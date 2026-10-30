Intervista

Formula 1 Messico

F1 | Verstappen spiega i limiti della Red Bull RB22: "Non eccelliamo né nel lento né nel veloce"

Max analizza i limiti della RB22 alla vigilia del GP del Messico: la monoposto non eccelle in troppe situazioni e le particolari condizioni imposte dall'altitudine potrebbero accentuarne le difficoltà. L'olandese torna anche sui problemi di Austin, tra scelte strategiche, inconvenienti tecnici e partenze ancora lontane dal livello desiderato.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 30 ott 2026, 09:02

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

La Red Bull arriva a Città del Messico con la necessità di confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane, ma anche con alcuni interrogativi che il weekend di Austin ha lasciato aperti. La terza posizione conquistata da Max Verstappen in Texas non ha soddisfatto le aspettative della squadra, soprattutto per il divario emerso nei confronti della Mercedes e per una serie di problemi che hanno impedito alla RB22 di esprimere completamente il proprio potenziale.

Alla vigilia del Gran Premio del Messico, Verstappen ha analizzato le caratteristiche della sua monoposto, chiarendo una valutazione espressa dopo Austin. Il quattro volte campione del mondo aveva definito la Red Bull una vettura sostanzialmente nella media, un giudizio che poteva sembrare sorprendente considerando i progressi compiuti dalla squadra nella seconda parte della stagione.

“Non ho detto che la nostra macchina fosse nella media soltanto su quel circuito rispetto agli altri - ha precisato - quello che intendevo è che non siamo i più veloci nelle curve lente e non siamo i più veloci nemmeno in quelle veloci. Questo significa che probabilmente la nostra macchina si colloca un po' nel mezzo in tutte queste tipologie di curve. Su alcuni circuiti può andare bene, mentre su altri può rappresentare un limite maggiore”.

È una considerazione interessante perché descrive una monoposto che, pur avendo raggiunto un buon livello di competitività, non dispone di un punto di forza particolarmente marcato. La Red Bull può essere efficace su circuiti che permettono di sfruttare il compromesso complessivo del pacchetto, ma rischia di incontrare maggiori difficoltà quando le caratteristiche del tracciato richiedono prestazioni particolarmente elevate in una specifica tipologia di curve.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Messico, l'altitudine sarà un limite

Il circuito Hermanos Rodríguez rappresenta un esame particolare. Situato a oltre 2.200 metri sul livello del mare, impone alle monoposto condizioni di funzionamento molto differenti rispetto a quelle abituali. La minore densità dell'aria riduce l'efficacia aerodinamica e costringe le squadre a utilizzare configurazioni di massimo carico, senza però raggiungere i livelli di deportanza che le stesse ali garantirebbero su circuiti situati a quote inferiori.

È uno scenario che Verstappen considera impegnativo, soprattutto per la prestazione nelle curve lente. “Qui c'è molto meno grip - ha spiegato - con l'altitudine normalmente cerchiamo di compensare utilizzando ali di maggiori dimensioni, ma ormai sostanzialmente si corre con un’unica configurazione di ala. Ci sarà quindi molto meno carico aerodinamico sulla macchina e penso che sarà già una sfida piuttosto complicata. Questo probabilmente renderà ancora più importante la prestazione nelle curve lente”.

Il riferimento non è casuale. Il tracciato messicano comprende diversi punti nei quali la trazione e la capacità di generare aderenza meccanica assumono un ruolo fondamentale, a cominciare dalla parte conclusiva del giro, caratterizzata da curve lente e cambi di direzione. La valutazione di Verstappen suggerisce quindi una certa prudenza sulle possibilità della Red Bull. Se la RB22 non riesce a distinguersi particolarmente nelle curve lente, la riduzione del carico aerodinamico potrebbe rendere ancora più difficile trovare il corretto compromesso.

Alle incognite legate al telaio si aggiungono quelle relative al funzionamento della power unit. L'altitudine modifica le condizioni operative del motore e del turbocompressore, rendendo particolarmente delicata anche la gestione delle temperature.

“Dal nostro punto di vista non c'è molto che possa fare il pilota - ha spiegato Verstappen rispondendo a una domanda sul possibile turbo lag - probabilmente sarà necessario un lavoro di affinamento durante il weekend, per tutti, noi compresi. Bisognerà capire dove far lavorare il motore e come gestire il raffreddamento della macchina e dei freni. È un circuito davvero estremo sotto questo aspetto”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Austin, non soltanto un problema di strategia

L'altro tema affrontato da Verstappen riguarda il bilancio del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin la Red Bull non è riuscita a concretizzare le aspettative della vigilia e Max ha confermato che il risultato è stato condizionato da una combinazione di fattori. La strategia è uno degli aspetti sui quali la squadra ritiene di poter migliorare, soprattutto alla luce della competitività mostrata dalla mescola hard durante la gara.

“Credo che avremmo potuto fare un lavoro migliore nella scelta degli pneumatici - ha ammesso Verstappen - ma penso anche che non molti si aspettassero che le gomme dure sarebbero state così competitive, perché nelle ultime gare non lo erano state. Sono cose che possono succedere".

Il problema, però, non si è limitato alle decisioni prese dal muretto. Verstappen ha rivelato che la Red Bull ha dovuto affrontare anche diversi inconvenienti tecnici, alcuni dei quali legati alla power unit. “Abbiamo avuto anche molti altri piccoli problemi, sia sulla macchina sia sul motore, che hanno contribuito a farci perdere tempo. Quando sommi tutte queste cose, la perdita diventa significativa e certamente ha compromesso la nostra prestazione complessiva”.

Max non è entrato nel dettaglio degli inconvenienti, ma ha sottolineato come la loro somma abbia avuto un impatto concreto sul risultato. Non un singolo problema determinante, quindi, ma una serie di difficoltà che hanno progressivamente ridotto la competitività della Red Bull.

“Dobbiamo cercare di capire come e perché siano accadute queste cose, e naturalmente imparare anche dalle scelte strategiche fatte ad Austin. Normalmente siamo sempre molto bravi in questi aspetti, ma a volte capita un weekend dal quale bisogna trarre degli insegnamenti per fare meglio”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Le partenze restano un problema

Tra gli aspetti che continuano a preoccupare la Red Bull ci sono anche le partenze. È una difficoltà emersa ripetutamente nel corso della stagione, sulla quale la squadra sta lavorando senza essere ancora riuscita a trovare una soluzione pienamente soddisfacente. Verstappen ha chiarito che il margine d'intervento del pilota è ormai molto limitato e che le modifiche alle procedure non hanno prodotto i risultati sperati.

"Non sarà facile - ha ammesso - non c'è nulla che io possa cambiare nella mia procedura. Abbiamo già provato molte cose e finora non è stato sufficiente. Non è una situazione disastrosa, ma non è abbastanza buona". Una dichiarazione che lascia intendere come il problema abbia radici più profonde rispetto alla semplice gestione della partenza da parte del pilota. Alla domanda sulla possibilità di migliorare senza intervenire sull'hardware, Max non ha offerto particolari rassicurazioni.

Anche le comunicazioni radio, che avevano creato difficoltà nelle ultime gare, restano sotto osservazione. Verstappen ha spiegato che ad Austin la situazione è stata meno problematica, senza conseguenze dirette sulla sua prestazione. “È un po' strano aver avuto così tante difficoltà con la radio. Ad Austin, almeno, la maggior parte delle comunicazioni è arrivata e non abbiamo perso nulla per questo motivo. Naturalmente vorremmo avere una radio che funzioni normalmente, ed è qualcosa che stiamo cercando di risolvere il prima possibile”.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Antonelli indisposto in Messico: salta il media-day, Mercedes lo aspetta domani in pista

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | Antonelli indisposto in Messico: salta il media-day, Mercedes lo aspetta domani in pista



Formula 1



Formula 1



Messico



16 h



F1 | Antonelli indisposto in Messico: salta il media-day, Mercedes lo aspetta domani in pista





F1 | McLaren, la crisi è nei numeri: 49 punti in quattro gare e Red Bull agganciata



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



3 g



F1 | McLaren, la crisi è nei numeri: 49 punti in quattro gare e Red Bull agganciata





F1 | Red Bull, il podio di Verstappen non basta più: Mekies spiega cosa manca per vincere



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



3 g



F1 | Red Bull, il podio di Verstappen non basta più: Mekies spiega cosa manca per vincere

More from

Max Verstappen





F1 | Ceccarelli: "Il Kimi campione non cambierà, Russell deve finire secondo per evitare il tracollo"



Formula 1



Formula 1



Messico



1 g



F1 | Ceccarelli: "Il Kimi campione non cambierà, Russell deve finire secondo per evitare il tracollo"





F1 | Red Bull, per sistemare le partenze serve attendere il 2027: non è solo PU, va rivista la frizione​‌



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



2 g



F1 | Red Bull, per sistemare le partenze serve attendere il 2027: non è solo PU, va rivista la frizione​‌





F1 | Verstappen e la bufera sui dossi: "Il boss del COTA guidi la mia vettura, dopo 5 giri non camminerà più"



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



4 g



F1 | Verstappen e la bufera sui dossi: "Il boss del COTA guidi la mia vettura, dopo 5 giri non camminerà più"

More from

Red Bull Racing





F1 | Hadjar è rimasto nella mappa del pit stop per metà gara: non aveva potenza sotto il 40% di acceleratore



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



3 g



F1 | Hadjar è rimasto nella mappa del pit stop per metà gara: non aveva potenza sotto il 40% di acceleratore





F1 | Red Bull, il caso Lawson svela le due anime della Racing Bulls



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



5 g



F1 | Red Bull, il caso Lawson svela le due anime della Racing Bulls





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





F1 | Verstappen spiega i limiti della Red Bull RB22: "Non eccelliamo né nel lento né nel veloce"



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



5 min



F1 | Verstappen spiega i limiti della Red Bull RB22: "Non eccelliamo né nel lento né nel veloce"





Carrera Cup Italia | La finale del Mugello è tutto un duello!



Carrera Cup Italia



PCCI Carrera Cup Italia



Mugello



24 min



Carrera Cup Italia | La finale del Mugello è tutto un duello!





MotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



42 min



MotoGP | Sepang, Prove: Marquez scivola ma si conferma al top, Martin si ferma dopo 3 giri





Dakar | L'edizione 2027 si terrà a gennaio tra Portogallo e Marocco



Dakar



DAKR Dakar 1 h



Dakar | L'edizione 2027 si terrà a gennaio tra Portogallo e Marocco

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti