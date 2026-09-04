F1 Live Milan: tre giorni di show a Milano con tutti i piloti e i team

La Formula 1 accenderà i riflettori su Milano dal 18 al 20 febbraio 2027. Si chiamerà F1 Live Milan l’evento anticipato da Stefano Domenicali a Monza parlando del progetto di una “Formula One Week” italiana, una settimana nella quale concentrare l’attenzione del mondo della Formula 1 sul capoluogo lombardo in un periodo tradizionalmente lontano dalle gare.

Il primo tassello del progetto sarà un evento di tre giorni che raccoglierà l’eredità di F1 75 Live, lo spettacolo organizzato nel febbraio 2025 alla O2 Arena di Londra. Quell’appuntamento fu trasmesso in 37 Paesi e raggiunse 7,5 milioni di spettatori in diretta. L’obiettivo dichiarato della Formula 1 è ora quello di andare oltre, proponendo a Milano un format più ampio e soprattutto maggiormente rivolto al coinvolgimento diretto dei tifosi.

F1 Live Milan sarà strutturato su due programmi differenti. Dal 18 al 20 febbraio si svolgerà il Milan Fan Festival, mentre nella serata inaugurale, giovedì 18, sarà la volta di F1 The Show, evento al quale parteciperanno i piloti e i team principal di tutte le undici squadre presenti nel Mondiale 2027. La serata alternerà i protagonisti della Formula 1 a musica e intrattenimento, seguendo una formula che riprenderà e amplierà quella sperimentata due anni prima a Londra.

La sede non è stata ancora comunicata, ma la Formula 1 ha anticipato che sarà scelto un “luogo iconico” di Milano, trasformato per tre giorni in uno spazio interamente dedicato al Mondiale. Anche il programma dettagliato del Fan Festival e la scaletta di F1 The Show saranno annunciati nei prossimi mesi. I biglietti saranno messi in vendita entro la fine dell’anno, con la possibilità per i tifosi di pre-registrarsi.

“Pensiamo sempre in grande e spingiamo i limiti – ha spiegato Domenicali – e F1 Live Milan sarà un'esperienza incredibile, creata pensando ai nostri fan. Vogliamo che non si limitino a guardare lo sport, ma che ne siano completamente immersi. È una parte importante della nostra continua ambizione di avvicinare la Formula 1 ai fan come mai prima d'ora, dando loro la possibilità di vedere i loro eroi da vicino”.

La scelta di Milano non è casuale. Dopo Londra, la Formula 1 ha individuato una città legata a un Paese con una storia profondissima nel Mondiale e situata a pochi chilometri da Monza. Ma c'è anche la volontà di sfruttare l'immagine internazionale del capoluogo lombardo, riferimento mondiale per moda, design e creatività.

È proprio questo l’aspetto che Domenicali aveva anticipato a Monza illustrando una visione ancora più ampia. “Il nostro Paese è famoso per la Fashion Week e per tutte le altre ‘week’ – aveva spiegato – e credo che dobbiamo garantire, in un periodo nel quale normalmente non si parla di Formula 1, qualcosa che vorrei definire la Formula One Week, che vogliamo fare a Milano”.

Un progetto che punta a coinvolgere non soltanto il pubblico. Domenicali ha confermato che l’obiettivo è portare a Milano anche media internazionali, partner delle squadre, sponsor della

Formula 1 e rappresentanti del mondo business. “Le squadre coinvolgeranno i loro partner e noi coinvolgeremo tutti i partner della Formula 1. Sarà una settimana nella quale, in un periodo normalmente di silenzio, si parlerà di Formula 1 in Italia”.

F1 Live Milan arriverà poco prima dell'inizio del Mondiale 2027, trasformandosi così anche in una sorta di grande apertura pubblica della nuova stagione. Per chi non potrà essere presente a Milano è prevista una distribuzione dell’evento attraverso diversi canali, i cui dettagli saranno comunicati successivamente.

“Le corse saranno sempre la nostra anima – ha concluso Domenicali – ma vogliamo anche creare esperienze indimenticabili che diano vita all'emozione della Formula 1 su una scala ancora più ampia. So che i miei connazionali italiani offriranno un'accoglienza fantastica ai tifosi che arriveranno a F1 Live Milan e non vedo l'ora di vedere la città animarsi con l'energia della Formula 1”.

Dopo il successo dell’esperimento londinese, la Formula 1 alza quindi ulteriormente l’asticella: non più soltanto una serata di presentazione, ma tre giorni nei quali Milano diventerà, a poche settimane dal via del Mondiale, il centro della Formula 1 mondiale.