F1 | Ferrari scommette sullo scarico soffiato: meno resistenza e il motore spinge un pelo di più...

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha anticipato che il GP d’Italia di quest’anno non renderà Monza il tempio della velocità “...perché le velocità massime dell’Ungheria potrebbero essere più alte che qui”. È un cambiamento di paradigma che modifica l’approccio dei team in funzione del nuovo regolamento che rende l’Autodromo Nazionale uno degli appuntamenti con la ricarica dell’ibrido più complicata.

La Ferrari, quindi, ha deliberato per Monza una SF-26 un pacchetto aerodinamico, associato al motore con le concessioni dell’ADUO2, che cercherà il miglior compromesso.

Oltre all’ala Macarena che, almeno nel primo turno di libere, non verrà proposta nella versione più scarica (ci saranno i micro profili visti in Ungheria nel bordo d’uscita del flap mobile), e al bargeboard che è tornato ad essere caratterizzato da un solo elemento verticale in luogo dei tre che si erano visti in Ungheria, colpisce nel retrotreno una specifica evoluzione del sistema FTM.

La novità è facilmente visibile perché lo scarico soffiato ora mostra una vistosa feritoia che riduce sicuramente il carico aerodinamico, ma punta anche ad una riduzione della resistenza all’avanzamento. L’obiettivo? Mantenere la necessaria downforce nella percorrenza delle chicane, pur cercando di migliorare le velocità massime sui lunghi rettilinei.

Il nuovo FTM, inoltre, consente di sfruttare di più lo 067/6: con un “tappo” meno invasivo sullo scarico, anche il motore libera un po’ di più il motore che potrà beneficiare della quindicina di cavalli trovati grazie all’ADUO2.

Insomma, su una pista che non si adatterebbe alle caratteristiche della rossa, i tecnici coordinati da Loic Serra hanno fatto un lavoro approfondito per restare fra i protagonisti del GP d’Italia sfruttando al massimo le caratteristiche innovative del suo progetto macchina.

La FIA, fra l’altro, ha limitato a 5 Mj la ricarica massima in un giro in qualifica e la Scuderia potrebbe beneficiarne nel giro secco, dove non è mai stata particolarmente competitiva. La pole position nel paddock è già assegnata alla Mercedes di George Russell, visto che l’inglese dovrebbe beneficiare della scia di Kimi Antonelli che sarà penalizzato di 20 posizioni in griglia per lo smarcamento del quinto motore. La speranza è di mettere il muso davanti a McLaren e Red Bull...