Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

WRC | Johnston infortunato: sarà Fulton a navigare Katsuta al Rally del Cile

WRC
WRC
Rally Cile
WRC | Johnston infortunato: sarà Fulton a navigare Katsuta al Rally del Cile

F1 | Monza, Libere 1: Ferrari parte forte con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Kimi quinto

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Monza, Libere 1: Ferrari parte forte con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Kimi quinto

WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

WEC
WEC
WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

F1 | McLaren e Red Bull vincono il ricorso: Gasly perde il podio di Monaco, Hadjar sale al 3° posto

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren e Red Bull vincono il ricorso: Gasly perde il podio di Monaco, Hadjar sale al 3° posto

F1 | Ferrari scommette sullo scarico soffiato: meno resistenza e il motore spinge un pelo di più...

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Ferrari scommette sullo scarico soffiato: meno resistenza e il motore spinge un pelo di più...

MotoGP | I piloti reagiscono al circuito di Adelaide: "Ci divertiremo tutti su questa pista"

MotoGP
MotoGP
Australia
MotoGP | I piloti reagiscono al circuito di Adelaide: "Ci divertiremo tutti su questa pista"

F1 | Un Antonelli alla Valentino Rossi: ecco il casco che Kimi userà a Monza per il GP d'Italia

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Un Antonelli alla Valentino Rossi: ecco il casco che Kimi userà a Monza per il GP d'Italia

LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Italia, Libere 1

Formula 1
Formula 1
Italia
LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Italia, Libere 1
Ultime notizie
Formula 1

F1 | McLaren e Red Bull vincono il ricorso: Gasly perde il podio di Monaco, Hadjar sale al 3° posto

La Corte d'Appello FIA ha ribaltato ancora la classifica del GP di Monaco, accogliendo il ricorso di McLaren e Red Bull sul podio che, inizialmente, era stato restituito dai commissari a Gasly annullando due penalità per eccesso di velocità in pit lane. Il francese scende al 7°, mentre torna sul podio Hadjar.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Dopo circa tre mesi di attesa, la classifica del Gran Premio di Monaco cambia ancora e ha finalmente il suo verdetto. La Corte d’Appello Internazionale della FIA ha infatti accolto il ricorso presentato dalla McLaren e dalla Red Bull, togliendo a Pierre Gasly il podio che gli era stato assegnato dai commissari dopo una prima revisione sulle sue due penalità rimediate nel corso della gara.

Ciò significa che il francese dell’Alpine torna nuovamente in settima posizione, la stessa di cui era stato accreditato a fine gara quando inizialmente erano state scontate le due sanzioni da cinque secondi ciascuna per aver superato il limite di velocità in pit lane. A beneficiarne è soprattutto Isack Hadjar, che sale al terzo posto e recupera così quel podio conquistato tra i numerosi problemi alla Power Unit.

Allo stesso modo, recuperano una posizione anche Oscar Piastri, che sale dal quinto al quarto posto, e le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, che ottengono così rispettivamente la quinta e la sesta posizione davanti proprio a Gasly.

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Perché il ricorso di McLaren e Red Bull è stato accolto

Inizialmente, Alpine aveva vinto l'appello perché nelle rivelazioni post gara la FOM, responsabile del sistema di cronometraggio ufficiale, aveva evidenziato una discrepanza tra la distanza stimata e quella reale dei sensori utilizzati per il rilevamento della velocità. Una differenza che aveva portato a sovrastimare la velocità in pit lane, in particolare per coloro che tagliavano la linea in ingresso.

Per questo i commissari avevano annullato le due penalità inflitte a Gasly, restituendogli il podio. Una decisione che aveva inevitabilmente generato polemiche, perché mentre le sanzioni del francese erano state cancellate, non era stato possibile fare lo stesso per altri piloti che avevano già scontato la penalità durante la corsa.

Nel ricorso presentato da McLaren e Red Bull, Alpine ha rimarcato come "sebbene il sistema di cronometraggio resti in ogni caso il riferimento, la normativa pertinente non impone che il limite di velocità debba essere calcolato sulla base del sistema di cronometraggio, ed è diritto di un concorrente fornire prove di un eventuale errore nel sistema e chiedere una revisione di una decisione infondata". La stessa Alpine aveva portato dati per mostrare l'errore, ma erano il motivo per cui aveva vinto il ricorso.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, la Corte ha stabilito che la distanza usata dal sistema di cronometraggio ufficiale era stata misurata, verificata e applicata uniformemente a tutti i concorrenti per l'intero evento. Tutti i team hanno calibrato i propri limitatori su quella specifica misura. Non è ammissibile modificare a posteriori e retroattivamente il parametro di misurazione per un solo concorrente dopo la fine della gara.

Nel primo ricorso, l'elemento chiave era stato proprio che il valore (2692 cm) della distanza tra i loop fosse ritenuto sbagliato e superiore a quella misurata (2615 cm) dopo la corsa con un sistema laser. Tuttavia, per la Corte d'Appello, ciò non è rilevante. È vero che la FOM si è resa conto solo dopo la gara che, analizzando la geometria delle curve da un'altra prospettiva, avrebbe potuto scegliere una linea diversa e più corta. Ma non esiste una norma che imponesse un metodo geometrico specifico per misurare quel pezzetto di pista. Ergo, la misurazione iniziale ritenuta sbagliata (2692 cm) era invece valida.

I dati ricostruiti da FOM e Alpine dopo la gara non sono stati ritenuti sufficienti a provare con certezza la velocità o la traiettoria reale della vettura di Gasly. I tempi registrati tra i loop, non contestati, erano di 1.604 secondi e 1.602 secondi. Sulla base di quei tempi, la vettura numero 10 sarebbe stata sotto i 60 km/h solo se le distanze effettivamente percorse fossero state non superiori a circa 2673 cm e 2670 cm. Qualcosa che nessuno può dimostrare senza alcun ragionevole dubbio, perché né la FOM né Alpine sono riuscite a stabilire la distanza reale percorsa da Gasly tra quei due sensori.

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Di conseguenza, la Corte non accoglie l’osservazione dei commissari secondo cui le prove si avvicinerebbero a una dimostrazione al di là di ogni ragionevole dubbio e, prendendo come riferimento la distanza rimasta valida  (2692 cm), Gasly avrebbe effettivamente superato il limite di velocità in entrambe le occasioni. Inoltre, emerge che il riesame può servire a correggere un errore di applicazione del parametro comune verso un singolo pilota, ma non può essere usato per cambiare retroattivamente il parametro di riferimento dell'intero evento a favore di una sola squadra. 

"La Corte ritiene che il materiale emerso dopo la gara non sia sufficiente a superare il risultato probatorio prodotto dall’applicazione del parametro ufficiale contemporaneo. Quel materiale dimostra che un diverso approccio geometrico porta a una distanza teorica differente. Tuttavia, non stabilisce la distanza effettivamente percorsa dalla vettura numero 10 né la sua reale velocità media, e la Corte non è in grado, sulla base delle prove disponibili, di determinare tali elementi in modo indipendente dal sistema di cronometraggio, in un senso o nell’altro", si legge nel comunicato della Corte d'Appello.

Una questione di equità sportiva, anche in ottica futura

Alpine ha fatto bene a difendere i propri dati e a presentare ricorso al termine della corsa, ma è altrettanto comprensibile che chi si era affidato agli strumenti ufficiali della F1 si sia ritrovato penalizzato due volte. Da un lato per l’infrazione, dall’altro perché, una volta scontata la penalità, il regolamento non prevede un meccanismo per contestarla presentando ricorso. 

Red Bull, chiaramente, puntava a riottenere il podio conquistato da Hadjar, mentre per McLaren il discorso era leggermente diverso. È vero che Piastri ha perso tre punti, che possono fare la differenza in ottica costruttori, ma la questione era soprattutto di equità sportiva, coerenza normativa e integrità del processo. Il ricorso di Red Bull e McLaren guardava anche al futuro, per evitare che un caso simile potesse aprire un vaso di Pandora.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Italia, Libere 1
Prossimo Articolo F1 | Monza, Libere 1: Ferrari parte forte con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Kimi quinto

Top Comments
More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | A Monza solo 5 MJ in ricarica: dalle simulazioni le velocità saranno più basse che in Ungheria

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | A Monza solo 5 MJ in ricarica: dalle simulazioni le velocità saranno più basse che in Ungheria

F1 | Hamilton: "Ora abbiamo una direzione da seguire. Ho spinto molto per questo. Abbiamo tutto per vincere"

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Hamilton: "Ora abbiamo una direzione da seguire. Ho spinto molto per questo. Abbiamo tutto per vincere"

F1 | Ferrari: ecco la versione evoluta del pacchetto a basso carico per Monza

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Ferrari: ecco la versione evoluta del pacchetto a basso carico per Monza
More from
Pierre Gasly

F1 | Alpine: Gasly dispone di mezza macchina nuova a Zandvoort, anticipate le soluzioni di Monza

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Alpine: Gasly dispone di mezza macchina nuova a Zandvoort, anticipate le soluzioni di Monza

F1 | Caso Gasly: la FIA esaminerà il ricorso di McLaren e Red Bull sul podio di Monaco il 25 agosto

Formula 1
Formula 1
F1 | Caso Gasly: la FIA esaminerà il ricorso di McLaren e Red Bull sul podio di Monaco il 25 agosto

F1 | L' Alpine ha i... baffi: in Ungheria tornano i dischi in carbonio con le scanalature radiali

Formula 1
Formula 1
Ungheria
F1 | L' Alpine ha i... baffi: in Ungheria tornano i dischi in carbonio con le scanalature radiali
More from
Red Bull Racing

F1 | Red Bull sceglie l'esperienza: nel 2027 arriva Tom McCullough per sostituire Lambiase

Formula 1
Formula 1
F1 | Red Bull sceglie l'esperienza: nel 2027 arriva Tom McCullough per sostituire Lambiase

F1 | Test Pirelli: al Mugello disputati quasi 10 GP in due giorni con McLaren, Red Bull e Audi

Formula 1
Formula 1
F1 | Test Pirelli: al Mugello disputati quasi 10 GP in due giorni con McLaren, Red Bull e Audi

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

WRC | Johnston infortunato: sarà Fulton a navigare Katsuta al Rally del Cile

WRC
WRC WRC
Rally Cile
WRC | Johnston infortunato: sarà Fulton a navigare Katsuta al Rally del Cile

F1 | Monza, Libere 1: Ferrari parte forte con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Kimi quinto

Formula 1
F1 Formula 1
Italia
F1 | Monza, Libere 1: Ferrari parte forte con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Kimi quinto

WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

WEC
WEC WEC
WEC | La Ferrari prolunga il contratto da ufficiale con Phil Hanson

F1 | McLaren e Red Bull vincono il ricorso: Gasly perde il podio di Monaco, Hadjar sale al 3° posto

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | McLaren e Red Bull vincono il ricorso: Gasly perde il podio di Monaco, Hadjar sale al 3° posto