F1 | Norris: "Mai così frustrato, troppi errori da parte mia"

Un terzo posto in rimonta che sa di occasione mancata. Fino ad ora il weekend qatariota non ha riservato grandi soddisfazioni a Lando Norris, il quale crede di aver perso diverse opportunità Nella giornata di venerdì la doppia cancellazione del tempo per track limit lo ha portato da un possibile secondo posto sulla griglia a una quinta fila che lo costringerà a una gara in rimonta.

Nella sprint shootout un altro errore all’ultima curva nel secondo run lo ha portato a mancare una pole che sembrava effettivamente alla portata, dovendo così prendere il via dalla seconda casella sul lato più sporco della griglia di partenza.

La scelta di prendere il via con le medie, mescola che comunque si è rivelata la più efficace sulla lunga distanza, non ha contribuito, tanto che subito al via Norris ha perso diverse posizioni dopo uno scatto poco felice, regredendo anche alle spalle delle due Ferrari. Da quel momento in poi, complici anche le fasi in cui la soft ha retto momentaneamente, la gara del britannico è stata scandita da una lunga lotta con le due monoposto di Maranello, tra sorpassi e controsorpassi, specie dopo le ripartenze.

Lando Norris, McLaren, 3° posizione, festeggia con il suo team in Parc Ferme dopo la gara Sprint Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Nel momento in cui però è riuscito a sbarazzarsi delle due SF-23, il pilota della McLaren è stato in grado di chiudere il gap su un George Russell in difficoltà, ritornando così in una posizione valevole per il podio della sprint. Tuttavia, date le varie vicissitudini in gara, l’obiettivo Verstappen è sembrato fuori portata, così come l’idea di poter rimontare sul compagno di squadra, che in testa ha gestito egregiamente la corsa passando davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi.

“È stata molto difficile. Ho sfruttato ogni chance di finire indietro. Ero dalla parte sbagliata della griglia, la migliore era la parte sinistra, ed ero sulla media, quindi sapevo che sarebbe stata difficile in partenza. Nei primi giri c’è stata la Safety Car, ho provato a passare le Ferrari, ma avevano il DRS”.

“Ho cercato di tenere il ritmo per seguire Max, ma poi sono finito su una chiazza bagnata dopo l’incidente [tra Hulkenberg, Ocon e Perez], quindi ho perso ancora posizioni. Non è stato il mio weekend fino ad ora, ho fatto troppi errori. Almeno è arrivato un doppio podio per McLaren e le mie congratulazioni vanno a Oscar”, ha spiegato Norris.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il britannico non ha nascosto di essere particolarmente frustrato per come sta andando il weekend, specie perché la vettura ha mostrato un buon potenziale, come evidenziato anche dai risultati odierni. Domani la sfida sarà quella di rimontare dalla quinta fila, ma chiaramente il pensiero va anche alle opportunità perse nel corso di questo weekend: “Con me stesso non sono mai stato così frustrato. Il team ha fatto un ottimo lavoro, avrei dovuto essere in pole oggi e provarci ieri, ma ho fatto troppi errori che mi sono costate posizioni oggi e posizioni per domani quando abbiamo una vettura per concludere facilmente tra i primi tre”.

“Ho reso la mia vita e quella del team difficile, quando dovrebbe essere l’opposto. Avremmo dovuto essere davanti, ma questo non è il mio weekend. È un peccato che succeda quando la macchina è così veloce, il che lo rende ancora più frustrante”.