F1 | Ferrari: Leclerc esce dai punti con 5 secondi di penalità

Il documento 52 è arrivato puntualmente: Charles Leclerc è stato penalizzato di cinque secondi alla conclusione della gara Sprint del GP del Qatar. Il pilota monegasco con una Ferrari inguidabile è incappato in una serie di infrazioni nel rispetto dei track limit ed è stato naturale che il collegio dei commissari sportivi abbia sanzionato Charles, proprio con lo stesso provvedimento che ha colpito anche Lance Stroll con l'Aston Martin.

Leclerc, classificato alla bandiera a scacchi al sesto posto dietro al compagno di squadra Carlos Sainz, è scivolato fuori dalla zona punti per cui il bilancio della Scuderia è ancora più negativo di quello che era sembrato alla fine della Sprintace, visto che la Mercedes ha messo due frecce nere davanti alle rosse, riguadagnando sei punti nella battaglia per il secondo posto nel mondiale Costruttori.

Il provvedimento scatta non appena un pilota supera i track limit per quattro volte: Leclerc, alle prese con una macchina inguidabile, specie quando le gomme soft sono andate in crisi, non è riuscito a stare nei limiti e ha pagato una giusta penalità in appena 19 giri di garetta. Cosa succederà domani in un GP di 59 tornate?