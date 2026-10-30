Prove Libere

Formula 1 Messico

F1 | Messico, Libere 1: Ferrari subito davanti con Leclerc. Seguono le Mercedes di Kimi e Vesti

In una sessione in cui ben dieci team su undici hanno scelto di schierare un rookie per rispettare il regolamento, la Ferrari parte chiudendo subito davanti a tutti con Leclerc. Segue Antonelli staccato di oltre sei decimi davanti a Vesti, che ha sostituito Russell, e Hamilton. In pista anche Minì, al debutto in un weekend di gara, e Fornaroli.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 30 ott 2026, 19:45

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Charles Leclerc, Ferrari

Pista riasfaltata, tanti debuttanti e programmi di lavoro già rivolti in ottica 2027. Per le squadre, il primo turno di prove libere si è incentrato soprattutto attorno alla raccolta dati e il primo lavoro di messa a punto del setup in confronto con quanto studiato al simulatore prima del weekend, soprattutto considerando che dieci team su undici, con la sola eccezione della Ferrari, hanno deciso di schierare un rookie qui in Messico per rispettare il regolamento che impone di dedicare almeno quattro sessioni l’anno ai debuttanti.

Parlando proprio della scuderia di Maranello, è stato Charles Leclerc a siglare il miglior tempo di tutto il primo turno, fermando il cronometro sull’1:18.128 siglato su gomma soft prima di spostarsi durante l’ultimo quarto d’ora su una breve simulazione gara sulla stessa mescola. Il Ferrarista ha chiuso con un vantaggio di oltre sei decimi e mezzo su Andrea Kimi Antonelli, secondo con la Mercedes.

Con una pista riasfaltata e il basso livello di grip aerodinamico essendo in quota, le squadre hanno molto da scoprire, ulteriore motivo in più per prendere i tempi della FP1 con le pinze. Per il momento, però, la Rossa è partita bene facendo la differenza soprattutto nella percorrenza della prima chicane e nell’inserimento dello stadio, dove è nata una fetta consistente del margine su Antonelli.

Frederik Vesti, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dietro l’italiano c’è un’altra Mercedes, ma non quella di George Russell, bensì quella di Frederick Vesti, riserva della Mercedes spesso impegnato al simulatore nella preparazione del weekend o nell’aiutare il team durante i fine settimana in pista. Il danese ha chiuso a poco più di quattro centesimi dal compagno di squadra, ma con un tempo siglato più avanti nella sessione.

Quarto tempo per l’altra Rossa, quella di Lewis Hamilton, che nella prima parte del turno ha girato con i rake montati dietro le gomme anteriori per raccogliere dati sui flussi aerodinamici. Segue Iwasa con la Red Bull, il quale ha preso il posto di Max Verstappen sulla RB22, siglando però il suo miglior crono con la media a quasi un secondo dalla vetta.

Dal sesto in poi, il gap dalla vetta inizia a salire, con Pierre Gasly a oltre un secondo da Leclerc. Il francese della Alpine precede Fernando Alonso che, così come Iwasa, ha completato il suo miglior tentativo non con la soft, bensì con la media avendo usato solamente usato quel tipo di mescola. Chiudono la top ten Oscar Piastri con la McLaren, Oliver Bearman con la Haas e Arvid Lindblad con la Racing Bulls.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

C’è da segnalare, e questo è forse l’aspetto più interessante guardando fuori dalla top 10, che Isack Hadjar con l’altra Red Bull ha subito usato entrambi i set di gomma hard già durante la FP1, quindi non ne avrà altri per il resto del fine settimana, segnale che probabilmente il team di Milton Keynes ha già individuato nelle mescole più tenere quelle più adatte in vista della gara.

Questa è stata però soprattutto una sessione dedicata ai tanti debuttanti in pista. Oltre a Vesti e Iwasa, ha girato anche Tsolov sulla Racing Bulls, con il pilota attualmente impegnato in Formula 2 probabile riserva del team di Faenza il prossimo anno prima di un eventuale debutto nella massima serie data l’ottima annata di Liam Lawson che potrebbe consentirgli di salvare il sedile anche per il 2027. Da segnalare anche la scelta di Cadillac di far girare Colton Herta per prendere punti utili per la superlicenza.

Tanto lavoro anche per Gabriele Minì con l’Alpine, sceso per la prima volta in pista durante un weekend ufficiale di Formula 1 dopo i tanti test TPC svolti con le vetture dello scorso ciclo tecnico tra Silverstone e Paul Ricard. L’italiano ha chiuso quattordicesimo, montando le soft proprio sul finale, ma è chiaro che il suo sia stato soprattutto un lavoro di raccolta dati che tornerà utile al simulatore.

Un discorso simile si può fare anche per Leonardo Fornaroli con la McLaren. È stato purtroppo costretto a fermarsi in pista Jak Crawford con l’Aston Martin a causa di un problema tecnico.

FP1

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'18.128

S 198.320 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+0.659

1'18.787

0.659 S 196.661 3 F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+0.733

1'18.861

0.074 S 196.477 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.738

1'18.866

0.005 S 196.464 5 A. Iwasa Red Bull Racing 36 Red Bull Red Bull 23

+0.985

1'19.113

0.247 M 195.851 6 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.082

1'19.210

0.097 S 195.611 7 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 29

+1.229

1'19.357

0.147 M 195.249 8 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 30

+1.248

1'19.376

0.019 S 195.202 9 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+1.284

1'19.412

0.036 M 195.114 10 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 30

+1.350

1'19.478

0.066 S 194.952 11 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 21

+1.417

1'19.545

0.067 S 194.787 12

N. Tsolov Racing Bulls

91 RB Red Bull 29

+1.476

1'19.604

0.059 S 194.643 13 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.480

1'19.608

0.004 M 194.633 14

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 22

+1.818

1'19.946

0.338 S 193.810 15 R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 30

+1.854

1'19.982

0.036 M 193.723 16 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 31

+1.878

1'20.006

0.024 M 193.665 17

L. Fornaroli McLaren

67 McLaren Mercedes 25

+2.107

1'20.235

0.229 S 193.112 18 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 31

+2.267

1'20.395

0.160 M 192.728 19 J. Crawford Aston Martin Racing 34 Aston Martin Honda 15

+2.675

1'20.803

0.408 M 191.755 20 L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 33

+2.741

1'20.869

0.066 M 191.598 21

F. Slater Audi

98 Audi Audi 14

+2.817

1'20.945

0.076 H 191.418 22 C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 30

+3.237

1'21.365

0.420 M 190.430 Guarda i risultati completi

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