F1 | Monza, Libere 1: Ferrari parte forte con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Kimi quinto

Chi ben comincia... Deve proseguire su quella strada. La Ferrari completa la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia davanti a tutti, piazzando le sue due monoposto in prima e seconda posizione.

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1'23"008, sfiorando dunque l'1'22", grazie a un set di mescole Medium che si sono comportate piuttosto bene sull'asfalto monzese, già bollente con i suoi 54 gradi.

Al secondo posto, come dicevamo, ecco la SF-26 numero 44, quella di Lewis Hamilton, distante di 173 millesimi da quella gemella che ha chiuso in testa la prima sessione di libere sul tracciato brianzolo. Anche Lewis, al pari di Leclerc, ha ottenuto il suo miglior tempo con mescole Medium.

Se le Ferrari sul passo gara simulato hanno fatto vedere cose interessanti, anche se con tempi non troppo costanti, la Mercedes ha invece convinto di più da questo punto di vista. Sia George Russell - terzo - che Andrea Kimi Antonelli, quinto, hanno girato sul passo dell'1'26" e mezzo con grande costanza. Per Russell, ma anche per Antonelli, che dovrà partire dal fondo dello schieramento questa domenica, si tratta di un avvio importante.

Da segnalare come la Ferrari abbia brillato nel primo e nel terzo settore, mentre la Mercedes abbia sfoggiato una prestazione importante nel settore centrale con Russell. Tra le W17 ecco la bella sorpresa del turno, ovvero la Red Bull RB22 di Liam Lawson. Anche in questo caso il neozelandese sostituisce l'infortunato Isack Hadjar e, a differenza di quanto visto a Zandvoort, sembra già avere una confidenza assai migliore (forse anche grazie ai test Pirelli svolti qualche giorno fa proprio sulla pista olandese).

Lawson è stato più lenti di appena 121 millesimi rispetto a Russell, mentre le McLaren non hanno brillato. Lando Norris è sesto, sebbene piuttosto vicino ad antonelli, mentre Oscar Piastri è fuori dalla Top 10, in 11esima posizione e staccato di ben 1"1 dalle Ferrari.

Su una pista dove la power unit conta, la Racing Bulls si fa vedere con Arvid Lindblad, settimo, mentre Yuki Tsunoda si è fermato al 12esimo posto. Bene entrambe le Alpine con Franco Colapinto e Paul Aron, il quale ha sostituito Pierre Gasly in questa sessione. I due hanno ottenuto il nono e il decimo posto, preceduti però dalla prima Audi, quella di un Gabriel Bortoleto partito meglio di Nico Hulkenberg (13esimo).

La prima Haas è quella di Oliver Bearman, 14esima, mentre Esteban Ocon non è andato oltre il 19esimo tempo. Luke Browning si è tolto la soddisfazione di mettersi alle spalle Carlos Sainz per 84 millesimi. Il britannico è 15esimo, con l'esperto madrileno appena dietro.

Ayumu Iwasa, anche lui reduce dai test Pirelli, è solo 17esimo. Non brillano le Aston Martin: Fernando Alonso è 18esimo, mentre Lance Stroll ha fatto peggio in 21 esima posizione. Valtteri Bottas, 20esimo, è risultato il migliore per Cadillac. Colton Herta, che in questa sessione ha preso il posto di Sergio Perez, si è fermato in pista dopo pochi minuti dal via del turno a causa di un problema sulla sua MAC-26.