F1 | Un Antonelli alla Valentino Rossi: ecco il casco che Kimi userà a Monza per il GP d'Italia

Un casco che dice tutto, anche senza doverlo descrivere. Andrea Kimi Antonelli ha presentato i colori dell'elmetto che indosserà questo fine settimana all'Autodromo di Monza, sede del Gran Premio d'Italia di Formula 1.

I colori della bandiera italiana erano presenti anche prima, nel disegno abituale con cui è possibile riconoscere il suo casco nel corso della stagione. Ora, però, le cose sono divenute ancora più evidenti.

Il casco di Andrea Kimi Antonelli Foto di: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Il tricolore occupa interamente il casco e fa da base ai disegni realizzati da Drudi Performance - Aldo Drudi - ovvero colui che ha realizzato tutti i caschi più famosi di Valentino Rossi (e non solo) nell'arco della sua formidabile carriera nel Motomondiale.

Il tricolore, per la disposizione scelta, assomiglia molto a ciò che ha utilizzato in F1 Antonio Giovinazzi. Ora lo riporta in auge il leader del Mondiale di Formula 1, il quale sarà però chiamato a firmare una rimonta importante per via della penalità che andrà a scontare introducendo una nuova power unit nella sua rotazione proprio in questo fine settimana.

Il casco di Andrea Kimi Antonelli Foto di: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Il legame con Valentino Rossi è evidente non solo per via della firma di Aldo Drudi sul casco, quanto per ciò che possiamo vedere nella parte retrostante. Kimi e Valentino sono raffigurati insieme, con Andrea sulle spalle del "Dottore".

Non solo, perché nelle due parti laterali dell'elmetto di Antonelli ci sono i due simboli che hanno reso famoso il casco di Rossi: da una parte un sole stilizzato (distinguibile per il disegno dorato sul verde) e dall'altra la luna (dorata sul rosso).

Il casco di Andrea Kimi Antonelli Foto di: Mercedes GP Petronas Formula One Team

In mezzo una serie di simboli che rappresentano bene l'italianità, anche stereotipata. Qualche esempio: un piatto di pasta, la maglia azzurra della nazionale, il bidet, la famiglia, il mandolino, la pizza...

Insomma, il connubio di un'amicizia reale tra Kimi e Valentino che Andrea ha scelto di portare con sé in un fine settimana così importante per lui. In fondo, la pressione sarà quasi tutta sugli avversari. Lui dovrà partire con il coltello tra i denti, sapendo di avere il mezzo giusto e le qualità come pilota per poter tornare nelle posizioni che contano pur partendo... dal fondo.

Il casco di Andrea Kimi Antonelli Foto di: Mercedes GP Petronas Formula One Team