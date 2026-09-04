Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WRC | Johnston infortunato: sarà Fulton a navigare Katsuta al Rally del Cile

WRC
WRC
Rally Cile
WRC | Johnston infortunato: sarà Fulton a navigare Katsuta al Rally del Cile

F1 | Monza, Libere 1: Ferrari parte forte con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Kimi quinto

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Monza, Libere 1: Ferrari parte forte con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Kimi quinto

WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

WEC
WEC
WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

F1 | McLaren e Red Bull vincono il ricorso: Gasly perde il podio di Monaco, Hadjar sale al 3° posto

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren e Red Bull vincono il ricorso: Gasly perde il podio di Monaco, Hadjar sale al 3° posto

F1 | Ferrari scommette sullo scarico soffiato: meno resistenza e il motore spinge un pelo di più...

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Ferrari scommette sullo scarico soffiato: meno resistenza e il motore spinge un pelo di più...

MotoGP | I piloti reagiscono al circuito di Adelaide: "Ci divertiremo tutti su questa pista"

MotoGP
MotoGP
Australia
MotoGP | I piloti reagiscono al circuito di Adelaide: "Ci divertiremo tutti su questa pista"

F1 | Un Antonelli alla Valentino Rossi: ecco il casco che Kimi userà a Monza per il GP d'Italia

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Un Antonelli alla Valentino Rossi: ecco il casco che Kimi userà a Monza per il GP d'Italia

LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Italia, Libere 1

Formula 1
Formula 1
Italia
LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Italia, Libere 1
Analisi
Formula 1 Italia

F1 | Ferrari scommette sullo scarico soffiato: meno resistenza e il motore spinge un pelo di più...

La Scuderia oltre allo 067/6 dotato delle modifiche grazie all'ADUO2, introduce per Monza un pacchetto aerodinamico che non è da minimo carico. La Macarena mantiene i micro profili sul flap, mentre il bargeboard ha un solo elemento verticale rispetto ai tre utilizzati in Ungheria.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha anticipato che il GP d’Italia di quest’anno non renderà Monza il tempio della velocità “...perché le velocità massime dell’Ungheria potrebbero essere più alte che qui”. È un cambiamento di paradigma che modifica l’approccio dei team in funzione del nuovo regolamento che rende l’Autodromo Nazionale uno degli appuntamenti con la ricarica dell’ibrido più complicata. 

La Ferrari, quindi, ha deliberato per Monza una SF-26 un pacchetto aerodinamico, associato al motore con le concessioni dell’ADUO2, che cercherà il miglior compromesso.  
Oltre all’ala Macarena che, almeno nel primo turno di libere, non verrà proposta nella versione più scarica (ci saranno i micro profili visti in Ungheria nel bordo d’uscita del flap mobile), e al bargeboard che è tornato ad essere caratterizzato da un solo elemento verticale in luogo dei tre che si erano visti in Ungheria, colpisce nel retrotreno una specifica evoluzione del sistema FTM. 

La novità è facilmente visibile perché lo scarico soffiato ora mostra una vistosa feritoia che riduce sicuramente il carico aerodinamico, ma punta anche ad una riduzione della resistenza all’avanzamento. L’obiettivo? Mantenere la necessaria downforce nella percorrenza delle chicane, pur cercando di migliorare le velocità massime sui lunghi rettilinei. 

Il nuovo FTM, inoltre, consente di sfruttare di più lo 067/6: con un “tappo” meno invasivo sullo scarico, anche il motore libera un po’ di più il motore che potrà beneficiare della quindicina di cavalli trovati grazie all’ADUO2. 

Insomma, su una pista che non si adatterebbe alle caratteristiche della rossa, i tecnici coordinati da Loic Serra hanno fatto un lavoro approfondito per restare fra i protagonisti del GP d’Italia sfruttando al massimo le caratteristiche innovative del suo progetto macchina.

La FIA, fra l’altro, ha limitato a 5 Mj la ricarica massima in un giro in qualifica e la Scuderia potrebbe beneficiarne nel giro secco, dove non è mai stata particolarmente competitiva. La pole position nel paddock è già assegnata alla Mercedes di George Russell, visto che l’inglese dovrebbe beneficiare della scia di Kimi Antonelli che sarà penalizzato di 20 posizioni in griglia per lo smarcamento del quinto motore. La speranza è di mettere il muso davanti a McLaren e Red Bull... 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Un Antonelli alla Valentino Rossi: ecco il casco che Kimi userà a Monza per il GP d'Italia
Prossimo Articolo LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Italia, Libere 1

Top Comments
More from
Franco Nugnes

F1 | Lo spirito di Schumacher c'è ancora in Ferrari: Michael è stato il precursore dei piloti oggi

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Lo spirito di Schumacher c'è ancora in Ferrari: Michael è stato il precursore dei piloti oggi

F1 | Racing Bulls: c'è l'ala reversibile, ma serve più carico del solito per trovare trazione

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Racing Bulls: c'è l'ala reversibile, ma serve più carico del solito per trovare trazione

F1 | Ceccarelli: "Attenzione agli impegni di Monza: non bisogna defocalizzarsi per dire sì a tutti"

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Ceccarelli: "Attenzione agli impegni di Monza: non bisogna defocalizzarsi per dire sì a tutti"
More from
Lewis Hamilton

F1 | Hamilton: "Ora abbiamo una direzione da seguire. Ho spinto molto per questo. Abbiamo tutto per vincere"

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Hamilton: "Ora abbiamo una direzione da seguire. Ho spinto molto per questo. Abbiamo tutto per vincere"

F1 | Vasseur: "Il nuovo motore rappresenta un passo avanti. E l'eredità di Schumi ci darà la carica"

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Vasseur: "Il nuovo motore rappresenta un passo avanti. E l'eredità di Schumi ci darà la carica"

La Ferrari perduta di Michael Jordan è riapparsa e andrà all'asta

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
La Ferrari perduta di Michael Jordan è riapparsa e andrà all'asta
More from
Ferrari

WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

WEC
WEC
WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

F1 | Leclerc esclusivo: “Monza va oltre la logica. Vincere qui vale qualsiasi fatica”

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Leclerc esclusivo: “Monza va oltre la logica. Vincere qui vale qualsiasi fatica”

F1 | Ferrari: ecco la versione evoluta del pacchetto a basso carico per Monza

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Ferrari: ecco la versione evoluta del pacchetto a basso carico per Monza

Ultime notizie

WRC | Johnston infortunato: sarà Fulton a navigare Katsuta al Rally del Cile

WRC
WRC WRC
Rally Cile
WRC | Johnston infortunato: sarà Fulton a navigare Katsuta al Rally del Cile

F1 | Monza, Libere 1: Ferrari parte forte con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Kimi quinto

Formula 1
F1 Formula 1
Italia
F1 | Monza, Libere 1: Ferrari parte forte con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Kimi quinto

WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

WEC
WEC WEC
WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

F1 | McLaren e Red Bull vincono il ricorso: Gasly perde il podio di Monaco, Hadjar sale al 3° posto

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | McLaren e Red Bull vincono il ricorso: Gasly perde il podio di Monaco, Hadjar sale al 3° posto