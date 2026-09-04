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F1 | Monza, Libere 2: Russell si riprende la vetta, ma Leclerc è vicino. Kimi 3° studia per la gara

La seconda sessione di libere a Monza ha visto una Mercedes di nuovo davanti a tutti, con Russell al comando con circa un decimo di vantaggio sulla Ferrari di Leclerc. 3° Antonelli, il cui focus è rivolto soprattutto alla gara dovendo partire dal fondo per la sostituzione della PU. Seguono Norris e Hamilton.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Ci si attendeva una Mercedes competitiva a Monza, una di quelle piste dove meglio possono emergere le sue qualità dal punto di vista della potenza della Power Unit e, soprattutto, dell’efficienza aerodinamica. È vero che uno dei punti forti della W17 sta nello sfruttare al meglio la parte elettrica più a lungo degli altri, quindi da un lato avere solo 5 MJ può risultare limitante, ma dall’altro conta anche il modo in cui la si utilizza.

Dopo aver chiuso alle spalle della Ferrari nel primo turno, al pomeriggio la Stella è tornata davanti, con George Russell che ha fermato il cronometro sull’1:22.599 siglando il miglior tempo della sessione. Dove la Mercedes riesce a essere più efficace è soprattutto nella prima parte del giro, ma ciò dipende anche dalle strategie del motore elettrico, che variano da squadra a squadra.

Ad esempio, mentre la Ferrari cerca di conservare l’energia per la parte conclusiva della tornata, soprattutto in uscita dalla Ascari verso la Parabolica, dove in effetti è tra le più veloci, rifilando circa 4 km/h alla Mercedes, la Stella segue un ragionamento opposto, consumando maggiormente la batteria nella parte iniziale del giro.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ciò è evidente, ad esempio, non solo sul rettilineo principale, ma anche in Curva Grande (+7 km/h sulla Ferrari) e nell’allungo verso l’Ascari (+5 km/h). Approcci differenti che riflettono anche filosofie differenti, perché una W17 senza novità e con un assetto più scarico, ossia quello che era stato messo da parte a Spa dove lo scarso grip aveva spinto a un setup più prudente, deve massimizzare quelli che sono i suoi punti di forza.

Chiude al secondo posto, a circa un decimo dalla vetta, proprio la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc, i cui riferimenti in curva evidenziano anche un approccio differente rispetto alla Mercedes. Come si è visto negli ultimi GP, la SF-26 ha un buon carico aerodinamico e la scelta di mantenere anche sull’ala posteriore le appendici extra conferma che la Rossa è alla ricerca di tanto supporto in curva.

Un tema che si riflette anche nelle velocità di percorrenza, perché al di là del tempo guadagnato prima della Parabolica, la vettura del Cavallino riesce a essere concreta sostanzialmente in quasi ogni curva nei confronti della Mercedes. Terzo tempo per l’altra W17, quella di Andrea Kimi Antonelli, staccato di soli 20 millesimi da Leclerc: l’italiano si è concentrato soprattutto sul passo, ma è stato utile anche effettuare una prova di qualifica per raccogliere dati, anche perché realisticamente domani fornirà la scia a Russell.

Sul fronte della guida, Antonelli ha patito un sottosterzo piuttosto marcato, soprattutto in configurazione gara quando ha montato le gomme più tenere. Sul giro singolo si è dimostrato già molto difficile riuscire a gestire le temperature degli pneumatici, anche considerando che l’asfalto ha superato i 50°C, con difficoltà che si sono poi riproposte sulla lunga distanza.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Quarto tempo per la McLaren con Lando Norris, il cui gap dalla vetta sale a circa 4 decimi. È una MCL40 "strana", perché non brilla nei curvoni come ci si potrebbe attendere, segnale che si sta cercando un equilibrio migliore con le zone lente per non patire (e sprecare energia) in trazione, ma per ora soffre in termini di velocità di punta su quasi tutti i rettilinei, in particolare quello che porta verso la Parabolica, dove accusa anche 10 km/h di distacco dalla Ferrari.

Quinta l’altra Rossa, quella di Lewis Hamilton, il cui gap però sale a quasi mezzo secondo, così come quello di Oscar Piastri, sesto ma a pochissimi millesimi dal britannico della Ferrari. Segue un ottimo Arvid Lindblad con la Racing Bulls, che qui a Monza ha portato diverse novità, inclusa la propria versione dell’ala ribaltabile. L’inglese, che difende i colori della squadra di Faenza nel suo GP di casa, ha portato la sua VCARB03 in settima posizione a 8 decimi da Russell.

Chi sorprende è la Haas. Oliver Bearman ha centrato un’ottima ottava posizione, peraltro non distante dalla Racing Bulls, che in questa prima parte di stagione è stata il riferimento per le altre scuderie di centro gruppo. Una bella sorpresa da confermare nella giornata di domani per il team americano, che qui si è presentato con un sostanzioso pacchetto di novità tecniche, non solo specifiche per Monza, e anche con la nuova Power Unit evoluta della Ferrari, montata però solo sulla vettura di Bearman avendo una sola unità a disposizione.

Si tratta certamente di un aiuto su una pista dove il motore ha un peso importante, tanto che in molti hanno montato qui un’unità fresca, inclusi tutti i motorizzati Mercedes. Chiudono la top 10 Max Verstappen, alle prese con una Red Bull che saltella e fatica sia in ingresso sia in uscita di curva, dove patisce troppo sovrasterzo, e Yuki Tsunoda con l’altra Racing Bulls.

FP2

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

1'22.559

   S 252.604
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.120

1'22.679

 0.120 S 252.238
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.141

1'22.700

 0.021 S 252.174
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 25

+0.384

1'22.943

 0.243 S 251.435
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 27

+0.457

1'23.016

 0.073 S 251.214
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.469

1'23.028

 0.012 S 251.177
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 26

+0.790

1'23.349

 0.321 S 250.210
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 29

+0.811

1'23.370

 0.021 S 250.147
9 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 30

+0.818

1'23.377

 0.007 S 250.126
10 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 29

+0.896

1'23.455

 0.078 S 249.892
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.060

1'23.619

 0.164 S 249.402
12 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 37

+1.101

1'23.660

 0.041 S 249.280
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 28

+1.173

1'23.732

 0.072 S 249.066
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 27

+1.214

1'23.773

 0.041 S 248.944
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.217

1'23.776

 0.003 H 248.935
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+1.294

1'23.853

 0.077 S 248.706
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 30

+1.341

1'23.900

 0.047 S 248.567
18 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 30

+1.848

1'24.407

 0.507 S 247.074
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 18

+2.468

1'25.027

 0.620 S 245.272
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 28

+2.523

1'25.082

 0.055 S 245.114
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 28

+2.590

1'25.149

 0.067 S 244.921
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 27

+2.694

1'25.253

 0.104 S 244.622
Guarda i risultati completi
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