Zhou non è andato oltre un 16esimo posto. Lance Stroll non è in splendida forma e si accontenta con la "verdona" dell'11'esima piazza, davanti a Esteban Ocon con l'Alpine e la migliore delle Haas, rappresentata da Nico Hulkenberg.

Liam Lawson con l'AlphaTauri è 15esimo: il neozelandese precede l'idolo di casa, Yuki Tsunoda solo 16esimo, dopo la sparata del primo turno che lo aveva portato a essere quinto. Anche lui aveva il motore con la mappa spinta e poi è tornato nella normalità? Il giapponese è preceduto da Kevin Magnussen con la seconda Haas.

Pierre Gasly delude a prescindere dal botto: la A523 vale più della 19esima posizione...