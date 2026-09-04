F1 | McLaren e Red Bull vincono il ricorso: Gasly perde il podio di Monaco, Hadjar sale al 3° posto

Dopo circa tre mesi di attesa, la classifica del Gran Premio di Monaco cambia ancora e ha finalmente il suo verdetto. La Corte d’Appello Internazionale della FIA ha infatti accolto il ricorso presentato dalla McLaren e dalla Red Bull, togliendo a Pierre Gasly il podio che gli era stato assegnato dai commissari dopo una prima revisione sulle sue due penalità rimediate nel corso della gara.

Ciò significa che il francese dell’Alpine torna nuovamente in settima posizione, la stessa di cui era stato accreditato a fine gara quando inizialmente erano state scontate le due sanzioni da cinque secondi ciascuna per aver superato il limite di velocità in pit lane. A beneficiarne è soprattutto Isack Hadjar, che sale al terzo posto e recupera così quel podio conquistato tra i numerosi problemi alla Power Unit.

Allo stesso modo, recuperano una posizione anche Oscar Piastri, che sale dal quinto al quarto posto, e le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, che ottengono così rispettivamente la quinta e la sesta posizione davanti proprio a Gasly.

Pierre Gasly, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Perché il ricorso di McLaren e Red Bull è stato accolto

Inizialmente, Alpine aveva vinto l'appello perché nelle rivelazioni post gara la FOM, responsabile del sistema di cronometraggio ufficiale, aveva evidenziato una discrepanza tra la distanza stimata e quella reale dei sensori utilizzati per il rilevamento della velocità. Una differenza che aveva portato a sovrastimare la velocità in pit lane, in particolare per coloro che tagliavano la linea in ingresso.

Per questo i commissari avevano annullato le due penalità inflitte a Gasly, restituendogli il podio. Una decisione che aveva inevitabilmente generato polemiche, perché mentre le sanzioni del francese erano state cancellate, non era stato possibile fare lo stesso per altri piloti che avevano già scontato la penalità durante la corsa.

Nel ricorso presentato da McLaren e Red Bull, Alpine ha rimarcato come "sebbene il sistema di cronometraggio resti in ogni caso il riferimento, la normativa pertinente non impone che il limite di velocità debba essere calcolato sulla base del sistema di cronometraggio, ed è diritto di un concorrente fornire prove di un eventuale errore nel sistema e chiedere una revisione di una decisione infondata". La stessa Alpine aveva portato dati per mostrare l'errore, ma erano il motivo per cui aveva vinto il ricorso.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, la Corte ha stabilito che la distanza usata dal sistema di cronometraggio ufficiale era stata misurata, verificata e applicata uniformemente a tutti i concorrenti per l'intero evento. Tutti i team hanno calibrato i propri limitatori su quella specifica misura. Non è ammissibile modificare a posteriori e retroattivamente il parametro di misurazione per un solo concorrente dopo la fine della gara.

Nel primo ricorso, l'elemento chiave era stato proprio che il valore (2692 cm) della distanza tra i loop fosse ritenuto sbagliato e superiore a quella misurata (2615 cm) dopo la corsa con un sistema laser. Tuttavia, per la Corte d'Appello, ciò non è rilevante. È vero che la FOM si è resa conto solo dopo la gara che, analizzando la geometria delle curve da un'altra prospettiva, avrebbe potuto scegliere una linea diversa e più corta. Ma non esiste una norma che imponesse un metodo geometrico specifico per misurare quel pezzetto di pista. Ergo, la misurazione iniziale ritenuta sbagliata (2692 cm) era invece valida.

I dati ricostruiti da FOM e Alpine dopo la gara non sono stati ritenuti sufficienti a provare con certezza la velocità o la traiettoria reale della vettura di Gasly. I tempi registrati tra i loop, non contestati, erano di 1.604 secondi e 1.602 secondi. Sulla base di quei tempi, la vettura numero 10 sarebbe stata sotto i 60 km/h solo se le distanze effettivamente percorse fossero state non superiori a circa 2673 cm e 2670 cm. Qualcosa che nessuno può dimostrare senza alcun ragionevole dubbio, perché né la FOM né Alpine sono riuscite a stabilire la distanza reale percorsa da Gasly tra quei due sensori.

Pierre Gasly, Alpine Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Di conseguenza, la Corte non accoglie l’osservazione dei commissari secondo cui le prove si avvicinerebbero a una dimostrazione al di là di ogni ragionevole dubbio e, prendendo come riferimento la distanza rimasta valida (2692 cm), Gasly avrebbe effettivamente superato il limite di velocità in entrambe le occasioni. Inoltre, emerge che il riesame può servire a correggere un errore di applicazione del parametro comune verso un singolo pilota, ma non può essere usato per cambiare retroattivamente il parametro di riferimento dell'intero evento a favore di una sola squadra.

"La Corte ritiene che il materiale emerso dopo la gara non sia sufficiente a superare il risultato probatorio prodotto dall’applicazione del parametro ufficiale contemporaneo. Quel materiale dimostra che un diverso approccio geometrico porta a una distanza teorica differente. Tuttavia, non stabilisce la distanza effettivamente percorsa dalla vettura numero 10 né la sua reale velocità media, e la Corte non è in grado, sulla base delle prove disponibili, di determinare tali elementi in modo indipendente dal sistema di cronometraggio, in un senso o nell’altro", si legge nel comunicato della Corte d'Appello.

Una questione di equità sportiva, anche in ottica futura

Alpine ha fatto bene a difendere i propri dati e a presentare ricorso al termine della corsa, ma è altrettanto comprensibile che chi si era affidato agli strumenti ufficiali della F1 si sia ritrovato penalizzato due volte. Da un lato per l’infrazione, dall’altro perché, una volta scontata la penalità, il regolamento non prevede un meccanismo per contestarla presentando ricorso.

Red Bull, chiaramente, puntava a riottenere il podio conquistato da Hadjar, mentre per McLaren il discorso era leggermente diverso. È vero che Piastri ha perso tre punti, che possono fare la differenza in ottica costruttori, ma la questione era soprattutto di equità sportiva, coerenza normativa e integrità del processo. Il ricorso di Red Bull e McLaren guardava anche al futuro, per evitare che un caso simile potesse aprire un vaso di Pandora.